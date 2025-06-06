Внебрачная дочь Путина "попалась" в галерее Парижа: занимается антивоенным АРТом

Внебрачная дочь диктатора Путина живет в "загнивающей" Европе и курирует антивоенных художников.

https://glavred.info/starnews/vnebrachnaya-doch-putina-popalas-v-galeree-parizha-zanimaetsya-antivoennym-artom-10671239.html Ссылка скопирована

Внебрачная дочь Путина работает в парижской галерее / Коллаж Главред, фото скриншот видео

Кратко:

Как выглядит дочь диктатора Путина

Где она живет и чем занимается

Внебрачная и непризнанная дочь террориста и президента РФ Путина Елизавета Кривоногих (она же Руднова, она же Луиза Розова) теперь живет в Париже. Она работает в галерее, где выставляют антивоенное искусство.

Соответствующим материалом поделилось российское издание Медуза. По информации издания, на внебрачную дочь террориста Путина, которая как две капли воды похожа на своего убийцу-отца, обратила внимание писательница и поэтесса Настя Родионова, живущая во Франции.

видео дня

Внебрачная дочь Путина / Фото Медуза

На своей странице в Facebook она рассказала, что в парижской L Galerie работает Елизавета Кривоногих — дочь Путина и акционера банка "Россия" Светланы Кривоногих. В этой галерее среди прочего выставляют работы российских и украинских антивоенных художников.

Издание ссылается на украинский ТСН и сообщает, что Кривоногих живет во Франции. В 2020 году она поступила в парижскую частную школу менеджмента в сфере культуры и искусства ICART. В январе 2024-го Кривоногих-Руднова курировала дипломную выставку в частной галерее Julie Caredd.

Настя Родионова рассказала, что решила опубликовать пост про Руднову и место ее работы, поскольку парижские художники "должны об этом знать и делать свой выбор, (выставляться ли в L Galerie)". Она добавила, что, хотя родство Рудновой с Путиным не было официально подтверждено, ее мать владеет акциями крупных российских компаний и входит в санкционные списки Великобритании (помимо акций банка "Россия", у Кривоногих также есть акции "Национальной медиа группы").

Светлана Кривоногих - бывшая любовница Путина / Фото Фокус

По ее словам, практически все проекты, которые выставляются в галерее, "транслируют антивоенную повестку". В обоих пространствах проходили выставки как российских, так и украинских художников.

Издание пишет, что одним из первых проектов L Galerie стала выставка "Essor" Пинхаса (Павла) Фишеля — киевского художника, уехавшего из Украины в начале полномасштабного вторжения России в Украину. В L Galerie также выставлялись российские художники, бежавшие из России из-за войны. "У нас есть совершенно однозначная линия, которой мы придерживаемся. Нашу позицию достаточно ясно показывает то, что в течение последних двух лет мы провели порядка 200 выставок, половина из которых была сделана вместе с российскими художниками в изгнании", — заявил основатель галереи Дмитрий Долинский.

Журналисты также нашли девушку, которая похожа на Лизу Руднову, внебрачную дочь Путина. Снимок был сделан на мероприятии, которое, предположительно, прошло в конце мая 2025 года, рассказала "Агентству" Настя Родионова.

Дочь Путина курировала одну из выставок о социальных кодах постсоветского пространства и отличиях Восточной Европы от Западной. По словам основателя галереи, она проявила себя хорошим человеком и "сглаживала углы", чтобы никого не подставлять.

В арт-сообществе Парижа Руднову описывают как девчонку, которая "все понимает".

Елизавета Кривоногих (Рудова) — дочь Светланы Кривоногих и Путина. Светлана Кривоногих была любовницей Путина в конце 1990-х — начале 2000-х. Она получала шикарные подарки от друзей президента России и стала акционером банка "Россия", который считается близким к Путину. В общей сложности она владеет имуществом на 100 миллионов долларов.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как сообщал Главред, в РФ раскрыли детали личной жизни Путина. Михаил Рубан рассказал о романе Владимира Путина и Светланы Кривоногих.

Ранее в Сети появилось фото тайного сына российского диктатора Владимира Путина. 10-летний Иван - сын Владимира Путина и его любовницы 41-летней Алины Кабаевой.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Алина Кабаева Алина Маратовна Кабаева — российская спортсменка (художественная гимнастика), общественный и политический деятель, медиа-менеджер. C сентября 2014 года — Председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа". С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО "Спорт-Экспресс".

В 2022 году из-за поддержки террористического вторжения РФ в Украину ряд стран ввёл персональные санкции против Кабаевой.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред