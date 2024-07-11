Обновление данных в ТЦК: что у украинцев проверяют в первую очередь

В Полтавском ТЦК и СП объяснили, какую информацию в первую очередь проверяют сотрудники в рамках процесса по обновлению данных военнообязанных.

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Какие данные проверяет ТЦК при обновлении данных? / коллаж Главред, фото УНИАН и Генштаб

При обновлении военно-учетных данных в ТЦК (в просторечии – военкоматы) проверяют личную информацию военнообязанных сразу по 37 пунктам. Об этом заявил спикер Полтавского ТЦК и СП майор Роман Истомин, сообщает портал "Телеграф".

Согласно новому закону о мобилизации все военнообязанные должны до 16 июля 2024 года обновить свои военно-учетные данные. Обязаны ТЦК будут проверять адреса регистрации, личные данные, состав семьи, специальность, образование и другую информацию.

"Законом Украины "О едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов" определено 37 пунктов, по которым проводится идентификация военнообязанных. И не все из этих пунктов отражены в военно-учетном документе", – сказал Истомин.

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ОФицер обратил внимание, что в понятие "военно-учетный документ" входит не только военный билет. Под это определение подпадает и удостоверение о приписке к призывному участку, и удостоверение офицера запаса, и временное удостоверение военнообязанного.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее юрист объяснил, с какими документами нужно идти в ТЦК для обновления данных. Военнообязанные до 16 июля обязаны обновить свои персональные данные. Адвокат подробно рассказал, какие документы нужно предоставить ТЦК или ЦПАУ.

В Минобороны назвали количество пригодных к мобилизации. Уже около 2,3 млн украинцев обновили свои данные через приложение "Резерв+", говорит Дмитрий Лазуткин. Известно, что среди тех людей, которые обновили свои данные от 18 мая, есть один миллион и 100 тысяч военнообязанных, которые пригодны к призыву.

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