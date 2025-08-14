Укр
Запад выставил жесткие условия: заявление "Коалиции решительных" может удивить Кремль

Руслан Иваненко
14 августа 2025, 01:04
71
Лидеры мира поддерживают активную дипломатию и давление на Москву для достижения справедливого мира.
Зеленский, Колациция решительных, Путин
Санкции против России должны усиливаться, если Москва не согласится на прекращение огня

Кратко:

  • Коалиция решительных выступила против ограничений для ВСУ и вето РФ на НАТО и ЕС
  • Виртуальная встреча с участием Зеленского, Трампа и лидеров США, Франции, Германии и Британии
  • Определены ключевые условия мирного урегулирования: прекращение огня, санкции, гарантии безопасности

Лидеры "Коалиции решительных" отметили, что любое будущее мирное соглашение между Украиной и Россией не должно содержать ограничений для Вооруженных сил Украины, а Москва не может иметь права вето на вступление Украины в ЕС и НАТО. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

Как сообщается, сегодня состоялась виртуальная встреча с участием президента Украины Владимира Зеленского, вице-президента США Джей Ди Венса и бывшего президента США Дональда Трампа.

видео дня

Лидеры Франции, Германии и Великобритании приветствовали усилия Трампа по прекращению войны, развязанной Россией, и достижению справедливого и прочного мира.

"Они ясно дали понять, что путь к миру в Украине не может быть решен без участия Украины. Необходимо продолжать подход, сочетающий активную дипломатию, поддержку Украины и давление на Россию", - говорится в заявлении.

Ключевые условия мирного урегулирования

"Коалиция решительных" подчеркнула, что дипломатическое решение должно защищать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы. Лидеры обозначили ключевые требования для урегулирования конфликта:

  • Содержательные переговоры возможны только при условии прекращения огня или длительного и значительного снижения боевых действий.
  • Санкции и экономические меры в отношении РФ должны быть усилены, если Москва не согласится на прекращение огня во время переговоров на Аляске.
  • Международные границы не должны меняться силой.
  • Украина должна получить надежные гарантии безопасности для защиты суверенитета и территориальной целостности.

"Не должно быть никаких ограничений на вооруженные силы Украины или ее сотрудничество с третьими странами. Россия не может иметь права вето на пути Украины к вступлению в ЕС и НАТО", - отметили лидеры.

Также "Коалиция решительных" подтвердила готовность продолжать тесное сотрудничество с Трампом, Зеленским и украинским народом "ради справедливого и прочного мира в Украине."

Экспертная оценка относительно трехстороннего саммита

Трехсторонняя встреча с участием президента Украины Владимира Зеленского, бывшего президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина пока маловероятна, считает политолог Максим Розумный.

По его мнению, Путин согласится на переговоры с Зеленским только на завершающем этапе процесса.

"Единственный вариант, когда Путин может согласиться на встречу с Зеленским, - это в тройном формате с Трампом, и то только на финальном этапе, когда уже все согласовано и остается формально подписать документ и выйти на камеры с заявлением, что дело завершено", - пояснил эксперт.

Читайте также:

перемирие война в Украине международная политика мирные переговоры
Главное за день

Трем знакам зодиака феерично повезет до конца недели: кто получит желаемое

Трем знакам зодиака феерично повезет до конца недели: кто получит желаемое

Карта Deep State онлайн за 13 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Резко: Пугачева решилась на странный и неприятный шаг

Резко: Пугачева решилась на странный и неприятный шаг

"Что она сделала": украинский артист раскрыл истину Аллы Пугачевой

"Что она сделала": украинский артист раскрыл истину Аллы Пугачевой

"Наслаждение от момента": Каменских показала фигуру после слухов о рождении сына

"Наслаждение от момента": Каменских показала фигуру после слухов о рождении сына

Где спрятано лицо: лишь единицы смогут увидеть его за 22 секунды

