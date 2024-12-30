"Украина никогда не разместится возле Швейцарии": Словакия - о передаче территорий

Министр обороны Словакии считает, что сейчас Украине следует сесть за стол переговоров и отказаться от территорий в обмен на мир.

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Словакия заявляет, что Украине следует обменять территории на мир / Коллаж: Главред, фото: facebook/Роберт Калиняк, ОП

В Словакии настаивают на необходимости Украине сесть за стол переговоров и отказаться от части территорий в обмен на мир. Об этом заявил министр обороны Словакии Роберт Калиняк, пишет TASR.

При этом Калиняк не отрицает, что РФ - страна-агрессор, которая перешла все границы.

"Вполне вероятно, что Украина не осознает того факта, что она никогда не сможет разместиться между Германией и Швейцарией, но всегда будет разделять свою самую большую границу с Российской Федерацией.Нельзя спорить, кто здесь агрессор, потому что Россия перешла все границы, правила и нарушила международное право, но необходимо уделять такое же внимание и тому, что происходит в других частях мира, и применять те же самые стандарты ко всем другим спорам", - сказал министр обороны Словакии. видео дня

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Как сообщал Главред, недавно президент Зеленский раскритиковал Фицо после поездки в Москву. По мнению главы Украины, премьеру Словакии нужны только деньги и ему безразлична жизнь украинцев.

Впоследствии стало известно, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо угрожает Украине "энергоблокадой" из-за газа из РФ. Он боится, что остановка транзита российского газа будет большим экономическим ударом для Европы.

Все выглядит так, что диктатор из России Путин таки поручил премьер-министру Словакии Роберту Фицо "открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии". Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В свою очередь эксперт по энергетике Александр Харченко объяснил, существует ли серьёзная угроза для электроснабжения Украины. По его мнению, Украина сможет легко компенсировать эти объёмы электроэнергии из Словакии за счёт других подключений.

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