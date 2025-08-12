Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Трамп едет на Аляску: в Белом доме рассказали детали встречи и почему без Зеленского

Руслан Иваненко
12 августа 2025, 22:02
117
Администрация Белого дома подтверждает решимость Трампа завершить боевые действия и достичь мира через дипломатию.
Трамп едет на Аляску: в Белом доме рассказали детали встречи и почему без Зеленского
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объясняет отсутствие Зеленского на саммите / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с YouTube, скриншот с видео

Читайте в материале:

  • Почему Зеленского не пригласили на встречу
  • Каковы цели переговоров Трампа и Путина
  • Что ожидают от саммита на Аляске

Президент США Дональд Трамп и Владимир Путин проведут встречу в Анкоридже - крупнейшем городе Аляски. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, Трамп отправится в пятницу утром в Анкоридж для двусторонних переговоров с Путиным. Ливитт подчеркнула, что американский президент "полон решимости завершить войну России против Украины и остановить убийства". Она также подчеркнула, что для Трампа "всегда будет приоритетом мир и партнерство", когда это возможно.

видео дня

Инициатива встречи и ее цель

Пресс-секретарь добавила, что инициатива встречи принадлежит именно российскому лидеру, который обратился к Трампу с просьбой о личном контакте во время переговоров со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом.

"Цель встречи - дать Трампу и Путину возможность лучше понять, как можно положить конец этой войне", - пояснила Ливитт.

Она также отметила, что администрация США делает все возможное для достижения мира через дипломатию.

Отсутствие Зеленского на саммите

Относительно отсутствия президента Украины Владимира Зеленского на саммите, Ливитт объяснила, что это связано с личной просьбой Путина. Однако, по ее словам, возможность длительной встречи с участием Зеленского остается.

Оценка позиции Кремля от Зеленского

Президент Владимир Зеленский четко очертил текущую позицию Кремля относительно переговоров о прекращении войны в Украине. По его убеждению, Россия не готовится к деэскалации, а наоборот - накапливает ресурсы для дальнейшей активизации боевых действий.

Аляска
Аляска / Инфографика: Главред

Согласно информации, которую озвучил Зеленский, оккупационные войска осуществляют интенсивное перемещение техники и личного состава, что свидетельствует о подготовке к новым наступательным операциям. Это указывает на стратегическое намерение Кремля продолжать военное давление, несмотря на заявления о переговорах.

Переговоры Трампа с Путиным - новости по теме

Как писал Главред, 15 августа президент США Дональд Трамп должен встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске. Ключевой темой их переговоров будет война в Украине.

Ранее советник Трампа назвал три ключевых инструмента влияния на Путина. Пастор Бернс поддерживает использование всех инструментов для завершения войны и безопасности Украины.

Напомним, лидеры ЕС планируют переговоры с Трампом перед его встречей с Путиным. Европейские политики хотят убедить Трампа усилить давление на Путина, если тот не будет вести переговоры в духе доброй воли.

Читайте также:

Об источнике: Белый дом

Белый дом - официальная резиденция и место работы президента США. Расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, он служил резиденцией каждого президента США со времен Джона Адамса в 1800 году, когда национальная столица была перенесена из Филадельфии. Термин "Белый дом" часто используется как фигура речи для президента и его советников, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Аляска мирные переговоры Переговоры на Аляске
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп едет на Аляску: в Белом доме рассказали детали встречи и почему без Зеленского

Трамп едет на Аляску: в Белом доме рассказали детали встречи и почему без Зеленского

22:02Политика
Мир "в обмен" на территории: Зеленский поставил жесткое условие

Мир "в обмен" на территории: Зеленский поставил жесткое условие

21:04Политика
"Начнется третья война": Зеленский сделал громкое заявление по Донбассу

"Начнется третья война": Зеленский сделал громкое заявление по Донбассу

20:28Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 12 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 августа: что происходит на фронте (обновляется)

София Ротару публично отвергла известную украинскую певицу - детали

София Ротару публично отвергла известную украинскую певицу - детали

"Чувствовать себя любимой": экс-жена Кличко заговорила о свадьбе

"Чувствовать себя любимой": экс-жена Кличко заговорила о свадьбе

Не менее 12 добровольцев погибли в тренировочном лагере в Кропивницком – NYT

Не менее 12 добровольцев погибли в тренировочном лагере в Кропивницком – NYT

Совсем не скрывает: подробности личной жизни беглеца Влада Ямы

Совсем не скрывает: подробности личной жизни беглеца Влада Ямы

Последние новости

22:43

Советник Путина" назвал главные "хотелки" Кремля на встрече с Трампом

22:08

Можно ли стирать подушки в стиральной машине: эксперты раскрыли секреты ухода

22:02

Трамп едет на Аляску: в Белом доме рассказали детали встречи и почему без Зеленского

21:27

"С этого все начинается": за сколько предательница Повалий продалась Януковичу

21:04

Мир "в обмен" на территории: Зеленский поставил жесткое условие

Кризис в России ускорят санкционная петля Запада и удары по НПЗ - ШапранКризис в России ускорят санкционная петля Запада и удары по НПЗ - Шапран
20:56

Расплата пришла: в семье путинистов Пригожина и Валерии страшное горе

20:53

Ситуация в Донецкой области: в FT проанализировали дальнейшие сценарии развития событий

20:28

"Начнется третья война": Зеленский сделал громкое заявление по Донбассу

20:25

"Даже на референдуме": спикер ВР сказал, может ли Украина отказаться от территорий

Реклама
20:10

"Любыми путями": всплыла жесткая правда о беглеце Виннике

20:06

Рост стипендий и зимнее поступление: Зеленский анонсировал изменения для студентов

19:52

Зеленский сделал заявление о ситуации на Добропольском и Покровском направлениях

19:51

"Усик держит мои пояса в аренде": неожиданный вызов для украинского боксера

19:38

"Запад серьезно взялся за Путина": Кремлю грозит нефтяной удар

19:31

Филипп Киркоров срочно покинул РФ - где он теперь

19:25

Несколько дней Украина будет под влиянием антициклона: какой будет погода

19:10

Мюнхенская ловушка на Аляскемнение

19:08

"Какая-то бабушка придумала": зачем вяжут на руки платки во время похоронВидео

19:00

Двести грамм и они спелые: огородница поделилась дедовским методом без химииВидео

18:55

Как питалась принцесса Диана, чтобы оставаться стройной: не ела этот продукт

Реклама
18:39

Гороскоп Таро на завтра 13 августа: Близнецам - счастье, Ракам - знак

18:32

Второй раз за неделю: СБУ ударила по терминалу хранения "Шахедов" в Татарстане

18:09

Что нужно с иконой дома 13 августа: приметы, которых стоит придерживаться

18:04

Пятна от пота и дезодоранта исчезнут на глазах: понадобится копеечный продукт

18:03

Враг обошел позиции и зашел в тыл ВСУ: Генштаб о деталях прорыва РФ на востоке

17:43

Где прячется черненькая из НеАнгелов с секретным ребенком - стилист раскрыл тайну

17:31

Зеленский поговорил с Эрдоганом: в Турции объявили о мирной инициативе

17:21

Чем заменяли всем известный йогурт в СССР и как он называлсяВидео

17:12

Где спрятался попугай: только люди с суперспособностями его увидят

16:55

От простой добавки крысы бегут без оглядки: как легко избавиться от грызуновВидео

16:53

Территории "в обмен" на завершение войны: Украина объявила свою позицию

16:52

Решений по Украине не будет: Зеленский удивил заявлением о саммите на Аляске

16:41

Зеленский поручил упростить пересечение границы для части мужчин: кто в списке

16:24

Враг усилил давление на двух важных направлениях: куда рвутся россияне

16:15

"Ситуация очень сложная, запас прочности экономики РФ подошел к концу": что ждет РоссиюВидео

16:05

Санкции "уничтожат Россию": в Сенате пригрозили Путину перед переговорами

15:59

Голливуд снимет приквел "Рэмбо": кто заменит Сталлоне

15:50

У украинцев может возникнуть задолженность за газ при регулярной оплате - причина

15:43

Среди старого хлама найдете сокровище: советские часы, которые стоят тысячиФото

15:35

У Путина на встречу с Трампом две цели, одна из них – территории – Bloomberg

Реклама
15:24

Порошенко потратил $200 тыс на лечение диабета в Лондоне, потому что когда-то уничтожил поддержку инсулинозависимых – военный

15:11

Как сказать на украинском "утренник" и "транжир": ни за что не догадаетесь самостоятельноВидео

15:07

"Реальное изменение на поле боя": Сибига рассказал, как работает чешская инициатива

15:05

Быстро, просто и пальчики оближешь: рецепт фантастической закуски из помидоров

14:52

Об этом знали лишь единицы: украинцам раскрыли секрет увеличения пенсии

14:34

Новый сценарий Путина: Туск предупредил, что РФ хочет рассорить Киев и Варшаву

13:58

Украинский футболист Забарный стал игроком ПСЖ: не обошлось без скандала с РФ

13:57

Жара усилится: стала известна дата повышения температуры воздуха в Украине

13:54

Под угрозой два стратегических города: в Bild узнали о критическом прорыве РФ

13:51

"Венгерский Янукович": у Орбана нашли особняк с большим зоопаркомФото

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
ПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять