Полная изоляция и педагоги из Африки: как живут сыновья Путина

Российский диктатор Владимир Путин имеет двух малолетних сыновей - Ивана и Владимира, матерью которых является бывшая гимнастка Алина Кабаева. Портал Радио Свобода со ссылкой на расследование центра "Досье" пишет, что старший сын Путина Иван родился в 2015 году, а Владимир - в 2019 году.
Источником "Досье", как утверждается, выступил человек, который работает в резиденции Путина. Аноним часто видит детей кремлевского диктатора, но не общается с ними ежедневно.
Ранее журналисты уже сообщали об общих детях Путина и Кабаевой. В частности, швейцарское издание Sonntags Zeitung утверждало, что в 2015 и 2019 годах у Путина родились двое сыновей, один из которых - в Швейцарии. Второго ребенка Кабаева рожала в Москве под наблюдением швейцарского врача.
Как живут сыновья Путина
По данным расследования, дети кремлевского диктатора пользуются фальшивыми документами, передвигаются на частных самолетах и яхтах, связанных с Путиным, под охраной ФСО. Они не появляются на людях и живут в резиденциях российского диктатора.
Со сверстниками сыновья Путина общаются по праздникам, обычно это дети из ближнего круга Алины Кабаевой.
На Валдае для детей специально открыт учебный центр. С ребятами работают гувернеры.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину, у Путина стали отдавать предпочтение учителям английского из Южно-Африканской Республики, которую Кремль считает "дружественной страной". В расследовании утверждается, что среди вероятных учителей детей Путина, кроме граждан ЮАР, были и граждане Великобритании и Новой Зеландии.
Известно, что учителям запрещено покидать территорию резиденции. В объявлении указано, что семья "находится в изоляции".
Педагоги не общаются напрямую с родителями детей. Персонал принимает распоряжения от помощников семьи.
Также известно, что двоюродная сестра Алины Кабаевой Оксана Федина общается с гувернерами и нянями, выдавая себя за маму мальчиков.
Чем увлекаются сыновья Путина
Старший сын занимается хоккеем на специально оборудованном катке, а Алина Кабаева старается наблюдать за матчем незаметно. Обычно она следит за игрой из ложи за непрозрачным стеклом.
При этом Иван участвует в соревнованиях по спортивной гимнастике, но где проходят такие соревнования - неизвестно.
Стоит отметить, что российский диктатор Путин никогда публично не признавал, что имеет сыновей. Однако, лидер Кремля говорил, что в его семье есть дети, с которыми он общается.
Недавно Елизавета Кривоногих, которая считается вероятной внебрачной дочерью кремлевского диктатора Владимира Путина, заявила, что выступает против войны страны-агрессора России против Украины.
Много лет девушка не показывала полностью свое лицо в соцсетях, но она впервые выложила открытые селфи и написала в одном из постов:
"Так замечательно снова показать миру свое лицо. Это ежедневно напоминает мне, кем я родилась и кто разрушил мою жизнь. Человек, который забрал миллионы жизней и разрушил мою".
При этом она не указывала имя Путина.
Как писал Главред, внебрачная и непризнанная дочь Путина Елизавета Кривоногих (она же Руднова, она же Луиза Розова) живет в Париже. Она работает в галерее, где выставляют антивоенное искусство.
