Трамп едет на Аляску: в Белом доме рассказали детали встречи и почему без Зеленского

Администрация Белого дома подтверждает решимость Трампа завершить боевые действия и достичь мира через дипломатию.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объясняет отсутствие Зеленского на саммите / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с YouTube, скриншот с видео

Читайте в материале:

Почему Зеленского не пригласили на встречу

Каковы цели переговоров Трампа и Путина

Что ожидают от саммита на Аляске

Президент США Дональд Трамп и Владимир Путин проведут встречу в Анкоридже - крупнейшем городе Аляски. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, Трамп отправится в пятницу утром в Анкоридж для двусторонних переговоров с Путиным. Ливитт подчеркнула, что американский президент "полон решимости завершить войну России против Украины и остановить убийства". Она также подчеркнула, что для Трампа "всегда будет приоритетом мир и партнерство", когда это возможно.

Инициатива встречи и ее цель

Пресс-секретарь добавила, что инициатива встречи принадлежит именно российскому лидеру, который обратился к Трампу с просьбой о личном контакте во время переговоров со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом.

"Цель встречи - дать Трампу и Путину возможность лучше понять, как можно положить конец этой войне", - пояснила Ливитт.

Она также отметила, что администрация США делает все возможное для достижения мира через дипломатию.

Отсутствие Зеленского на саммите

Относительно отсутствия президента Украины Владимира Зеленского на саммите, Ливитт объяснила, что это связано с личной просьбой Путина. Однако, по ее словам, возможность длительной встречи с участием Зеленского остается.

Оценка позиции Кремля от Зеленского

Президент Владимир Зеленский четко очертил текущую позицию Кремля относительно переговоров о прекращении войны в Украине. По его убеждению, Россия не готовится к деэскалации, а наоборот - накапливает ресурсы для дальнейшей активизации боевых действий.

Аляска / Инфографика: Главред

Согласно информации, которую озвучил Зеленский, оккупационные войска осуществляют интенсивное перемещение техники и личного состава, что свидетельствует о подготовке к новым наступательным операциям. Это указывает на стратегическое намерение Кремля продолжать военное давление, несмотря на заявления о переговорах.

Переговоры Трампа с Путиным - новости по теме

Как писал Главред, 15 августа президент США Дональд Трамп должен встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске. Ключевой темой их переговоров будет война в Украине.

Ранее советник Трампа назвал три ключевых инструмента влияния на Путина. Пастор Бернс поддерживает использование всех инструментов для завершения войны и безопасности Украины.

Напомним, лидеры ЕС планируют переговоры с Трампом перед его встречей с Путиным. Европейские политики хотят убедить Трампа усилить давление на Путина, если тот не будет вести переговоры в духе доброй воли.

Читайте также:

Об источнике: Белый дом Белый дом - официальная резиденция и место работы президента США. Расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, он служил резиденцией каждого президента США со времен Джона Адамса в 1800 году, когда национальная столица была перенесена из Филадельфии. Термин "Белый дом" часто используется как фигура речи для президента и его советников, пишет Википедия.

