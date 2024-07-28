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Орбан "доигрался": членство Венгрии в ЕС и НАТО поставили под сомнение

Анна Косик
28 июля 2024, 18:54
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Заявления Виктора Орбана натолкнули заместителя министра одной из стран НАТО и ЕС на сомнения относительно целесообразности членства Венгрии в Альянсе и Союзе.
Орбан, ЕС, НАТО
После заявлений Орбана в Польше усомнились в целесообразности членства Венгрии в ЕС и НАТО / Коллаж: Главред, фото: flickr

Заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский резко отреагировал на антипольские заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом пишет агентство PAP.

Бартошевский отметил, что Польша, в отличие от Венгрии, не ведет бизнеса со страной-агрессором Россией после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Такая политика страны основывается на том, что агрессия России была атакой как на Польшу, так и на США, ЕС и НАТО.

Кроме этого заместитель главы МИД Польши вспомнил, что речь Орбана очень негативно оценили в посольстве США в Будапеште. Поэтому возникают сомнения в целесообразности членства Венгрии в НАТО и Евросоюзе.

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"Я не очень понимаю, почему Венгрия хочет оставаться членом организаций, которые им так не нравятся и которые якобы плохо к ним относятся. Почему бы ему (Орбану - Главред) не создать союз с Путиным и с некоторыми авторитарными государствами такого типа?" - говорит Бартошевский.

Риторику нынешнего главы венгерского правительства он оценивает как антиукраинскую, антипольскую и антиевропейскую. Поэтому отмечает, что страна может выйти из организаций.

В качестве еще одного аргумента он напомнил блокирование Венгрией двух миллиардов злотых из Европейского фонда мира, предназначенных Польше от Евросоюза для возмещения средств за поставки Украине военной техники.

Что такое PAP?

PAP - Polska Agencja Prasowa, Государственное информационное агентство Республики Польша, является крупнейшим информационным агентством в Польше и основным источником информации о событиях в стране и за рубежом для всех средств массовой информации и государственных организаций. Основой деятельности агентства является поиск, обработка и публикация объективной информации, всесторонне освещающей события в стране и мире, пишет Википедия.

Заявления мировых лидеров в отношении Венгрии

Недавно появилась информация, что премьер Венгрии Виктор Орбан фактически "убил" председательство своей страны в Совете ЕС, его и так временный новый статус могут отменить.

Накануне Председатель Европейского Совета Шарль Мишель отметил, что у венгерского премьера Виктора Орбана нет мандата от Евросоюза на поездку к Путину в Москву.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который 5 июля, совершил визит в Москву, никоим образом не представлял там Европейский Союз. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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