Водители массово кладут соль в авто и остаются в восторге: раскрыта причина

Алексей Тесля
18 февраля 2026, 22:40
Специалисты советуют автомобилистам простой и бюджетный способ борьбы с одной проблемой.
Запотевшее стекло в автомобиле
Как бороться с запотеванием стекол в авто / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Freepik

Вы узнаете:

  • Простой и бюджетный способ борьбы с проблемой запотевания стекол
  • Один прием позволяет сэкономить время на очистку стекол

В сырую и прохладную погоду автомобилисты часто замечают, что стекла в машине запотевают изнутри.

Зимой к привычным сложностям на дороге — снегу, наледи и ухудшенной видимости — добавляется еще и избыточная влажность в салоне, пишет Express.

Когда теплый воздух внутри автомобиля соприкасается с холодными стеклами, на них появляется влага, которая быстро превращается в мутную пленку. Особенно часто это происходит ночью и при высокой сырости.

Специалисты советуют простой и бюджетный способ борьбы с этой проблемой — оставить в салоне емкость с обычной солью. Она впитывает лишнюю влагу из воздуха и помогает предотвратить запотевание стекол.

По словам экспертов, такой прием особенно полезен в период похолодания и позволяет сэкономить время на очистку стекол по утрам.

Смотрите видео - проверка способов очистки лобового стекла:

Ведущий видео провёл практический тест распространённых "домашних" способов борьбы с наледью на стёклах автомобиля.

Он сопоставил их результат с действием заводского размораживателя и проверил, насколько эффективно средство, приготовленное своими руками, справляется с обледенением.

Ранее был раскрыл простой способ, как защитить лобовое стекло от мороза. Чтобы избежать дискомфорта, стоит воспользоваться простым и дешевым методом, который предотвращает замерзание ночью.

Напомним, ранее Главред писал о том, как простое действие быстро разморозит лобовое стекло в авто. Бывший инженер NASA объяснил, как быстро очистить лобовое стекло без риска трещин и лишних затрат времени.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

