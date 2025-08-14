Запад выставил жесткие условия: заявление "Коалиции решительных" может удивить Кремль

Кратко:
- Коалиция решительных выступила против ограничений для ВСУ и вето РФ на НАТО и ЕС
- Виртуальная встреча с участием Зеленского, Трампа и лидеров США, Франции, Германии и Британии
- Определены ключевые условия мирного урегулирования: прекращение огня, санкции, гарантии безопасности
Лидеры "Коалиции решительных" отметили, что любое будущее мирное соглашение между Украиной и Россией не должно содержать ограничений для Вооруженных сил Украины, а Москва не может иметь права вето на вступление Украины в ЕС и НАТО. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.
Как сообщается, сегодня состоялась виртуальная встреча с участием президента Украины Владимира Зеленского, вице-президента США Джей Ди Венса и бывшего президента США Дональда Трампа.
Лидеры Франции, Германии и Великобритании приветствовали усилия Трампа по прекращению войны, развязанной Россией, и достижению справедливого и прочного мира.
"Они ясно дали понять, что путь к миру в Украине не может быть решен без участия Украины. Необходимо продолжать подход, сочетающий активную дипломатию, поддержку Украины и давление на Россию", - говорится в заявлении.
Ключевые условия мирного урегулирования
"Коалиция решительных" подчеркнула, что дипломатическое решение должно защищать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы. Лидеры обозначили ключевые требования для урегулирования конфликта:
- Содержательные переговоры возможны только при условии прекращения огня или длительного и значительного снижения боевых действий.
- Санкции и экономические меры в отношении РФ должны быть усилены, если Москва не согласится на прекращение огня во время переговоров на Аляске.
- Международные границы не должны меняться силой.
- Украина должна получить надежные гарантии безопасности для защиты суверенитета и территориальной целостности.
"Не должно быть никаких ограничений на вооруженные силы Украины или ее сотрудничество с третьими странами. Россия не может иметь права вето на пути Украины к вступлению в ЕС и НАТО", - отметили лидеры.
Также "Коалиция решительных" подтвердила готовность продолжать тесное сотрудничество с Трампом, Зеленским и украинским народом "ради справедливого и прочного мира в Украине."
Экспертная оценка относительно трехстороннего саммита
Трехсторонняя встреча с участием президента Украины Владимира Зеленского, бывшего президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина пока маловероятна, считает политолог Максим Розумный.
По его мнению, Путин согласится на переговоры с Зеленским только на завершающем этапе процесса.
"Единственный вариант, когда Путин может согласиться на встречу с Зеленским, - это в тройном формате с Трампом, и то только на финальном этапе, когда уже все согласовано и остается формально подписать документ и выйти на камеры с заявлением, что дело завершено", - пояснил эксперт.
Читайте также:
- Трамп едет на Аляску: в Белом доме рассказали детали встречи и почему без Зеленского
- Если Путин разочарует, будут серьезные последствия: Трамп - о подготовке к трехсторонней встрече
- Территории не на повестке дня: WSJ узнал, какие темы Трамп обсудит с Путиным
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред