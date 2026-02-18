Умер звезда "Робокопа" и "Секретных материалов" Том Нунан

Читайте больше:
В возрасте 74 лет умер американский актер, режиссер и сценарист Том Нунан - звезда фильмов "Робокоп-2", "Охотник на людей" и сериала "Секретные материалы". О его смерти сообщила актриса Карен Силлас - его подруга и коллега по внебродвейской постановке "Что случилось тогда...", сценаристом и композитором которой был сам Том.
Силлас заявила, что Нуннан мирно скончался 14 февраля. Она не раскрыла детали смерти, и позже удалила пост об этом.
"Мой дорогой друг и коллега по сцене Том Нунан мирно скончался в День святого Валентина 2026 года. Работа с ним в его оригинальной внебродвейской пьесе "Что случилось тогда..." в Paradise Factory Theatre в начале девяностых годов стала поворотным моментом для меня и моей карьеры, который до сих пор находит отклик в моей жизни и работе актера. Какая честь и какое безумное удовольствие было работать с этим человеком и называть его своим другом до самого конца... Пусть его наследие продолжает сиять", - цитирует Карен Силлас издание Daily Mail.
