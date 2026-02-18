Водители массово кладут соль в авто и остаются в восторге: раскрыта причина

Специалисты советуют автомобилистам простой и бюджетный способ борьбы с одной проблемой.

Как бороться с запотеванием стекол в авто / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Freepik

Простой и бюджетный способ борьбы с проблемой запотевания стекол

Один прием позволяет сэкономить время на очистку стекол

В сырую и прохладную погоду автомобилисты часто замечают, что стекла в машине запотевают изнутри.

Зимой к привычным сложностям на дороге — снегу, наледи и ухудшенной видимости — добавляется еще и избыточная влажность в салоне, пишет Express.

Когда теплый воздух внутри автомобиля соприкасается с холодными стеклами, на них появляется влага, которая быстро превращается в мутную пленку. Особенно часто это происходит ночью и при высокой сырости.

Специалисты советуют простой и бюджетный способ борьбы с этой проблемой — оставить в салоне емкость с обычной солью. Она впитывает лишнюю влагу из воздуха и помогает предотвратить запотевание стекол.

По словам экспертов, такой прием особенно полезен в период похолодания и позволяет сэкономить время на очистку стекол по утрам.

