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Путин поставил НАТО ультиматум по странам Балтии: названа хитрая роль Лукашенко

Андрей Ганчук
21 июля 2024, 20:48
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Соединенные Штаты видят угрозы со стороны России и поэтому рассматривают возможность размещения серьезных вооружений в Германии, считает Юрий Романюк.
Лукашенко, Путин
Путин устроил маскарад с Лукашенко, но в НАТО глупым сценариям не верят - эксперт / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Кремль шантажирует НАТО якобы применением ядерного оружия со стороны главы Беларуси Александра Лукашенко. Владимир Путин "предлагает" Западу усмирить ядерные угрозы от Лукашенко в обмен на вывод натовских войск из стран Балтии. Однако такой сценарий выглядит глупо и бесперспективно. Об этом заявил председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк.

В своей колонке на Главреде он рассказал о том, что США понимают, чем опасна Россия, поэтому планируют разместить в Германии свои дальнобойные ракеты и гиперзвуковое оружие.

"Впрочем, Запад понимает опасность со стороны России и такие договоренности, как размещение американских ракет Tomahawk, SM-6 и гиперзвукового оружия в Германии, свидетельствуют именно об этом. Я вижу в этом ответ на размещение Россией своих ракет вопреки договору об ограничении ракет средней и малой дальности, который существовал ранее. Это уже старый спор между Соединенными Штатами и Россией, которая еще с 2010-2011 годов изготовила и даже испытала свои ракеты вопреки американо-российскому соглашению", - отметил Романюк.

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По его словам, россияне продвигают сценарий ядерной угрозы странам НАТО со стороны Беларуси.

"Американцы отвечают на российские угрозы. Россияне увеличили количество своих Искандеров в Калининградской области возле НАТО, разместили те же ракеты и военные части в Беларуси, а также угрожают разместить в белорусской республике несколько ядерных боеголовок малой мощности. И хотя окончательных подтверждений размещения ядерного оружия России в Беларуси нет, россияне пугают Запад тем, что если НАТО, мол, нападет на Беларусь, то Минск в ответ сможет использовать "собственное" ядерное оружие", - добавил эксперт.

Как полагает аналитик, задумка Кремля состоит в том, чтобы показать Альянсу якобы способность Лукашенко применить ядерное оружие против натовских стран. Путин же хочет показаться "миротворцем" и уговорить Лукашенко, мол, не применять ядерное оружие, в обмен на вывод НАТО из стран Балтии.

"Однако все прекрасно понимают, что у Беларуси ничего нет - все в руках Кремля и Путина. Ядерная кнопка в Москве. И она российская, а не белорусская. Лукашенко здесь - громоотвод для Путина. Мол, Лукашенко - такой себе глуповатый старый мужик, который может применить ядерное оружие против НАТО, если оно на него нападет. А Путин якобы хороший, белый и пушистый - никому не угрожает и ядерное оружие не применяет. Путин хочет сказать примерно следующее: Лукашенко опасен, и если вы выведете войска из стран Балтии, я с ним пообщаюсь, и, возможно, он передумает. Именно так выглядит глуповатый кремлевский сценарий, который рассчитан на дураков. Маскарад, которого, к счастью, в НАТО давно уже нет", - подчеркнул Юрий Романюк.

Угроза войны России против НАТО – главные новости по теме:

Если Россия нападет на НАТО, Альянс перебросит 800 тысяч солдат на восток Европы в течение 3-6 месяцев, написали журналисты Spiegel со ссылкой на военный документ ФРГ. Рассматриваются варианты размещения солдат.

НАТО применит 5 статью против России в случае ее нападения вместе с Беларусью на Сувалкский коридор, считает Юрий Романюк. Как полагает эксперт, в странах Альянса уже есть консенсус по этому вопросу.

Диверсии и гибридные атаки в НАТО приравняли к почти вооруженному нападению на страны блока, заметил Юрий Романюк. Подобные инциденты могут привести к коллапсу, поэтому, в такой ситуации, Альянс может рассмотреть серьезные механизмы ответных действий.

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НАТО ядерное оружие Александр Лукашенко Владимир Путин Юрий Романюк
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