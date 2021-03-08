Внебрачная дочь Путина выступила с диджей-сетом в Москве

Охранники девушки оттеснили всех, а сам клуб оказался оцеплен сотрудниками Центра "Э".
Instagram-блогер Елизавета Кривоногих (Луиза Розова), которую в росСМИ называют внебрачной дочерью президента РФ Владимира Путина, выступила с диджейским сетом в московском баре Ровесник.
Как сообщает Дождь, выступление Розовой анонсировалось накануне в инстаграме бара: "Девушка-загадка приедет к нам из северной столицы, чтобы отыграть свой первый диджей-сет. Ждём всех любителей Бейонсе, Рианны, фенси лайфстайла и коктейлей с блестками".
По свидетельству очевидцев, клуб был заполнен полностью, а очередь перед ним в Малом Гнездниковском переулке растянулась на сотни метров.
Тем не менее пообщаться с Розовой ни зрителям, ни журналистам не удалось — охранники девушки оттеснили всех, а сам клуб оказался оцеплен сотрудниками Центра "Э", сообщает Медуза.
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Владимир Путин и Светлана Кривоногих:
- Ранее СМИ писали, что в 2003 году близкая подруга Владимира Путина – жительница Петербурга Светлана Кривоногих – родила ему дочь, девочку назвали Елизавета.
- Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждал, что впервые слышит о такой женщине.