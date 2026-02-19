Укр
Графики для Киева и области: когда отключат электроэнергию 19 февраля

Алексей Тесля
19 февраля 2026, 00:03
Графики отключений составлены согласно данных, предоставленных компанией ДТЭК.
Свет, отключение
Стало известно о новых графиках отключений / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное:

  • Отключение потребителей от электроэнергии запланировано в Киеве
  • Графики составлены согласно данных, предоставленных компанией ДТЭК

Отключение потребителей от электроэнергии запланировано в Киеве в четверг, 19 февраля.

Об этом идет речь в сообщении в Facebook, опубликованном поставщиком компанией ДТЭК Киевские электросети.

"Опубликован график включений на 19 февраля", - сказано в сообщении.

Screenshot
/ ДТЭК

Кроме того, отключения абонентов от электроэнергии также запланированы в Киевской области 19 февраля.

Соответствующие графики составлены согласно данных, предоставленных компанией ДТЭК Киевские региональные электросети.

Screenshot
/ alerts.org.ua

Эксперт рассказал, когда можно ожидать стабилизации

По прогнозам, оставшиеся недели зимы станут непростыми из-за усиления холодов, поэтому возможны перебои с подачей электроэнергии. Глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус отметил, что на данный момент российская сторона не демонстрирует готовности к каким-либо договорённостям, в том числе к так называемому "энергетическому перемирию".

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
/ Инфографика: Главред

Отключения в Киеве - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Киеве ввели ограничение горячего водоснабжения жилого фонда города, в связи с работами по восстановлению поставок населению. Ограничение ГВС в Киеве касается только тех домов, где это технически необходимо для восстановления теплоснабжения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

Другие новости:

Об источнике: ДТЭК

ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

