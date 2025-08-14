Укр
Стало известно, что Трамп предложит Путину для завершения войны

Алёна Воронина
14 августа 2025, 08:51
Трамп может предложить Путину ряд экономических стимулов, и среди них - доступ к природным ресурсам Аляски и временно оккупированных территорий Украины.
Стало известно, что Трамп предложит Путину для завершения войны/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео, facebook.com/WhiteHouse

Кратко:

  • Трамп во время встречи с Путиным планирует предложить ряд экономических стимулов
  • Среди них - доступ к природным ресурсам Аляски и временно оккупированных территорий Украины
  • Также он может предложить диктатору РФ частичное снятие санкций с российской авиационной отрасли

Президент США Дональд Трамп планирует во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным 15 августа предложить ряд экономических стимулов в обмен на прекращение войны против Украины. Среди возможных предложений, которые могут прозвучать - доступ к природным ресурсам Аляски и частичное снятие санкций с российской авиационной отрасли.

Об этом пишет издание The Telegraph. Согласно информации издания, во время встречи в Анкоридже Трамп, в частности, может предложить открыть для страны-агрессора России доступ к природным ресурсам Аляски. Также американский президент может предложить главе Кремля снятие части санкций с российской авиапромышленности, а также предоставление доступа к редкоземельным минералам на украинских территориях, которые сейчас находятся под оккупацией РФ.

видео дня

В издании отметили, что к подготовке к переговорам привлечен министр финансов США Скотт Бессент. Он изучает вопрос экономических уступок, которые Соединенные Штаты могут сделать России, чтобы таким образом ускорить заключение соглашения о прекращении огня.

Как отметили в The Telegraph, источники в правительстве Великобритании им рассказали, что такие стимулы могут быть приемлемыми для Европы, если это не будет выглядеть как вознаграждение для РФ.

"Израильская оккупация Западного берега реки Иордан может быть использована как модель завершения войны. Россия будет иметь военный и экономический контроль над оккупированными территориями Украины под собственным органом управления, подобно фактическому контролю Израиля над палестинскими землями. Эту идею, по данным The Times, обсуждали во время встреч специального посланника Трампа Стива Уиткоффа с его российскими коллегами", - пишет издание.

Встреча Трампа и Путина - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Трамп объявил о позиции по территориям Украины - Макрон раскрыл детали. Трамп на встрече с Путиным будет добиваться прекращения огня, сказал Эммануэль Макрон.

Как сообщалось, встреча Трампа с Путиным пройдет на военной базе на Аляске - в CNN раскрыли детали. Подходящих мест для саммита было немного, особенно учитывая ордер на арест Путина по обвинению в военных преступлениях.

Напомним, в Politico узнали детали, какие гарантии получит Украина после прекращения огня. По данным источников, Трамп ясно дал понять, что США не будут продолжать поставлять оружие или военных непосредственно Украине.

Читайте также:

Об источнике: The Telegraph

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

18:37

Зеленский поставил жирную точку: выйдет ли Украина из Донбасса в обмен на перемирие

18:30

Странная находка возле дерева привела соседа в недоумение: какой она скрывала секрет

18:21

РФ "наделала достаточно ракет": тревожный прогноз по срокам окончания войныВидео

