Угрозы нет: ЕС ответил Венгрии и Словакии относительно санкций против "Лукойла"

Сейчас в ЕС не видят влияния решения Украины остановить транзит российского "Лукойла" в Венгрию и Словакию на объемы поставок нефти.

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Предварительно ЕС согласовал, что срочных консультаций по прекращению транзита нефти в две страны-членам не требуется / Коллаж: Главред, фото: flickr

В Европейской комиссии продолжают выяснять ситуацию с поставками нефти в две страны-члена Венгрии и Словакии после того, как Украина решила прекратить транзит нефти "Лукойла", принадлежащей представителям страны-агрессора РФ.

По словам представителя Еврокомиссии Балаша Ужвари на брифинге, на данном этапе никакого негативного влияния этого решения не видят. Соответствующие службы уже контактировали с правительствами трех стран для выяснения обстоятельств.

"Из информации, которая сейчас есть в нашем распоряжении, и в соответствии с внутренним анализом Еврокомиссии выглядит так, что санкции, которые применила Украина против "Лукойла", не влияют на текущий транзит нефти через трубопровод "Дружба", поскольку "Лукойл" не является официальным владельцем этой нефти", - пояснил Ужвари. видео дня

По его словам, Европейская комиссия еще ждет более детальных объяснений от Будапешта и Братиславы, чтобы их выводы подтвердились. Кроме этого соответствующие службы предварительно пришли к выводу, что срочные консультации сейчас не являются гарантированными, ведь неотложного риска для безопасности поставок это дело не имеет.

Что такое Европейская комиссия? Европейская комиссия (или сокращенно Еврокомиссия) - высший орган исполнительной власти Европейского Союза, который примерно соответствует роли и функциям правительства в системах национальных государств. В отличие от национальных правительств, Еврокомиссия также может выполнять функцию законодательной инициативы, но только в рамках ЕС и в соответствии с Законодательством Европейского Союза, пишет Википедия.

Блокировка транзита российской нефти в Венгрию и Словакию

Напомним, Украина прекратила транзит нефти из РФ в Словакию и Венгрию после принятого в июне на Совете национальной безопасности и обороны Украины решения о введении санкций против российского "Лукойла".

Словакия и Венгрия начали угрожать Украине "мерами" в ответ на приостановление транспортировки нефти "Лукойла" по трубопроводу "Дружба".

Впоследствии две страны обратились в Еврокомиссию за консультацией из-за прекращения Украиной транзита российских нефтепродуктов подсанкционного "Лукойла" по трубопроводу "Дружба". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пригрозил Киеву арбитражем, если вопрос не решится в ближайшее время.

В свою очередь Украина настаивает на необходимости отказа от нефти из России и привела Словакии ряд аргументов относительно ситуации, связанной с блокированием Киевом поставок российской нефти через нефтепровод Дружба. Ожидается, что Киев и Братислава найдут взаимовыгодные решения.

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