Кадровые изменения в четырех регионах: Зеленский утвердил новых руководителей ОГА

Это решение было принято на фоне "большой перезагрузки" в различных государственных структурах страны.

https://glavred.info/politics/kadrovye-izmeneniya-v-chetyreh-regionah-zelenskiy-utverdil-novyh-rukovoditeley-oga-10730648.html Ссылка скопирована

В Украине сменили руководителей четырех ОГА / Коллаж: Главред, фото: Зеленский/Telegram, УНИАН

Основное:

Зеленский назначил новых руководителей Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черновицкой ОГА

Кандидаты были предварительно отобраны правительством после собеседований 6 января

Президент Владимир Зеленский подписал ряд кадровых указов, которыми утвердил новых глав областных государственных администраций в Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черновицкой областях. Документы обнародованы на сайте главы государства.

Кто возглавил области

Наталья Заболотная стала руководителем Винницкой ОГА. До этого она работала первым заместителем начальника областной военной администрации.

стала руководителем Винницкой ОГА. До этого она работала первым заместителем начальника областной военной администрации. Александр Ганжа назначен главой Днепропетровской ОГА, сменив исполняющего обязанности Владислава Гайваненко.

назначен главой Днепропетровской ОГА, сменив исполняющего обязанности Владислава Гайваненко. Виталий Дякивныч возглавил Полтавскую ОГА, где временно руководил Владимир Когут.

возглавил Полтавскую ОГА, где временно руководил Владимир Когут. Руслан Осипенко стал председателем Черновицкой ОГА, сменив Руслана Запаранюка.

Как проходил отбор

6 января Кабинет Министров провел собеседования с кандидатами на эти должности и подал президенту соответствующие представления. После этого Зеленский утвердил все четыре назначения.

видео дня

Что будет после назначения Буданова на должность главы ОП - мнение эксперта

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал в интервью Главреду, что после назначения Кирилла Буданова на должность главы Офиса президента перед Украиной откроются серьезные перспективы.

"Ранее за сектор безопасности и обороны в ОП отвечал профильный заместитель. Сейчас этим занимаются кадровые военные - в частности, полковник Павел Палиса. После получения рычагов влияния именно на политику, мы увидим более изощренные, комплексные операции с привлечением более широкого круга структур, ресурсов и инструментов. Поэтому есть все основания ожидать значительно лучших результатов - в том числе и за рубежом", - сказал Кузан.

Кадровые решения Зеленского - последние новости

Напомним, Главред писал, что Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов и вице-премьер-министра Канады Христю Фриланд советником по вопросам экономического развития.

Ранее президент Украины назначил новым руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины главу Службы внешней разведки генерала-лейтенанта Олега Иващенко.

Накануне стало известно, что Зеленский предложил бывшему министру обороны Денису Шмыгалю должности первого вицепремьер-министра и министра энергетики.

Читайте также:

Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат Президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред