Отправят ли на фронт всех, кто обновил данные: в Минобороны дали четкий ответ

Украинцы должны были обновить свои военно-учетные данные до 16 июля.

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Отправят ли на фронт всех, кто обновил данные / Коллаж: Главред, фото: armyinform, telegraf

В Украине истекает срок для обновления военно-учетных данных. Однако многих волнует вопрос, означает ли, что после обновления данных всех отправят на фронт. Конкретный ответ дал директор Департамента кадровой политики Министерства обороны Украины полковник Марк Андрусяк.

Он отметил, благодаря обновлению данных государство будет планировать мобилизационные процессы. А саму процедуру обновления он называет справедливым подходом, ведь все граждане "должны находиться на воинском учете".

"На сегодня по информации, которая у нас уже есть - обновили данные около трех миллионов граждан Украины. Потребность Вооруженных сил для призыва по мобилизации значительно меньше. Поэтому не все граждане, которые обновили учетные данные, будут призваны на военную службу", - сказал Андрусяк. видео дня

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее юрист объяснил, с какими документами нужно идти в ТЦК для обновления данных. Военнообязанные до 16 июля обязаны обновить свои персональные данные. Адвокат подробно рассказал, какие документы нужно предоставить ТЦК или ЦПАУ.

В Минобороны назвали количество пригодных к мобилизации. Уже около 2,3 млн украинцев обновили свои данные через приложение "Резерв+", говорит Дмитрий Лазуткин. Известно, что среди тех людей, которые обновили свои данные от 18 мая, есть один миллион и 100 тысяч военнообязанных, которые пригодны к призыву.

Закон о мобилизации в Украине / Инфографика: Главред

Что такое бронь от мобилизации по уровню зарплаты? В Раде выступили с инициативой о бронировании граждан, которые способны заплатить ежемесячный военный сбор на сумму 20 000 гривен. Речь шла об уплате дополнительного военного сбора за каждого мобилизованного независимо от того, какую должность он занимает. Кабмин и Офис президента рассматривают другую модель - с привязкой к заработной плате, начиная от 35 тысяч гривен. Идея предусматривает автоматическое бронирование для лиц, получающих такую зарплату.

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