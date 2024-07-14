'Участия принимать не будем': НАТО отказывается сбивать ракеты, которые запускает РФ

Польша могла бы помочь Украине отражать атаки ракет и дронов, которые запускает РФ. Однако делать этого она не будет. Об этом официально заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире телемарафона.
Генсек намекнул на то, что Польша станет "частью конфликта", если начнет отражать атаки РФ.
"Политика НАТО неизменна, мы не будем участвовать в этом конфликте, мы не станем его частью", - сказал Столтенберг.видео дня
В то же время он добавил, что НАТО продолжит поддерживать Украину.
"Мы сейчас увеличили свою поддержку, в частности за счет различных систем ПВО. Конечно, F-16 также является важным в этом контексте. Мы предоставим и больше наземных систем ПВО и боеприпасы к тем, которые есть", - добавил Столтенберг.
Заявления Польши в контексте российско-украинской войны - последние новости
Накануне польский премьер Дональд Туск допустил возможность сбития российских ракет над территорией Украины, если те летят в направлении Польши.
Однако впоследствии появилась информация, что Польша не будет сбивать ракеты над Украиной, летящие в направлении Запада, поскольку в Варшаве нет по этому поводу единодушного мнения. Об этом заявил глава МО страны Владислав Косиняк-Камыш. В США идею президента Владимира Зеленского и польского премьера Дональда Туска тоже не поддержали.
Ранее стало известно, что Польша планирует передавать Украине электроэнергию, которую будет получать от сжигания польского угля без выплат за выбросы в воздух вредных веществ.
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