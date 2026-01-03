Зеленский выдвинул кандидатуру Шмыгаля на должность министра энергетики

Президент рассчитывает на поддержку своего решения парламентариями.

Новым главой Минэнерго может стать бывший глава Минобороны / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Главное:

Зеленский предложил Шмыгалю новую должность

В Министерстве энергетики ожидаются изменения

Украина должна оперативно восстанавливать энергосистему после российских атак

Сегодня, 3 января, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече с Денисом Шмыгалем. В Telegram он заявил, что предложил чиновнику должности первого вице-премьер-министра и министра энергетики.

Президент отметил, что провел консультации по кандидатуре Шмыгаля с премьер-министром Юлией Свириденко и надеется на поддержку парламентариев.

Почему Зеленский предлагает должности именно Шмыгалю

Глава государства объяснил, что, будучи главой Минобороны, Шмыгаль проводил системную работу и активизировал важные процессы для обеспечения защиты нашего государства.

"Именно такая системность необходима сейчас для украинской энергетики. Это важно, чтобы после каждого российского удара мы могли оперативно восстанавливать разрушенное и чтобы развитие украинской энергетики было стабильным и достаточным для украинских нужд", - подчеркнул он.

Кто возглавил Минобороны Украины вместо Шмыгаля

Главред писал, что еще вчера, 2 января, Зеленский предложил Михаилу Федорову стать новым министром обороны Украины.

А все потому, что президент решил поменять формат работы Министерства обороны Украины. По его мнению, в сфере обороны нужно реализовать "такие изменения, которые помогут".

Кадровые решения Зеленского - последние новости

Напомним, Главред писал, что президент Владимир Зеленский заявил, что вскоре произойдет смена руководителя Государственной пограничной службы. Нынешний руководитель ГПСУ Сергей Дейнеко продолжит работу в системе МВД.

Ранее стало известно, что бывший руководители ГУР МО Украины Кирилл Буданов сообщил, что принял предложение Владимира Зеленского возглавить Офис президента Украины.

Впоследствии Зеленский назначил новым руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины главу Службы внешней разведки генерала-лейтенанта Олега Иващенко.

