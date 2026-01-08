Укр
Кадровые изменения в четырех регионах: Зеленский утвердил новых руководителей ОГА

Дарья Пшеничник
8 января 2026, 20:30
Это решение было принято на фоне "большой перезагрузки" в различных государственных структурах страны.
Зеленский
В Украине сменили руководителей четырех ОГА / Коллаж: Главред, фото: Зеленский/Telegram, УНИАН

Основное:

  • Зеленский назначил новых руководителей Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черновицкой ОГА
  • Кандидаты были предварительно отобраны правительством после собеседований 6 января

Президент Владимир Зеленский подписал ряд кадровых указов, которыми утвердил новых глав областных государственных администраций в Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черновицкой областях. Документы обнародованы на сайте главы государства.

Кто возглавил области

  • Наталья Заболотная стала руководителем Винницкой ОГА. До этого она работала первым заместителем начальника областной военной администрации.
  • Александр Ганжа назначен главой Днепропетровской ОГА, сменив исполняющего обязанности Владислава Гайваненко.
  • Виталий Дякивныч возглавил Полтавскую ОГА, где временно руководил Владимир Когут.
  • Руслан Осипенко стал председателем Черновицкой ОГА, сменив Руслана Запаранюка.

Как проходил отбор

6 января Кабинет Министров провел собеседования с кандидатами на эти должности и подал президенту соответствующие представления. После этого Зеленский утвердил все четыре назначения.

видео дня

Что будет после назначения Буданова на должность главы ОП - мнение эксперта

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал в интервью Главреду, что после назначения Кирилла Буданова на должность главы Офиса президента перед Украиной откроются серьезные перспективы.

"Ранее за сектор безопасности и обороны в ОП отвечал профильный заместитель. Сейчас этим занимаются кадровые военные - в частности, полковник Павел Палиса. После получения рычагов влияния именно на политику, мы увидим более изощренные, комплексные операции с привлечением более широкого круга структур, ресурсов и инструментов. Поэтому есть все основания ожидать значительно лучших результатов - в том числе и за рубежом", - сказал Кузан.

Кадровые решения Зеленского - последние новости

Напомним, Главред писал, что Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов и вице-премьер-министра Канады Христю Фриланд советником по вопросам экономического развития.

Ранее президент Украины назначил новым руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины главу Службы внешней разведки генерала-лейтенанта Олега Иващенко.

Накануне стало известно, что Зеленский предложил бывшему министру обороны Денису Шмыгалю должности первого вицепремьер-министра и министра энергетики.

Читайте также:

Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат Президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

