Кадровые изменения в четырех регионах: Зеленский утвердил новых руководителей ОГА

Основное:
- Зеленский назначил новых руководителей Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черновицкой ОГА
- Кандидаты были предварительно отобраны правительством после собеседований 6 января
Президент Владимир Зеленский подписал ряд кадровых указов, которыми утвердил новых глав областных государственных администраций в Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черновицкой областях. Документы обнародованы на сайте главы государства.
Кто возглавил области
- Наталья Заболотная стала руководителем Винницкой ОГА. До этого она работала первым заместителем начальника областной военной администрации.
- Александр Ганжа назначен главой Днепропетровской ОГА, сменив исполняющего обязанности Владислава Гайваненко.
- Виталий Дякивныч возглавил Полтавскую ОГА, где временно руководил Владимир Когут.
- Руслан Осипенко стал председателем Черновицкой ОГА, сменив Руслана Запаранюка.
Как проходил отбор
6 января Кабинет Министров провел собеседования с кандидатами на эти должности и подал президенту соответствующие представления. После этого Зеленский утвердил все четыре назначения.
Что будет после назначения Буданова на должность главы ОП - мнение эксперта
Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал в интервью Главреду, что после назначения Кирилла Буданова на должность главы Офиса президента перед Украиной откроются серьезные перспективы.
"Ранее за сектор безопасности и обороны в ОП отвечал профильный заместитель. Сейчас этим занимаются кадровые военные - в частности, полковник Павел Палиса. После получения рычагов влияния именно на политику, мы увидим более изощренные, комплексные операции с привлечением более широкого круга структур, ресурсов и инструментов. Поэтому есть все основания ожидать значительно лучших результатов - в том числе и за рубежом", - сказал Кузан.
Кадровые решения Зеленского - последние новости
Напомним, Главред писал, что Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов и вице-премьер-министра Канады Христю Фриланд советником по вопросам экономического развития.
Ранее президент Украины назначил новым руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины главу Службы внешней разведки генерала-лейтенанта Олега Иващенко.
Накануне стало известно, что Зеленский предложил бывшему министру обороны Денису Шмыгалю должности первого вицепремьер-министра и министра энергетики.
Об источнике: Офис Президента Украины
Офис Президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат Президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.
