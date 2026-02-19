Графики для Киева и области: когда отключат электроэнергию 19 февраля

Главное:
- Отключение потребителей от электроэнергии запланировано в Киеве
- Графики составлены согласно данных, предоставленных компанией ДТЭК
Отключение потребителей от электроэнергии запланировано в Киеве в четверг, 19 февраля.
Об этом идет речь в сообщении в Facebook, опубликованном поставщиком компанией ДТЭК Киевские электросети.
"Опубликован график включений на 19 февраля", - сказано в сообщении.
Кроме того, отключения абонентов от электроэнергии также запланированы в Киевской области 19 февраля.
Соответствующие графики составлены согласно данных, предоставленных компанией ДТЭК Киевские региональные электросети.
Эксперт рассказал, когда можно ожидать стабилизации
По прогнозам, оставшиеся недели зимы станут непростыми из-за усиления холодов, поэтому возможны перебои с подачей электроэнергии. Глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус отметил, что на данный момент российская сторона не демонстрирует готовности к каким-либо договорённостям, в том числе к так называемому "энергетическому перемирию".
Отключения в Киеве - новости по теме
Ранее сообщалось о том, что в Киеве ввели ограничение горячего водоснабжения жилого фонда города, в связи с работами по восстановлению поставок населению. Ограничение ГВС в Киеве касается только тех домов, где это технически необходимо для восстановления теплоснабжения.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.
Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.
Об источнике: ДТЭК
ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
