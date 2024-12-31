Война в Украине закончится в 2025 году мирным соглашением - Financial Times

Главное:
- Война в Украине может завершиться в 2025 году
- Украина и РФ могут подписать мирное соглашение
- Вступление Украины в НАТО может быть заморожено
Война в Украине может завершиться мирным соглашением с РФ уже в 2025 году. Об этом сообщает Financial Times.
Будущий президент Дональд Трамп может убедить Кремль серьезно отнестись к мирным переговорам. Издание сообщает, что Трамп может угрожать Путину усилением санкций и усилить поддержку Киева.
Президент Украины Владимир Зеленский может согласиться на то, чтобы РФ фактически имела контроль над временно оккупированными территориями, в обмен на европейские гарантии безопасности при поддержке США. При этом речь не идет о юридическом контроле РФ над украинскими территориями.
При этом союзники США могут убеждать Трампа в необходимости рассмотреть вопрос о членстве Украины в НАТО. В то же время не следует исключать, что вступление Украины в НАТО может быть якобы заморожено.
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Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский постепенно меняет акценты в своей позиции по завершению войны с Россией, намекая, что Украина может сосредоточиться на вступлении в НАТО, даже если это потребует временного прекращения борьбы за возвращение оккупированных территорий. Однако, как отмечает The Wall Street Journal, перед Киевом стоят две значительные преграды. Первая - невысокие шансы на быстрое присоединение к Альянсу. Вторая - нежелание российского президента Владимира Путина обсуждать любые условия мирного урегулирования.
Зеленский также выразил надежду, что война может завершиться в 2025 году, но подчеркнул, что это зависит не только от Украины, но и от позиций других мировых лидеров.
В этом контексте бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала рассмотреть дипломатические пути для завершения войны. В эфире немецкого телеканала ZDF она подчеркнула, что недопущение победы России является важным не только для Украины, но и для мирового порядка.
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