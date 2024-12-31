На месте удара пожар: Генштаб раскрыл детали удара по нефтебазе РФ "Ярцевская"

В результате удара Сил обороны Украины загорелись резервуары с нефтепродуктами, на месте удара - сильное задымление, отметили в Генштабе ВСУ.

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Нефтебаза использовалась для обеспечения войск РФ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

Силы обороны поразили нефтебазу "Ярцевская"

На месте удара возник пожар, загорелись резервуары с нефтепродуктами

В ночь на 31 декабря Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе "Ярцевская" в Смоленской области России. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Согласно сообщению, подразделения Сил специальных операций в сотрудничестве с беспилотными системами и другими составляющими Сил обороны атаковали объект, вызвав мощные взрывы и пожар.

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По данным Генштаба ВСУ, на месте удара наблюдается сильное задымление, а резервуары с нефтепродуктами загорелись. Известно, что нефтебаза использовалась для обеспечения российской оккупационной армии.

"Дополнительная информация о результатах боевой работы уточняется. Поражение важных объектов врага будет продолжаться до прекращения российской федерацией вооруженной агрессии против Украины", - резюмировали в Генштабе ВСУ.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 31 декабря в Смоленской области России прогремели мощные взрывы. По информации российских СМИ, дроны атаковали нефтебазу в населенном пункте Ярцево.

В результате удара ВСУ по военному объекту в городе Льгов Курской области погибли 8 российских военных, а еще 22 получили ранения, сообщает ASTRA. По данным источника, 30 декабря на этот объект была осуществлена атака по меньшей мере шестью ракетами Storm Shadow.

Кроме того, украинские силы нанесли удар по российскому объекту в городе Орел, где хранили, обслуживали и ремонтировали ударные беспилотники типа Shahed, отмечает американский Институт изучения войны (ISW).

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Удары по России Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

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