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Фото тайного сына Путина "слили" в Сеть: как выглядит наследник диктатора

Ангелина Подвысоцкая
23 апреля 2025, 06:15
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У российского диктатора Владимира Путина и Алины Кабаевой есть 10-летний сын Иван.
Кабаева, Путин
Появилось фото 10-летнего сына Путина / Коллаж: Главред, фото: росСМИ, сайт Кремля

Что известно:

  • У Путина и Кабаевой есть тайный сын
  • В Сети появилось первое фото сына Владимира Путина

В Сети появилось фото тайного сына российского диктатора Владимира Путина. 10-летний Иван - сын Владимира Путина и его любовницы 41-летней Алины Кабаевой. Об этом рассказывает Daily Star со ссылкой на Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Отмечается, что фотографию выложили на канале ВЧК-ОГПУ, однако после этого канал был удален.

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Как сообщалось, Иван очень одинокий мальчик. Он не общается с другими детьми, постоянно ходит с охранниками, гувернантками и учителями. У Ивана есть еще младший 4-летний брат Владимир, но его фото нигде нет.

сын Путина Иван
10-летний сын Путина Иван / фото: ВЧК-ОГПУ

Путин всегда скрывал свои любовные связи с Кабаевой. Он отрицал и наличие детей от гимнастки. Однако несколько месяцев назад диктатор оговорился, сказав слова: "Наши исторические сказки и былины возрождаются. Я сам иногда с удовольствием их смотрю с детьми".

сын Путина Иван
10-летний сын Путина Иван / фото: ВЧК-ОГПУ

У двух братьев были гувернантки из Великобритании и Новой Зеландии. После начала войны Путин начал брать на работу работников из Южной Африки, чтобы они обучали английскому языку наследников. Дети живут под постоянной охраной сотрудников ФСО.

"Братья мало общаются со сверстниками и мало видят родителей, но ценят те редкие моменты, которые им удается провести с отцом", - рассказали в Центре "Досье".

Дети не посещают школы и детские сады. Они живут в путинском дворце.

сын Путина Иван
10-летний сын Путина Иван / фото: ВЧК-ОГПУ

Внуки и другие дети Путина

Отмечается, что у Владимира Путина есть внуки от его старших дочерей - 39-летней Марии Воронцовой и 38-летней Екатерины Тихоновой.

Ранее стало известно о еще одной тайной дочери диктатора - Екатерина Кривоногих (Луиза Розова), которая является дочерью бывшей любовницы Путина 49-летней Светланы Кривоногих. Ранее женщина была уборщицей, после чего неожиданно стала мультимиллионершей - владелицей акций в ведущем банке и владелицей известного петербургского стриптиз-клуба.

Роман Путина и Кабаевой - главные новости

Слухи о романе Путина и Кабаевой ходят уже давно. Ее считают любовницей, сожительницей или даже женой кремлевского диктатора. В феврале она появилась на мероприятии в честь 15-летия Национальной Медиа Группы РФ с обручальным кольцом.

По данным СМИ, у Путина и Кабаевой четверо общих детей - два мальчика и девочки-близняшки. Дочерей бывшая гимнастка родила в Швейцарии.

Издание Le News писало, что Алина Кабаева родила ребенка в клинике Святой Анны в италоязычном регионе Швейцарии Лугано. Отцом этого ребенка якобы является Владимир Путин.

Напомним, ранее Кабаева устроила настоящий разнос диктатору Путину на фоне слухов о его новом романе. На прошлой неделе состоялась встреча террориста Путина и Кабаевой, которую уже много лет считают его любовницей и поговаривают, что двух сыновей она родила от него.

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