Почему у котов зрачки как у рептилий: как на самом деле работает их зрение

- Как работает зрение кошки
- Есть ли у них связь с рептилиями
Многие замечали, что в яркий свет глаза кошки становятся похожими на глаза змеи — зрачок превращается в узкую вертикальную щель. На самом деле в этом нет никакой мистики и все объясняется биологией и эволюцией.
Щелевидные зрачки у кошек — не случайность
Главная причина, почему зрачки у кошек вертикальные, связана с образом жизни этих животных. Кошки — сумеречные хищники. Они наиболее активны на рассвете и в сумерках, когда света недостаточно для человека, но ещё не наступила полная темнота.
Вертикальная форма зрачка помогает максимально точно регулировать количество света, которое попадает в глаз, пишет Britannica.
В условиях слабого освещения зрачок широко расширяется и пропускает максимум света, усиливая ночное зрение кошки. При ярком солнце он сужается в тонкую щель, защищая чувствительную сетчатку от избыточного света.
Именно поэтому кошачьи глаза днём выглядят как у рептилий — это защитный механизм, а не сходство происхождения.
Как работает зрение кошки
У кошек, как и у человека, есть сетчатка — светочувствительный слой, который преобразует свет в сигналы для мозга. Но у них есть дополнительная особенность — слой под названием tapetum lucidum (зеркальная мембрана), отражающий свет обратно через сетчатку.
Благодаря этому свет используется дважды, что значительно усиливает чувствительность зрения в темноте. Именно поэтому глаза кошек "светятся" в темноте, а их ночное зрение в несколько раз лучше человеческого.
Вертикальный зрачок и охота
Форма зрачка играет роль не только в регулировке света, но и в восприятии глубины.
Щелевидные зрачки у кошек помогают точнее оценивать расстояние до объекта. Вертикальная ориентация усиливает контраст вертикальных линий и улучшает расчёт дистанции. Это особенно важно для хищника, который охотится из засады и должен совершить точный прыжок.
Исследования зоологов показывают, что вертикальные зрачки чаще встречаются у хищников среднего роста, которые подкрадываются к добыче. У крупных хищников (например, львов) зрачки уже круглые — потому что их стратегия охоты отличается.
Почему не у всех кошек зрачки одинаковые
Интересно, что форма зрачка может немного отличаться в зависимости от породы и возраста. У котят зрачки чаще выглядят более округлыми, а у взрослых животных щель выражена сильнее. Однако принцип работы остаётся одинаковым.
Есть ли связь с рептилиями?
Несмотря на визуальное сходство, глаза кошки и глаза рептилий устроены по-разному. У змей и крокодилов щелевидный зрачок тоже помогает регулировать свет, но это пример эволюционной адаптации, возникшей независимо. Такое явление называется конвергентной эволюцией — когда разные виды приходят к схожему решению одной задачи.
