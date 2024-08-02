В ЕС резко ответили на панику Венгрии и Словакии из-за российской нефти - FT

Представитель Еврокомиссии рассказал, что две страны имеют достаточное количество поставок нефти, даже несмотря на решение Украины остановить транзит российского "Лукойла".

https://glavred.info/world/v-es-rezko-otvetili-na-paniku-vengrii-i-slovakii-iz-za-rossiyskoy-nefti-ft-10585340.html Ссылка скопирована

В Еврокомиссии не считают критичным прекращение поставок нефти российского "Лукойла" / Коллаж: Главред, фото: flickr, European Commission

Венгрию и Словакию призывают уменьшить свою зависимость от поставок нефти из страны-агрессора России, ведь есть альтернативные источники. Как сообщает Financial Times, об этом в письме для Будапешта и Братиславы написал вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис.

Он отметил необходимость проведения диверсификации странами, путем отказа от российского ископаемого топлива. Кроме того, в Венгрии и Словакии пока достаточно поставок нефти, поэтому срочные консультации с Еврокомиссией с участием Украины не понадобились.

Домбровскис сообщил, что Венгрия и Словакия имеет возможность использовать в качестве альтернативы трубопровод, по которому нефть поступает из Хорватии.

видео дня

"Текущий анализ комиссии указывает на достаточную пропускную способность для Венгрии и Словакии альтернативными трубопроводами, такими как трубопровод JANAF Adriatic", - добавил представитель Еврокомиссии.

О том, почему Венгрия и Словакия еще не изучила альтернативных вариантов, по словам Домбровскиса, задумались и большинство представителей стран ЕС во время встречи на прошлой неделе.

Еврокомиссар по торговле также отметил, что энергетическая компания Венгрии MOL признала, что "Лукойл" не является владельцем нефти, поступающей через нефтепровод "Дружба". Это означает, что санкции со стороны Киева не могли коснуться транзита в Венгрию.

Что известно о Financial Times? Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

Остановка Киевом транзита нефти российской компании "Лукойл"

Недавно Украина прекратила транзит нефти из РФ в Словакию и Венгрию. После чего страны начали угрожать Украине "ответными мерами".

Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию за консультацией из-за прекращения Украиной транзита российских нефтепродуктов подсанкционного "Лукойла" по трубопроводу "Дружба". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пригрозил Киеву арбитражем, если вопрос не решится в ближайшее время.

Хотя в Европейской комиссии продолжают выяснять ситуацию с поставками нефти в две страны-члены Венгрии и Словакии после того, как Украина решила прекратить транзит нефти "Лукойла", однако пока никакого негативного влияния этого решения не видят.

Другие новости о Венгрии:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред