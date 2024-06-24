Обновление данных в ТЦК: юрист пояснил, с какими документами нужно идти

Военнообязанные до 16 июля обязаны обновить свои персональные данные. Адвокат детально рассказал, какие документы нужно предоставить ТЦК или ЦПАУ.

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Обновление данных в ТЦК: какие документы нужно иметь / Коллаж: Главред, фото: УНІАН, telegraf.com.ua, freepik.com

В Украине с 18 мая 2024 года вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно ему военнообязанные лица в течение 60 дней – вплоть до 16 июля – обязаны обновить свои персональные данные в ТЦК и СП (в просторечии -военкоматы) или ЦПАУ. Как заявил адвокат Андрей Карпенко, при этом с собой военнобязанные должны иметь определенны пакет документов.

В число этих документов входят:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

военный билет или временное удостоверение;

медицинские документы;

справку об образовании;

водительское удостоверение (если планируется несение службы на должности водителем).

Если же человек имеет право на отсрочку от мобилизации, то ему при себе необходимо иметь документы, которые подтверждают данный факт.

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При обновлении данных в приложении "Резерв+" следует обратить внимание на:

фактический адрес проживания;

номера действительных средств связи (номер мобильного телефона);

адрес электронной почты (при наличии).

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Закон о мобилизации - главное

Напомним, что 11 апреля Верховная Рада проголосовала за закон о мобилизации. ВР Украины приняла во втором чтении скандальный законопроект о мобилизации. Решение поддержали 283 нардепа. В целом народные депутаты внесли 4294 поправок к предложенному правительством законопроекту о мобилизации.

Согласно новому закону о мобилизации, который вступит в силу 18 мая, военнообязанные граждане должны прибыть в ТЦК и СП для уточнения своих данных. А после этого их обязательно планируют направить на ВВК (даже если им предоставляют отсрочку). Информация о годности к военной службе, которая определяется ВВК, является одним из главных пунктов военно-учетных данных.

Кроме того, будет действовать запрет на отправку за пределы Украины или передачу транспорта, который предназначен для доукомплектования ВСУ.

В субботу, 4 мая, вступили в силу новые нормы, изменяющие положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. Отныне отменяется статус "ограниченно пригодный", зато мужчин поделят на "пригодных" и "непригодных".

Между тем в МИД Украины ввели ограничения на получение загранпаспортов за рубежом для мужчин от 18 до 60 лет.

Военнообязанные, которые получили повестку, могут обратиться не только в ТЦК, но и в рекрутинговый центр, где продолжается набор на службу в Силы обороны Украины.

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