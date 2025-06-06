Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Внебрачная дочь Путина "попалась" в галерее Парижа: занимается антивоенным АРТом

Алена Кюпели
6 июня 2025, 16:58
104
Внебрачная дочь диктатора Путина живет в "загнивающей" Европе и курирует антивоенных художников.
Внебрачная дочь Путина работает в парижской галерее
Внебрачная дочь Путина работает в парижской галерее / Коллаж Главред, фото скриншот видео

Кратко:

  • Как выглядит дочь диктатора Путина
  • Где она живет и чем занимается

Внебрачная и непризнанная дочь террориста и президента РФ Путина Елизавета Кривоногих (она же Руднова, она же Луиза Розова) теперь живет в Париже. Она работает в галерее, где выставляют антивоенное искусство.

Соответствующим материалом поделилось российское издание Медуза. По информации издания, на внебрачную дочь террориста Путина, которая как две капли воды похожа на своего убийцу-отца, обратила внимание писательница и поэтесса Настя Родионова, живущая во Франции.

видео дня
Внебрачная дочь Путина
Внебрачная дочь Путина / Фото Медуза

На своей странице в Facebook она рассказала, что в парижской L Galerie работает Елизавета Кривоногих — дочь Путина и акционера банка "Россия" Светланы Кривоногих. В этой галерее среди прочего выставляют работы российских и украинских антивоенных художников.

Издание ссылается на украинский ТСН и сообщает, что Кривоногих живет во Франции. В 2020 году она поступила в парижскую частную школу менеджмента в сфере культуры и искусства ICART. В январе 2024-го Кривоногих-Руднова курировала дипломную выставку в частной галерее Julie Caredd.

Настя Родионова рассказала, что решила опубликовать пост про Руднову и место ее работы, поскольку парижские художники "должны об этом знать и делать свой выбор, (выставляться ли в L Galerie)". Она добавила, что, хотя родство Рудновой с Путиным не было официально подтверждено, ее мать владеет акциями крупных российских компаний и входит в санкционные списки Великобритании (помимо акций банка "Россия", у Кривоногих также есть акции "Национальной медиа группы").

Светлана Кривоногих - бывшая любовница Путина
Светлана Кривоногих - бывшая любовница Путина / Фото Фокус

По ее словам, практически все проекты, которые выставляются в галерее, "транслируют антивоенную повестку". В обоих пространствах проходили выставки как российских, так и украинских художников.

Издание пишет, что одним из первых проектов L Galerie стала выставка "Essor" Пинхаса (Павла) Фишеля — киевского художника, уехавшего из Украины в начале полномасштабного вторжения России в Украину. В L Galerie также выставлялись российские художники, бежавшие из России из-за войны. "У нас есть совершенно однозначная линия, которой мы придерживаемся. Нашу позицию достаточно ясно показывает то, что в течение последних двух лет мы провели порядка 200 выставок, половина из которых была сделана вместе с российскими художниками в изгнании", — заявил основатель галереи Дмитрий Долинский.

Журналисты также нашли девушку, которая похожа на Лизу Руднову, внебрачную дочь Путина. Снимок был сделан на мероприятии, которое, предположительно, прошло в конце мая 2025 года, рассказала "Агентству" Настя Родионова.

Дочь Путина курировала одну из выставок о социальных кодах постсоветского пространства и отличиях Восточной Европы от Западной. По словам основателя галереи, она проявила себя хорошим человеком и "сглаживала углы", чтобы никого не подставлять.

В арт-сообществе Парижа Руднову описывают как девчонку, которая "все понимает".

Елизавета Кривоногих (Рудова) — дочь Светланы Кривоногих и Путина. Светлана Кривоногих была любовницей Путина в конце 1990-х — начале 2000-х. Она получала шикарные подарки от друзей президента России и стала акционером банка "Россия", который считается близким к Путину. В общей сложности она владеет имуществом на 100 миллионов долларов.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как сообщал Главред, в РФ раскрыли детали личной жизни Путина. Михаил Рубан рассказал о романе Владимира Путина и Светланы Кривоногих.

Ранее в Сети появилось фото тайного сына российского диктатора Владимира Путина. 10-летний Иван - сын Владимира Путина и его любовницы 41-летней Алины Кабаевой.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Алина Кабаева

Алина Маратовна Кабаева — российская спортсменка (художественная гимнастика), общественный и политический деятель, медиа-менеджер. C сентября 2014 года — Председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа". С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО "Спорт-Экспресс".
В 2022 году из-за поддержки террористического вторжения РФ в Украину ряд стран ввёл персональные санкции против Кабаевой.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Путин новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Хотел жениться": друзья рассказали о погибших спасателях в Киеве

"Хотел жениться": друзья рассказали о погибших спасателях в Киеве

17:13Украина
Тела с 8-го этажа упали в подвал: в Луцке РФ убила молодую пару влюбленных

Тела с 8-го этажа упали в подвал: в Луцке РФ убила молодую пару влюбленных

17:01Украина
Россия выбрала цели для наступления: полковник ВСУ раскрыл три направления

Россия выбрала цели для наступления: полковник ВСУ раскрыл три направления

15:15Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В Украину идет похолодание: какие регионы накроют грозовые дожди

В Украину идет похолодание: какие регионы накроют грозовые дожди

Гороскоп на завтра 7 июня: Близнецам - серьезные неприятности, Водолеям - успех

Гороскоп на завтра 7 июня: Близнецам - серьезные неприятности, Водолеям - успех

Об этом мало кто знает: в какие дни ни в коем случае нельзя мыть голову

Об этом мало кто знает: в какие дни ни в коем случае нельзя мыть голову

Будет свой сценарий: Жданов рассказал, как может закончиться война в Украине

Будет свой сценарий: Жданов рассказал, как может закончиться война в Украине

Когда в Украине резко снизится температура: стала известна дата похолодания

Когда в Украине резко снизится температура: стала известна дата похолодания

Последние новости

18:37

Троицкая поминальная субботу: 5 запретов, которые нельзя нарушать 7 июня

18:25

"Никогда бы не подумал": известный украинский артист назвал размер своей пенсии

18:23

РФ пошла в наступление с новой тактикой: офицер ВСУ назвал "горячее" направление

17:58

"Паутина" сделала свое дело: как ракетная атака РФ разоблачила проблемы с авиацией

17:28

ВСУ перерезали логистику оккупантов: СМИ сообщают об окружении десантников РФ

Летом Россия сосредоточится на Донетчине: Владислав Селезнев - о планах Кремля на летоЛетом Россия сосредоточится на Донетчине: Владислав Селезнев - о планах Кремля на лето
17:16

Десятки тысяч штурмовиков РФ пошли в наступление: в The Telegraph узнали цели

17:13

"Хотел жениться": друзья рассказали о погибших спасателях в КиевеФото

17:12

Супертест на IQ: найдите спрятавшегося оленя в лесу за 7 секунд

17:01

Тела с 8-го этажа упали в подвал: в Луцке РФ убила молодую пару влюбленныхФотоВидео

Реклама
16:58

Внебрачная дочь Путина "попалась" в галерее Парижа: занимается антивоенным АРТом

16:51

Эксперт раскрыл данные разведки о масштабном перемещении сил РФ в Беларусь

16:41

Доллар ушел в крутое пике: что будет с курсом с 9 июня

16:26

Эксперты назвали 12 продуктов, в которых больше всего клетчатки

16:19

РФ нашла слабое место в обороне ВСУ и продвигается на востоке – DeepState

16:06

Украинцам грозит штраф в размере 34 тысяч гривен: за что и кого будут наказывать

16:03

Дети будут в восторге: рецепт домашнего зефира из клубники за 10 минут

15:52

Рейтинг провальных новых авто по краш-тестам: ТОП-9 опасных моделей

15:51

Кто придумал пиво и сколько лет этому напитку: большинство людей даже не догадываютсяВидео

15:50

Дожди не страшны: как спасти клубнику от гниения за копейки

15:32

На какие зарплаты могут рассчитывать украинцы в 2025 году - оценка НБУ

Реклама
15:28

В какой месяц будут рождаться миллионеры: нумерологи назвали ТОП-3 счастливчика

15:15

Россия выбрала цели для наступления: полковник ВСУ раскрыл три направления

15:02

Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса: 16 прыжков с горящим парашютомВидео

14:55

В центре Киева разоблачили продажу запрещенных электронных сигарет

14:52

Цель не Украина: военный предупредил, что РФ готовится к масштабному наступлению

14:50

Мобилизация мужчин 60+: в ВР сделали важное заявление, кого будут брать первыми

14:47

Звезда "Беверли Хиллз" показала шикарное тело в свои 53

14:38

Из-за компаний Порошенко миллионы граждан Украины не смогут стать владельцами земли - эксперт

14:31

Сезон только начался, а цены уже шокируют: сколько стоит малина в Украине

14:24

После острой ссоры: Трамп и Маск планируют провести телефонный разговор

14:21

В результате атаки РФ в Луцке много пострадавших, есть пропавшие без вести - ОВАФото

14:20

Украинцы получат выплаты ко Дню Независимости: кому начислят 3100 гривен

14:15

7 июня Клечальная суббота: что это за праздник и что нужно сделать

14:12

Пенсии в Украине значительно вырастут: кто получит прибавку в 2 тысячи грн

13:39

В РФ цинично прокомментировали ночные удары по Украине: что сказали в МосквеФото

13:31

Легкоатлеты попали под ракетную атаку в Луцке: что известноВидео

13:28

Где ошибка на рисунке: на поиск разгадки дается всего 5 секунд

13:23

Стоимость выросла почти до 120 гривен: в Украине переписали цены на продукты

13:20

Украинские дроны под Брянском уничтожили российский Ми-8 и повредили Ми-35 - СМИ

13:01

Когда в Украине резко снизится температура: стала известна дата похолодания

Реклама
12:58

Новообразование: звезда советского фильма оказалась на экстренной операции

12:44

"Закошмарить": стало известно, что подготовила РФ для Сум и речь не об оккупации

12:42

"Грязная война": какие страны могут стать "полем боя" спецслужб Украины и РФ - WP

12:38

Цены на такси в Киеве взлетели до небес: в "Укрзализныце" эмоционально отреагировалиФото

12:27

Динамика удивит: каким будет новый курс доллара и евро до 15 июня

12:26

"Ответ" на уничтоженные самолеты: Сибига жестко отреагировал на ночную атаку

12:26

Российская оппозиция ведет тайные диалоги с украинскими чиновниками - Politico

12:12

"Это был звук смерти": очевидица описала удар по Киеву, от которого погибли спасателиФотоВидео

12:10

Не должна оправдываться: Санина рассказала, как ее муж выехал из УкраиныВидео

12:00

Способность России "воевать вечно" ограничивается 2025-2026 годами – экономист НовакВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваНастя КаменськихМаксим ГалкинВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять