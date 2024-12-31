'Огонь не угасает': разведка показала, как в 2024 году горели важные объекты РФ

Украинская разведка вспомнила, как "горела" Россия в этом году.

https://glavred.info/war/ogon-ne-ugasaet-razvedka-pokazala-kak-v-2024-godu-goreli-vazhnye-obekty-rf-10626689.html Ссылка скопирована

В России в этом году горели военные объекты / Коллаж: Главред, фото скриншот из видео

Коротко:

В РФ горели тысячи объектов, связанных с оккупационной армией РФ

Пожары фиксировались как в Москве, так и в Алтайском крае и Красноярске

Вторжение Российской Федерации в Украину привело к резкому росту количества пожаров на территории страны-агрессора. Главное управление разведки МО Украины показало, как в России в этом году горели важные объекты, соответствующее видео было опубликовано 31 декабря.

"Отдаленный собачий лай, пронизанная звуком вспышки ночь, характерное потрескивание огня, запах расплавленных проводов - так горели релейные шкафы для управления железнодорожным движением, трансформаторы, оборудование для связи и другие объекты, обеспечивающие потребности российской оккупационной армии, в частности логистику", - говорится в сообщении разведки. видео дня

В ГУР также указали на широкую географию инцидентов на территории России в этом году - от Москвы и Санкт-Петербурга до Омска, Красноярска, Новосибирска и Алтайского края.

По словам разведки, это указывает на тактику "тысячи порезов, замедляющую российскую военную машину", чтобы Кремль тратил ресурсы на устранение этих проблем.

"Но огонь не угасает - движение сопротивления Путинскому режиму продолжает действовать", - добавили в ГУР.

Смотрите видео, как РФ "горела" в 2024 году:

Удары вглубь РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 19 декабря в Ростовской области страны-агрессора РФ прогремели взрывы. Местные власти сообщили об атаке беспилотников, а очевидцы - о мощном пожаре на НПЗ в Новошахтинске.

Днем ранее в российском Ростове-на-Дону прозвучали мощные взрывы. Местные сообщали о пожаре и запахе горения на территории завода Ростсельмаш, который занимается в том числе модернизацией трансмиссии бронетехники и ее ремонтом.

14 декабря в Ульяновске взрыв разрушил железнодорожное полотно. Военная логистика оккупационной армии РФ претерпела очередное осложнение.

Читайте также:

Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред