Что РФ готовит вместо окончания войны: Зеленский о переговорах Трампа с Путиным

Алексей Тесля
12 августа 2025, 12:54
Президент поблагодарил лидеров ЕС и президента США Дональда Трампа за помощь в завершении войны.
Что РФ готовит вместо окончания войны: Зеленский о переговорах Трампа с Путиным
Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг переговоров / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот

Важное из заявлений Зеленского:

  • РФ не готовится к прекращению войны
  • Россия должна отвечать за отказ от прекращения убийств

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидеров Европейского Союза за четкую поддержку независимости и территориальной целостности.

Он отметил в Telegram, что РФ не готовится к прекращению войны, поэтому надо продолжать давление на Россию - "давление силы, давление санкций, давление дипломатии".

видео дня

"Видим, что российская армия не готовится к прекращению войны. Наоборот, они занимаются такими перемещениями, которые свидетельствуют о подготовке новых наступательных операций. В таких условиях важно, чтобы единству мира ничего не угрожало", - написал Зеленский.

Президент отметил, что Россия должна отвечать за отказ от прекращения убийств.

"Вопросы, касающиеся безопасности Украины и Европы, обсуждаются всеми нами вместе. Любое решение должно добавлять общим возможностям безопасности. И за отказ от прекращения убийств Россия должна отвечать. Пока они продолжают войну и оккупацию, мы все вместе должны продолжать наше давление - давление силы, давление санкций, давление дипломатии. Спасибо всем, кто помогает! Мир благодаря силе", - подчеркнул он.

Зеленский поблагодарил лидеров ЕС за поддержку независимости и территориальной целостности Украины, и президента США Дональда Трампа за "активный подход к дипломатии, который может помочь завершить эту войну достойным миром".

"Благодарен лидерам Европы за четкую поддержку нашей независимости, территориальной целостности и именно такого активного подхода к дипломатии, который может помочь завершить эту войну достойным миром. Действительно, мы все поддерживаем решимость президента Трампа и должны вместе сформировать такие позиции, которые не позволят России в очередной раз обмануть мир", - отметил глава Украинского государства.

Переговоры Трампа с Путиным: мнение эксперта

По мнению главы Центра политических студий "Доктрина" Ярослава Божко, Украина и Россия преследуют разные цели в контексте возможной встречи. Американский лидер, по его словам, будет настаивать не только на прекращении войны со стороны Путина, но и добиваться от него серьёзных уступок на международной арене.

Аляска
/ Инфографика: Главред

Переговоры Трампа с Путиным - новости по теме

Ранее советник Трампа назвал три ключевых инструмента влияния на Путина. Пастор Бернс поддерживает использование всех инструментов для завершения войны и безопасности Украины.

Напомним, лидеры ЕС планируют переговоры с Трампом перед его встречей с Путиным. Европейские политики хотят убедить Трампа усилить давление на Путина если тот не будет вести переговоры в духе доброй воли.

Как писал Главред, 15 августа президент США Дональд Трамп должен встретится с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске. Ключевой темой их переговоров будет война в Украине.

Другие новости:

О персоне: Ярослав Божко

Ярослав Божко - украинский политолог, глава Центра политических исследований "Доктрина". Он является активным комментатором политических событий в Украине и мире, часто выступает на радио и телевидении.

Ярослав Божко анализирует текущие политические процессы, предоставляя экспертные оценки и прогнозы и часто комментирует вопросы, связанные с международными отношениями, внутренней политикой Украины, а также вопросы войны с Россией.

Кроме того, он является спикером движения сопротивления оккупации на временно оккупированных территориях Украины "Желтая Лента".

