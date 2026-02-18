Водители массово кладут соль в авто и остаются в восторге: раскрыта причина

Вы узнаете:
- Простой и бюджетный способ борьбы с проблемой запотевания стекол
- Один прием позволяет сэкономить время на очистку стекол
В сырую и прохладную погоду автомобилисты часто замечают, что стекла в машине запотевают изнутри.
Зимой к привычным сложностям на дороге — снегу, наледи и ухудшенной видимости — добавляется еще и избыточная влажность в салоне, пишет Express.
Когда теплый воздух внутри автомобиля соприкасается с холодными стеклами, на них появляется влага, которая быстро превращается в мутную пленку. Особенно часто это происходит ночью и при высокой сырости.
Специалисты советуют простой и бюджетный способ борьбы с этой проблемой — оставить в салоне емкость с обычной солью. Она впитывает лишнюю влагу из воздуха и помогает предотвратить запотевание стекол.
По словам экспертов, такой прием особенно полезен в период похолодания и позволяет сэкономить время на очистку стекол по утрам.
Смотрите видео - проверка способов очистки лобового стекла:
Ведущий видео провёл практический тест распространённых "домашних" способов борьбы с наледью на стёклах автомобиля.
Он сопоставил их результат с действием заводского размораживателя и проверил, насколько эффективно средство, приготовленное своими руками, справляется с обледенением.
Ранее был раскрыл простой способ, как защитить лобовое стекло от мороза. Чтобы избежать дискомфорта, стоит воспользоваться простым и дешевым методом, который предотвращает замерзание ночью.
Напомним, ранее Главред писал о том, как простое действие быстро разморозит лобовое стекло в авто. Бывший инженер NASA объяснил, как быстро очистить лобовое стекло без риска трещин и лишних затрат времени.
Читайте также:
- Просто перестанет заводиться: каким бензином нельзя заправлять авто зимой
- Сколько проедет авто после загорания лампочки уровня топлива - реальный запас хода
- Запотевание со стекла быстро исчезнет: простой лайфхак, для зимних утренников
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред