Бурный роман и внебрачная дочь: в РФ раскрыли детали личной жизни Путина

Михаил Рубан рассказал о романе Владимира Путина и Светланы Кривоногих.
Известный российский журналист издания Проект Михаил Рубан рассказал подробности романа президента Владимира Путина со Светланой Кривоногих.
Как подчеркнул он в интервью Радио НВ, в результате отношений женщина родила президенту РФ дочь.
"Нам в свое время для того, чтобы узнать о романе Владимира Путина со Светланой Кривоногих, от которой у него есть внебрачная дочь, потребовалось очень много лет", - говорит российский журналист.
В то же время он подчеркнул, что роман Путина и Кривоногих имел место почти 20 лет назад.
"Понятно, что это все очень и очень непросто. Поэтому фактов об Алине Кабаевой очень-очень мало. Так случилось, что о ней рассказали сколько-то лет назад, а дальше фактических данных о том, что у них сейчас происходит, очень мало. Я только вам могу сказать, что я уверен, что рано или поздно все это станет известно, доказано или опровергнуто, уж посмотрим, но пока вот так. Еще раз вам скажу, конечно, самоцензура в России имеет место, но есть несколько изданий, которые, я уверен, что сейчас над этим работают, работали и будут работать в разное время", - добавил Рубан.
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Ранее Елизавета Кривоногих публиковала провокационное видео. Девушка в своем Instagram показала видео, на котором снялась в расстегнутой рубашке на голое тело, едва прикрывающей грудь. Кривоногих на видео позировала без лифчика.
В то же время она акцентировала внимание на массивной, возможно, золотой цепочке на шее.
Как известно, в официальной биографии Путина упоминается только о двух его дочерях Марии и Екатерине.
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