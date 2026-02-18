Имя, покорившее СССР: почему его носили миллионы советских женщин

Главное из новости:
- Виктория было одним из самых популярных имен в СССР благодаря символике победы
- Сегодня имя снова вернулось в тренды после короткого периода забвения
Имена всегда были зеркалом времени — они хранят в себе историю, настроения и символы, которые были важны для общества. Одно из женских имен, которое когда-то стало настоящим хитом в советских семьях, сегодня снова уверенно возвращается в тренды.
Речь идет об имени Виктория - латинском по происхождению, со значением "победительница". В Древнем Риме так называли богиню победы, олицетворение силы духа и триумфа. Именно этот смысл и стал ключом к его популярности в Европе, а впоследствии и на территории СССР, пишет Oboz.ua.
В Советском Союзе Виктория стала одним из символических имен послевоенной эпохи. В 1960–1980-х годах его часто давали девочкам, ведь оно ассоциировалось с победой во Второй мировой войне и чувством национального подъема. Статистика свидетельствует: в середине 1970-х имя входило в топ самых распространенных - только в 1975 году его получала примерно каждая двадцатая новорожденная девочка.
После распада СССР тенденции изменились. Родители все чаще выбирали более мягкие или традиционные имена — Мария, Ксения, Анастасия. Виктория же на некоторое время оказалась в тени: ее воспринимали как слишком официальное и "советское".
Но мода циклична. Сегодня Виктория снова звучит современно, универсально и уверенно. Оно легко сочетается с украинскими и европейскими фамилиями, хорошо произносится на разных языках и имеет международный характер — именно то, что ценят современные родители.
