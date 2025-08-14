Какие гарантии получит Украина после прекращения огня: в Politico узнали детали

По данным источников, Трамп ясно дал понять, что США не будут продолжать поставлять оружие или военных напрямую Украине.

Главные тезисы:

Президент США Дональд Трамп готов предоставить гарантии безопасности Украине, но не в рамках НАТО. Об этом пишет издание Politico со ссылкой сразу на три источника, среди которых - европейский дипломат, британский и чиновник и человек, проинформированный о телефонном разговоре Трампа с Европой и Украиной в среду. Все собеседники издания озвучили одну и ту же информацию.

Подчеркивается, что в случае достижения прекращения огня, США готовы сыграть роль в предоставлении Киеву средств сдерживания возможной будущей агрессии РФ. Однако Трамп заявил возьмет на себя такое обязательство только в том случае, если эти усилия не будут осуществляться в рамках НАТО.

"Трамп не уточнил, что именно он имел в виду под гарантиями безопасности, а лишь обсудил более широкую концепцию", - пишет издание.

По словам британского чиновника, Трамп признает, что гарантии безопасности со стороны США должны быть частью окончательного урегулирования вопроса войны. Также американский лидер считает, что США сыграли в этом ключевую роль.

Издание отмечает, что Трамп ясно дал понять, что США не будут продолжать поставлять оружие или военных напрямую Украине, хоть и продадут орудие в Европу для использования Украиной.

"Поставки, вероятно, будут ограниченными и, несомненно, разочаруют сторонников Украины, которые хотят получить от США более надежные гарантии, чтобы удержать Россию от повторного вторжения после окончания боевых действий", - пишет Politico.

Белый дом не прокомментировал готовность Трампа принять участие в программе гарантий безопасности США.

"Хотя европейские и украинские официальные лица считают, что Трамп принял их советы во внимание и стремится к прекращению огня, они опасаются того, что произойдет, когда Трамп и Путин останутся наедине", - добавляют журналисты.

Состоится ли встреча Путина и Зеленского - оценка эксперта

Профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный прокомментировал вероятность встречи президентов Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина.

"Я считаю, что формат с участием трех лидеров - Трампа, Путина и Зеленского - наименее вероятен. Я продолжаю придерживаться мнения, что Путин никогда не согласится сесть за стол с Зеленским, а один-на-один - тем более", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт считает, что для российского диктатора это будет унижением, ведь он не считает Зеленского равным себе.

Переговоры о завершении войны в Украине - последние новости

Как писал Главред, 13 августа состоялась виртуальная встреча с участием президента Украины Владимира Зеленского, вице-президента США Джей Ди Венса и президента США Дональда Трампа.

Лидеры Франции, Германии и Великобритании приветствовали усилия Трампа по прекращению войны, развязанной Россией, и достижению справедливого и прочного мира.

Лидеры "Коалиции решительных" также отметили, что любое будущее мирное соглашение между Украиной и Россией не должно содержать ограничений для Вооруженных сил Украины, а Москва не может иметь права вето на вступление Украины в ЕС и НАТО.

15 августа президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что президент США Дональд Трамп создал условия для возможного мирного соглашения по Украине с Путиным. По его словам, на этапе переговоров может быть и, вероятно, будет обмен территориями. Хегсет подчеркнул: будут уступки, которыми никто не будет доволен.

Другие новости:

