УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Бурный роман и внебрачная дочь: в РФ раскрыли детали личной жизни Путина

29 апреля 2022, 21:58

Михаил Рубан рассказал о романе Владимира Путина и Светланы Кривоногих.

Владимир Путин
Владимир Путин / Reuters

Известный российский журналист издания Проект Михаил Рубан рассказал подробности романа президента Владимира Путина со Светланой Кривоногих.

Как подчеркнул он в интервью Радио НВ, в результате отношений женщина родила президенту РФ дочь.

"Нам в свое время для того, чтобы узнать о романе Владимира Путина со Светланой Кривоногих, от которой у него есть внебрачная дочь, потребовалось очень много лет", - говорит российский журналист.

В то же время он подчеркнул, что роман Путина и Кривоногих имел место почти 20 лет назад.

"Понятно, что это все очень и очень непросто. Поэтому фактов об Алине Кабаевой очень-очень мало. Так случилось, что о ней рассказали сколько-то лет назад, а дальше фактических данных о том, что у них сейчас происходит, очень мало. Я только вам могу сказать, что я уверен, что рано или поздно все это станет известно, доказано или опровергнуто, уж посмотрим, но пока вот так. Еще раз вам скажу, конечно, самоцензура в России имеет место, но есть несколько изданий, которые, я уверен, что сейчас над этим работают, работали и будут работать в разное время", - добавил Рубан.

Читайте такжеВнебрачная дочь Путина засветила своего партнера: в РФ рассказали о ее новом бизнесе

Ранее Елизавета Кривоногих публиковала провокационное видео. Девушка в своем Instagram показала видео, на котором снялась в расстегнутой рубашке на голое тело, едва прикрывающей грудь. Кривоногих на видео позировала без лифчика.

В то же время она акцентировала внимание на массивной, возможно, золотой цепочке на шее.

Как известно, в официальной биографии Путина упоминается только о двух его дочерях Марии и Екатерине.

Читайте еще:

viber
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 27 апреля 2022: Ракам – успех, Козерогам – потери, Рыбам – перемены в личной жизниГороскоп на сегодня, 27 апреля 2022: Ракам – успех, Козерогам – потери, Рыбам – перемены в личной жизни В РФ насмешили размером подачки вдовам уничтоженных в Украине рашистовВ РФ насмешили размером подачки вдовам уничтоженных в Украине рашистов Еще один популярный российский певец отказался выступать на патриотическом концерте под буквой "Z"Еще один популярный российский певец отказался выступать на патриотическом концерте под буквой "Z" Ракета достанет до Воронежа: США передают Украине РСЗО-"убийцы Искандеров"Ракета достанет до Воронежа: США передают Украине РСЗО-"убийцы Искандеров" Украинская актриса объявила себя "мэром" одного из городов на ЗапорожьеУкраинская актриса объявила себя "мэром" одного из городов на Запорожье
Поддержите Главред

Последние новости

22:34

Ракетный удар по Киеву: президент резко раскритиковал ООН

22:34

Рашистов смешали с землей: на Харьковщине ВСУ разгромили пункт управления врагаВидео

22:17

В Киевской области снова нашли массовое захоронение около 900 гражданских – ЗеленскийВидео

22:15

"Люди-часы": Зеленский озвучил требования Украины к гарантиям безопасностиВидео

21:58

Бурный роман и внебрачная дочь: в РФ раскрыли детали личной жизни ПутинаВидео

Реклама
21:45

На Донбассе подорвали железнодорожный мост в направлении Славянска

21:41

Хорошие новости с Родины и возвращение домой - гороскоп на май 2022 года для Козерогов

21:30

Мирные переговоры с РФ под угрозой из-за зверств оккупантов в Украине – ЗеленскийВидео

21:27

Мечтала стать чемпионкой: подробности убийства оккупантами известной спортсменки в МариуполеВидео

20:56

Удары Калибрами по мирным жителям: в Севастополе загружают ракеты на подлодки РФВидео

20:44

Более 600 раненых: орки бросают авиабомбы на полевой госпиталь МариуполяВидео

20:33

Оторвало руки и ноги: в РФ свозят десятки "поджаренных" в Украине солдат БалтфлотаВидео

20:05

Угроза ударов сохраняется: Беларусь проверяет авиацию и ПВО на границеВидео

19:58

Елена Зеленская рассказала, как война изменила президента УкраиныВидео

19:57

Оккупанты пошли в атаку на трех направлениях и готовят штурм СеверодонецкаВидео

19:27

Смертельный удар с воздуха: морпехи ВСУ сожгли две БМП оккупантовВидео

19:26

В результате вражеского обстрела в Чугуеве вспыхнул масштабный пожарВидео

19:26

Ленд-лиз для Украины: почему российские войска метлой вынесут из Украинымнение

19:15

Помогут привлечь богатство и защитят от бед: главные талисманы для каждого знака зодиака

19:08

Украинским переселенцам выделят 53 тысячи квартирВидео

Реклама
18:55

Отрезать РФ от нефтедолларов: у Зеленского раскрыли план полного нефтяного эмбаргоВидео

18:32

Идет новая фаза войны: астролог рассказала, как солнечное затмение резко повлияет на УкраинуВидео

18:30

Ад для вертолетов и "сушек" РФ: в ФРГ рассказали о зенитках Гепард для ВСУВидео

18:25

"Все, что уцелело - сервиз и икона": украинская режиссерка показала разрушенный дом в БородянкеВидео

18:14

Соседов призывает бойкотировать артистов, которые не поддерживают войну в Украине

18:03

Украину в мае подморозит: синоптики предупредили о резком похолоданииВидео

17:53

Дороже 50 грн за литр: Украину накрыл дефицит топлива, в КМУ предупредили о скачке ценВидео

17:43

Косово наоборот: как Путин вешал лапшу Генсеку ООНмнение

17:28

"Всех убивать - детей и женщин": оккупанты планируют "вытравить" всю УкраинуВидео

17:18

Буряты с кадыровцами устроили перестрелку: не могут поделить добычу и не хотят идти в наступлениеВидео

17:06

"Твоя мать - чудовище, которое счастливо видеть, как убивают детей": сына Канделаки захейтили в сети

16:59

"РФ может сложить оружие и капитулировать": Данилов рассказал о двух вариантах завершения войныВидео

16:59

Орков угостили снарядами: мини-Байрактар ВСУ "покрошил" оккупантовВидео

16:31

РФ устраивает провокации над Черным и Балтийским морем: НАТО перехватывает самолеты агрессораВидео

16:28

Могут пойти на эскалацию: пограничники оценили риск наступления россиян на Украину из Приднестровья

16:27

"Боже, яке кончене": Осадчая распекла Симоньян за призыв к ядерной войне и личный рай для русскихВидео

16:18

Приметы на 30 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:57

"Уничтожить троих орков": звезда TikTok "Принцеска" показала, как палит рашистов из САУВидео

15:41

"Секундомер им дать": безумный русский депутат на ТВ побредил о ядерном ударе по ВеликобританииВидео

15:32

Полякова разоблачила Собчак: что журналистка думает про УкраинуВидео

Реклама
15:31

ВСУ зачищают Харьковщину: рашистов вышвырнули из МомотовоВидео

15:18

Будущего у России нет и ее ждёт распадмнение

14:16

"Все эти годы говорит и не боится": Лии Ахеджаковой предложили дать украинское гражданство

13:59

ВСУ получили ЗРК С-300: ПВО сбивает вражеские самолеты и ракеты на дистанции до 150 километров

13:58

ВСУ освободили на Харьковщине село, из которого оккупанты вели огонь по Харькову

13:39

200 танков Т-72, Гвоздики и Грады: Польша передала Украине техники уже на 48 миллиардов гривенВидео

13:19

Две причины, почему российская экономика уже никогда не оправитсямнение

13:07

"Ангары битком забиты трупами": оккупант пожаловался, что тела солдат РФ просто сбрасывают на кучиВидео

12:52

Аркадий Бабченко. Это начало конца России, рубикон пройденВидеоблоги

12:51

Армия Украины получает возможность победить Россию на поле боя – АрестовичВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять