Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Почему у котов зрачки как у рептилий: как на самом деле работает их зрение

Сергей Кущ
19 февраля 2026, 11:13
18
В этом нет никакой мистики и все объясняется биологией и эволюцией.
Почему у котов зрачки как у рептилий
Почему у котов зрачки как у рептилий / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Как работает зрение кошки
  • Есть ли у них связь с рептилиями

Многие замечали, что в яркий свет глаза кошки становятся похожими на глаза змеи — зрачок превращается в узкую вертикальную щель. На самом деле в этом нет никакой мистики и все объясняется биологией и эволюцией.

Щелевидные зрачки у кошек — не случайность

Главная причина, почему зрачки у кошек вертикальные, связана с образом жизни этих животных. Кошки — сумеречные хищники. Они наиболее активны на рассвете и в сумерках, когда света недостаточно для человека, но ещё не наступила полная темнота.

видео дня

Вертикальная форма зрачка помогает максимально точно регулировать количество света, которое попадает в глаз, пишет Britannica.

В условиях слабого освещения зрачок широко расширяется и пропускает максимум света, усиливая ночное зрение кошки. При ярком солнце он сужается в тонкую щель, защищая чувствительную сетчатку от избыточного света.

Именно поэтому кошачьи глаза днём выглядят как у рептилий — это защитный механизм, а не сходство происхождения.

Как работает зрение кошки

У кошек, как и у человека, есть сетчатка — светочувствительный слой, который преобразует свет в сигналы для мозга. Но у них есть дополнительная особенность — слой под названием tapetum lucidum (зеркальная мембрана), отражающий свет обратно через сетчатку.

Благодаря этому свет используется дважды, что значительно усиливает чувствительность зрения в темноте. Именно поэтому глаза кошек "светятся" в темноте, а их ночное зрение в несколько раз лучше человеческого.

Вертикальный зрачок и охота

Форма зрачка играет роль не только в регулировке света, но и в восприятии глубины.

Щелевидные зрачки у кошек помогают точнее оценивать расстояние до объекта. Вертикальная ориентация усиливает контраст вертикальных линий и улучшает расчёт дистанции. Это особенно важно для хищника, который охотится из засады и должен совершить точный прыжок.

Исследования зоологов показывают, что вертикальные зрачки чаще встречаются у хищников среднего роста, которые подкрадываются к добыче. У крупных хищников (например, львов) зрачки уже круглые — потому что их стратегия охоты отличается.

Какие продукты нельзя давать котам
Какие продукты нельзя давать котам / Главред - инфографика

Почему не у всех кошек зрачки одинаковые

Интересно, что форма зрачка может немного отличаться в зависимости от породы и возраста. У котят зрачки чаще выглядят более округлыми, а у взрослых животных щель выражена сильнее. Однако принцип работы остаётся одинаковым.

Есть ли связь с рептилиями?

Несмотря на визуальное сходство, глаза кошки и глаза рептилий устроены по-разному. У змей и крокодилов щелевидный зрачок тоже помогает регулировать свет, но это пример эволюционной адаптации, возникшей независимо. Такое явление называется конвергентной эволюцией — когда разные виды приходят к схожему решению одной задачи.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Encyclopædia Britannica

Encyclopædia Britannica — один из самых авторитетных и старейших универсальных справочных ресурсов в мире. Основанный в 1768 году, он предлагает проверенную, научно-обоснованную информацию по широкому кругу тем: история, наука, культура, техника, искусство, технологии и многое другое.

Сайт britannica.com предоставляет статьи, написанные экспертами и учёными, доступные как для повседневных справок, так и для углублённого изучения. Это надежный источник знаний для студентов, учителей, исследователей и всех, кто ищет точные факты и объяснения.

Кроме текстов, на ресурсе доступны изображения, интерактивные элементы и мультимедийные материалы, которые делают изучение тем более удобным и понятным. Сайт широко используется по всему миру как онлайн-энциклопедия высокого качества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кошки интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ готовит массированный удар по Киеву и области: какие цели наметил враг

РФ готовит массированный удар по Киеву и области: какие цели наметил враг

10:45Украина
"Осторожный оптимизм": СМИ узнали о прогрессе в переговорах о перемирии

"Осторожный оптимизм": СМИ узнали о прогрессе в переговорах о перемирии

10:20Война
США не хотят участия Украины на официальных встречах саммита НАТО - Politico

США не хотят участия Украины на официальных встречах саммита НАТО - Politico

09:54Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар резко подскочил, а евро побил новый рекорд: свежий курс валют на 19 февраля

Доллар резко подскочил, а евро побил новый рекорд: свежий курс валют на 19 февраля

Имя, покорившее СССР: почему его носили миллионы советских женщин

Имя, покорившее СССР: почему его носили миллионы советских женщин

Гороскоп Таро на сегодня 19 февраля: Тельцам - слушать себя, Ракам - шанс

Гороскоп Таро на сегодня 19 февраля: Тельцам - слушать себя, Ракам - шанс

Волочкова попала в больницу для бродяг: что случилось

Волочкова попала в больницу для бродяг: что случилось

Карта Deep State онлайн за 19 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

11:58

Что выгоднее голубики в 2026 году: советы фермеров

11:57

Каким будет март-2026 в Одессе: прогноз погоды на первый месяц весны

11:49

"Снег с дождем": в Харькове объявили I уровень опасности

11:46

Хит весны: Андре Тан назвал трендовые фасоны блузок на весну

11:40

Овчарка впервые увидела котенка: хозяйка не была готова к ее реакцииВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:24

Михаил Поплавский: культурная стратегия длиной в 30 лет актуально

11:22

Две марионетки РФ: опасен ли для Украины ультиматум Венгрии и Словакии

11:13

Почему у котов зрачки как у рептилий: как на самом деле работает их зрение

10:51

"Горькая правда": Мерц о перспективах окончания войны

Реклама
10:45

РФ готовит массированный удар по Киеву и области: какие цели наметил враг

10:44

Китайский гороскоп на завтра 20 февраля: Кроликам - обида, Драконам - неудачи

10:20

"Осторожный оптимизм": СМИ узнали о прогрессе в переговорах о перемирии

09:54

США не хотят участия Украины на официальных встречах саммита НАТО - Politico

09:51

Карта Deep State онлайн за 19 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

09:44

Тысячи людей без тепла и воды: РФ ударила по крупнейшей котельной ЛозовойФото

09:34

Мать украла у сына 4 миллиона, пока он был в плену, и сбежала за границуВидео

09:33

"Самое страшное": почему Лорак и Повалий предали Украину на самом деле

09:26

Российскую модель Ирину Шейк высмеяли в сети за дряблое тело

09:25

В Украине бушует магнитная буря: когда закончится геомагнитный шторм

09:12

Гороскоп Таро на завтра 20 февраля: Львам - новое путешествие, Весам - прощание

Реклама
09:04

Гороскоп на завтра 20 февраля: Тельцам - проблемы, Козерогам - прибыль

09:03

Вселенная услышала их: кому из знаков зодиака станет легче уже после 19 февраля

08:59

Подруга актрисы возмущена: мужа Заворотнюк заподозрили в романе

08:59

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 февраля (обновляется)

08:51

Зеленский сказал, о чем хочет поговорить с Путиным и готов ли отдать приказ его убить

08:51

Отключение света в Украине — графики на 19 февраля (обновляется)

08:24

Вспыхнул пожар, красный дым в небе: дроны атаковали важный объект РФ

08:23

"Инсульт": зависимая Лолита сдает все больше

08:10

Как Россия спасает свой последний актив в Европемнение

07:45

"Россия хочет заменить меня": Зеленский назвал условие проведения выборовВидео

06:55

Мирные переговоры в Женеве: Зеленский заявил о трех разных позициях по ДонбассуВидео

06:11

Как отмыть унитаз уксусом: простой домашний способ, который заменяет дорогую химию

06:10

Украина подняла ставки: почему ввели санкции против Лукашенкомнение

06:00

Гениальный рецепт: изумительный торт всего за пять минутВидео

05:02

Слова из СССР, которые сбивают с толку современную молодежь: что они означают

04:30

Удача будет в руках трех знаков зодиака: кто получит особый подарок судьбы

03:35

Спасут дом от грибка: какие растения убивают плесень в квартире

02:45

Тайна древней катастрофы: почему миф о грандиозном потопе трещит по швам

02:21

Украина и Россия обсудили новые варианты компромисса по Донбассу – NYT

01:30

85-летний Аль Пачино и его 32-летняя экс-девушка подогрели слухи о воссоединении

Реклама
01:13

Взялся за старое: о чем беглец Влад Яма заговорил на русском языке

00:57

Прорастет даже старый перец – деревенский метод, проверенный временемВидео

00:19

"Поговаривают, раскабанел": Монатик ответил на критику своей внешности

00:03

Графики для Киева и области: когда отключат электроэнергию 19 февраля

18 февраля, среда
23:56

"Значительный прогресс" в Женеве: у Трампа раскрыли детали трехсторонних переговоров

23:17

Часы отключений изменились: обновленный график для Днепра и области на 19 февраля

23:14

Умер звезда "Робокопа" и "Секретных материалов" Том Нунан

23:05

Черкасская область без света: появились новые графики отключений на 19 февраля

22:46

Очередей на квартиры в Украине больше не будет: какое революционное решение приняли

22:40

Водители массово кладут соль в авто и остаются в восторге: раскрыта причинаВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять