В НАТО приняли решение по 5-й статье: как Россия может нарваться на удар

В НАТО приравняли два вида атак к почти вооруженному нападению на страны-участницы коллективного блока безопасности Запада, сказал Юрий Романюк.

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Альянс может запустить пятую статью против России в случае масштабных диверсий и кибератак - эксперт / Коллаж: Главред, фото: nato.int

В НАТО приняли решение, согласно которому диверсии и гибридные атаки приравниваются почти к вооруженному нападению на страны Альянса. Если Россия прибегнет к таким действиям, блок может применить 5-статью, предусматривающую коллективную оборону от агрессора. Об этом заявил председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк.

В своей колонке на Главреде он рассказал о том, что диверсии и гибридные атаки против НАТО блок фактически приравнял к нападению на свои страны.

"Североатлантический альянс по итогам саммита в Вашингтоне принял декларацию, в которой в пункте 13 говорится, что гибридные операции против союзников могут достичь уровня вооруженного нападения и в дальнейшем привести к запуску 5-й статьи НАТО. Блок фактически приравнял диверсии и гибридные атаки к нападению на свои страны", - отметил Романюк.

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Также он объяснил, что в НАТО понимают под диверсиями и гибридными атаками.

"Что подразумевается под диверсиями? Атаки на критическую инфраструктуру стран Альянса. Например, на очень важные подводные кабели, по которым передается интернет и телефонная связь. Возможно, именно эти кабели Россия уже минирует. Россияне способны заминировать кабели сети по всему миру, чтобы в час Х в один момент оставить НАТО и всю Европу без интернета.

Под гибридными атаками следует понимать кибернетические атаки на объекты критической инфраструктуры стран Запада. Это могут быть атаки атомных электростанций, например Франции, Соединенных Штатов, Канады или других стран. Причем такие атаки способны привести к полному коллапсу. Если определенная страна останется без электроэнергии, ничего не будет работать, особенно такие средства связи, как интернет", - полагает эксперт.

Кроме того, он уточнил, что подобные действия – почти прямая военная агрессия. Поэтому блок допускает применение в таких случаях 5-й статьи.

"В НАТО совершенно правильно приняли решение, согласно которому противостояние этим потенциальным атакам может предусматривать применение 5-й статьи Альянса. Потому что подобные действия с точки зрения опасности - почти прямая военная агрессия", - подчеркнул Юрий Романюк.

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НАТО отказывается сбивать ракеты, которые запускает РФ: генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг сказал, что Альянс не хочет прямой войны с Россией, поэтому не будет применять подобных действий. В то же время блок поддерживает Украину.

НАТО применит против РФ 5-ю статью, если оккупанты нападут на страны Сувалкский коридор, считает Юрий Романюк. Эксперт убежден, что в блоке достигли консенсуса по этому вопросу.

Кто такой Юрий Романюк? Юрий Романюк – глава Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО". В качестве эксперта комментирует на Интернет-ресурсах, радио и телевидении вопросы евроатлантической интеграции Украины, дипломатиюи и войны России против Украины.

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