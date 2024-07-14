'Участия принимать не будем': НАТО отказывается сбивать ракеты, которые запускает РФ

Йенс Столтенберг заявил, что НАТО "не хочет стать стороной конфликта".

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Польша не будет сбивать российские ракеты над Украиной / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, mil.ru

Польша могла бы помочь Украине отражать атаки ракет и дронов, которые запускает РФ. Однако делать этого она не будет. Об этом официально заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире телемарафона.

Генсек намекнул на то, что Польша станет "частью конфликта", если начнет отражать атаки РФ.

"Политика НАТО неизменна, мы не будем участвовать в этом конфликте, мы не станем его частью", - сказал Столтенберг. видео дня

В то же время он добавил, что НАТО продолжит поддерживать Украину.

"Мы сейчас увеличили свою поддержку, в частности за счет различных систем ПВО. Конечно, F-16 также является важным в этом контексте. Мы предоставим и больше наземных систем ПВО и боеприпасы к тем, которые есть", - добавил Столтенберг.

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Накануне польский премьер Дональд Туск допустил возможность сбития российских ракет над территорией Украины, если те летят в направлении Польши.

Однако впоследствии появилась информация, что Польша не будет сбивать ракеты над Украиной, летящие в направлении Запада, поскольку в Варшаве нет по этому поводу единодушного мнения. Об этом заявил глава МО страны Владислав Косиняк-Камыш. В США идею президента Владимира Зеленского и польского премьера Дональда Туска тоже не поддержали.

Ранее стало известно, что Польша планирует передавать Украине электроэнергию, которую будет получать от сжигания польского угля без выплат за выбросы в воздух вредных веществ.

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