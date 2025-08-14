Запад выставил жесткие условия: заявление "Коалиции решительных" может удивить Кремль

Лидеры мира поддерживают активную дипломатию и давление на Москву для достижения справедливого мира.

Санкции против России должны усиливаться, если Москва не согласится на прекращение огня / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Кратко:

Коалиция решительных выступила против ограничений для ВСУ и вето РФ на НАТО и ЕС

Виртуальная встреча с участием Зеленского, Трампа и лидеров США, Франции, Германии и Британии

Определены ключевые условия мирного урегулирования: прекращение огня, санкции, гарантии безопасности

Лидеры "Коалиции решительных" отметили, что любое будущее мирное соглашение между Украиной и Россией не должно содержать ограничений для Вооруженных сил Украины, а Москва не может иметь права вето на вступление Украины в ЕС и НАТО. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

Как сообщается, сегодня состоялась виртуальная встреча с участием президента Украины Владимира Зеленского, вице-президента США Джей Ди Венса и бывшего президента США Дональда Трампа.

Лидеры Франции, Германии и Великобритании приветствовали усилия Трампа по прекращению войны, развязанной Россией, и достижению справедливого и прочного мира.

"Они ясно дали понять, что путь к миру в Украине не может быть решен без участия Украины. Необходимо продолжать подход, сочетающий активную дипломатию, поддержку Украины и давление на Россию", - говорится в заявлении.

Ключевые условия мирного урегулирования

"Коалиция решительных" подчеркнула, что дипломатическое решение должно защищать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы. Лидеры обозначили ключевые требования для урегулирования конфликта:

Содержательные переговоры возможны только при условии прекращения огня или длительного и значительного снижения боевых действий.

Санкции и экономические меры в отношении РФ должны быть усилены, если Москва не согласится на прекращение огня во время переговоров на Аляске.

Международные границы не должны меняться силой.

Украина должна получить надежные гарантии безопасности для защиты суверенитета и территориальной целостности.

"Не должно быть никаких ограничений на вооруженные силы Украины или ее сотрудничество с третьими странами. Россия не может иметь права вето на пути Украины к вступлению в ЕС и НАТО", - отметили лидеры.

Также "Коалиция решительных" подтвердила готовность продолжать тесное сотрудничество с Трампом, Зеленским и украинским народом "ради справедливого и прочного мира в Украине."

Экспертная оценка относительно трехстороннего саммита

Трехсторонняя встреча с участием президента Украины Владимира Зеленского, бывшего президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина пока маловероятна, считает политолог Максим Розумный.

По его мнению, Путин согласится на переговоры с Зеленским только на завершающем этапе процесса.

"Единственный вариант, когда Путин может согласиться на встречу с Зеленским, - это в тройном формате с Трампом, и то только на финальном этапе, когда уже все согласовано и остается формально подписать документ и выйти на камеры с заявлением, что дело завершено", - пояснил эксперт.

