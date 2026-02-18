Умер звезда "Робокопа" и "Секретных материалов" Том Нунан

Коллега актера поделилась воспоминаниями о нем.

https://glavred.info/starnews/umer-zvezda-robokopa-i-sekretnyh-materialov-tom-nunan-10741991.html Ссылка скопирована

Том Нунан умер - что известно о смерти звезды Робокопа и Секретных материалов / коллаж: Главред, фото: pexels.com, ua.depositphotos.com

Читайте больше:

Что известно о смерти Тома Нунана

Что об артисте рассказала подруга

В возрасте 74 лет умер американский актер, режиссер и сценарист Том Нунан - звезда фильмов "Робокоп-2", "Охотник на людей" и сериала "Секретные материалы". О его смерти сообщила актриса Карен Силлас - его подруга и коллега по внебродвейской постановке "Что случилось тогда...", сценаристом и композитором которой был сам Том.

Силлас заявила, что Нуннан мирно скончался 14 февраля. Она не раскрыла детали смерти, и позже удалила пост об этом.

видео дня

"Мой дорогой друг и коллега по сцене Том Нунан мирно скончался в День святого Валентина 2026 года. Работа с ним в его оригинальной внебродвейской пьесе "Что случилось тогда..." в Paradise Factory Theatre в начале девяностых годов стала поворотным моментом для меня и моей карьеры, который до сих пор находит отклик в моей жизни и работе актера. Какая честь и какое безумное удовольствие было работать с этим человеком и называть его своим другом до самого конца... Пусть его наследие продолжает сиять", - цитирует Карен Силлас издание Daily Mail.

Том Нунан в фильме Робокоп-2 / фото: imdb.com

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что вдова Оззи Осборна задумала воскресить покойного музыканта. Таким образом Шэрон даст возможность рок-артисту выходить на сцену снова и снова даже после смерти.

Также бойфренд-гипнотизер Дженнифер Энистон показал романтические фото с актрисой. Джим Кертис поделился с поклонниками настоящей, негламурной стороной жизни со звездой.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред