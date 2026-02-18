Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Венгрия и Словакия выдвинули ультиматум Украине - чем угрожают

Юрий Берендий
18 февраля 2026, 15:48обновлено 18 февраля, 16:31
428
Венгрия и Словакия заявили о возможном прекращении поставок дизельного топлива и электроэнергии в Украину.
Венгрия и Словакия выдвинули ультиматум Украине - чем угрожают
Венгрия и Словакия угрожают Украине прекращением поставок дизельного топлива и электроэнергии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Венгрия прекратила поставки дизтоплива в Украину
  • Фицо пригрозил Украине прекращением поставок электроэнергии
  • Причина таких действий со стороны соседей Украины - российский удар по нефтепроводу "Дружба" и отказ от поставок нефти из РФ в Венгрию и Словакию

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт приостанавливает поставки дизельного топлива в Украину до момента возобновления работы нефтепровода "Дружба". В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил возможным прекращением экспорта электроэнергии в Украину. Об этом сообщают издания Index, Dennik N и Aktuality.sk.

По информации Index, во время заседания правительства в среду Сийярто доложил о ситуации с поставками нефти после прекращения транзита по нефтепроводу "Дружба". Он отметил, что транспортировка до сих пор не возобновлена, якобы из-за решения украинской стороны, и назвал это политическим шагом.

видео дня

"Мы прекращаем поставки дизельного топлива в Украину, и они не будут возобновлены, пока нефть не начнет снова поступать по нефтепроводу "Дружба". На этом мы остановимся", - сказал Сийярто.

нефтепровод
Нефтепровод "Дружба" / Инфографика: Главред

Министр также сообщил, что Венгрия имеет стратегические запасы нефти, которых хватит примерно на 96 дней, поэтому в краткосрочной перспективе оснований для беспокойства нет. Кроме того, он заявил, что венгерская компания MOL заказала первые партии российской нефти, которые планируют доставить в страну морем через Хорватию.

В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил президента Украины Владимира Зеленского в политических манипуляциях после временного прекращения транспортировки нефти по нефтепроводу "Дружба". По его словам, такие действия повлекли для Словакии дополнительные расходы и вынудили страну прибегнуть к использованию государственных резервов.

Как сообщает издание Dennik N, после заседания правительства Фицо отметил, что пока невозможно установить ответственного за остановку поставок, поскольку Украина и Россия перекладывают вину друг на друга. Он добавил, что по его данным поврежденный участок трубопровода уже отремонтирован, поэтому с технической точки зрения поставки можно возобновить.

Словакия также рассматривает возможность использования альтернативного маршрута через нефтепровод Adria из Хорватии. В то же время премьер отметил, что этот вариант предполагает более высокие транзитные платежи, а его пропускная способность пока не проверена. Позже он добавил, что полное прекращение транзита по решению украинской стороны может привести к росту стоимости самой нефти и расходов на ее транспортировку.

"Если президент Зеленский окончательно прекратит поток нефти через территорию Украины, мы будем платить больше за этот товар, мы будем платить больше за тарифные сборы только потому, что президент Зеленский играет здесь в какие-то игры", – сказал Фицо.

Также, как отмечает издание Aktuality.sk, Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину на фоне российских ударов по объектам энергетики.

"Если Зеленскому кажется, что это не имеет никакой ценности, что это ему не нужно, то мы можем принять решение и отказаться от сотрудничества в области поставки электроэнергии", – сказал Роберт Фицо.

Как угрозы и действия Венгрии и Словакии повлияют на Украину - мнение эксперта

Из-за возможного прекращения поставок из Венгрии и Словакии волноваться не стоит, ведь их доля составляет до 10% рынка, и Украина уже неоднократно обходилась без этих объемов. Последний раз такая ситуация возникала осенью прошлого года, и тогда это не повлекло серьезных последствий, поскольку есть возможности для замещения. Об этом сообщил директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн в Facebook.

"А вот Орбану будет непереливки, нужно стратегические запасы нефти использовать, а параллельно возить российскую нефть морем и качать ее через Хорватию (которая вроде бы согласилась, хотя и заявила о недопустимости российского нефтяного импорта. Какие пацифисты!). Это будет долго и дорого", - иронизирует он.

Куюн также отметил, что в течение длительного времени Орбан заявлял о невозможности диверсификации поставок, однако в кризисный момент обратился к Хорватии с просьбой помочь с транспортировкой. Он выразил надежду, что венгерское общество сделает выводы, ведь вместо сокращения зависимости от российской нефти ее закупки только росли.

"И что самое эпическое – российские друзья (Орбана и Фицо, - ред.) сами остановили этот поток, атаковав нефтеперекачивающую станцию в Бродах в конце января. Ждем правильного голосования на венгерских выборах в апреле!", - резюмирует он.

Что этому предшествовало

27 января российские войска нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры на Львовщине. Впоследствии выяснилось, что беспилотник мог повредить участок трубопровода, по которому российская нефть транспортируется в Венгрию и Словакию.

После этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига напомнил венгерской стороне, что перебои с транзитом российской нефти вызваны именно агрессией РФ и ее атаками на инфраструктуру нефтепровода "Дружба", на которые Будапешт публично не реагирует. Об этом он сообщил в соцсети Х.

Сыбига отметил, что венгерская сторона готовится снова высказывать претензии из-за трудностей с транзитом российской нефти по этому маршруту.

"Мы можем только посоветовать им обратиться к своим "друзьям" в Москве с этими фотографиями. Это инфраструктура нефтепровода "Дружба", горящая после последнего целенаправленного российского удара 27 января, который остановил транзит нефти", — отметил министр.

Венгрия и Словакия выдвинули ультиматум Украине - чем угрожают
/ Фото: Андрей Сибига/X
Венгрия и Словакия выдвинули ультиматум Украине - чем угрожают
/ Фото: Андрей Сибига/X

Он также подчеркнул, что Венгрия не выразила никакого протеста России по этому поводу и даже не упоминает ее как ответственную сторону, назвав такую позицию примером двойных стандартов. Министр добавил, что с начала полномасштабной агрессии Москва больше не является надежным поставщиком.

Скандальные заявления политиков Венгрии и Словакии по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обнародовал новое резкое заявление по Украине. В своем видеообращении он обвинил украинских военных в якобы жестких угрозах в адрес Венгрии и предположил, что ВСУ могут оказаться у восточных границ его государства.

Во время публичного выступления на так называемом антивоенном митинге в городе Сомбатхей Орбан также заявил, что считает Украину врагом Венгрии.

Между тем премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что его страна может стать первой, которая выступит против вступления Украины в Европейский Союз. Он утверждает, что в ЕС якобы нет четкого понимания, как Украина использовала финансовую помощь, предоставленную во время полномасштабной войны, и предположил, что часть средств могли украсть.

Другие новости:

О персоне: Петер Сийярто

Петер Сийярто — венгерский консервативный политик, министр иностранных дел и внешней торговли с 23 сентября 2014 года, имеет степень магистра в области международных отношений, был членом Национального собрания с 2002 года, пишет Википедия.

Как и Орбан, Сийярто распространяет евроскептицизм, а также российскую пропаганду в вопросах, касающихся Украины и Грузии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Словакии Венгрия Виктор Орбан новости Украины новости Венгрии Роберт Фицо нефтепровод "Дружба"
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Буданов сделал заявление по итогам переговоров в Женеве: первые детали

Буданов сделал заявление по итогам переговоров в Женеве: первые детали

16:15Украина
Доллар резко подскочил, а евро побил новый рекорд: свежий курс валют на 19 февраля

Доллар резко подскочил, а евро побил новый рекорд: свежий курс валют на 19 февраля

15:53Экономика
Венгрия и Словакия выдвинули ультиматум Украине - чем угрожают

Венгрия и Словакия выдвинули ультиматум Украине - чем угрожают

15:48Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Пыль исчезнет мгновенно: один простой трюк — и дом блестит неделями

Пыль исчезнет мгновенно: один простой трюк — и дом блестит неделями

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 февраля (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

2026 год принесет радикальные перемены для тех, кто родился в 4 особые даты

2026 год принесет радикальные перемены для тех, кто родился в 4 особые даты

Гороскоп на завтра 19 февраля: Близнецам - подарок, Девам - нервы

Гороскоп на завтра 19 февраля: Близнецам - подарок, Девам - нервы

Последние новости

17:30

Ученые обнаружили уникальную птицу-манипулятора: она лжет другим животным ради выгоды

17:25

Как выглядели Золотые ворота до реконструкции: в сети показали редкие кадры

17:07

Честная мобилизация: в Украине создано движение против активистов и мажоров, забронированных через разные схемы

16:32

США не готовы давить на РФ: тревожный сценарий окончания войны в Украине

16:31

Как превратить любую сковороду в антипригарную: старый проверенный лайфхак

Аренда вместо квартиры от государства: что означает новый закон о жильеАренда вместо квартиры от государства: что означает новый закон о жилье
16:17

Новый лидер и драматическое падение Украины: обновленный прогноз на победителя Евровидения-2026

16:15

Буданов сделал заявление по итогам переговоров в Женеве: первые детали

16:08

Кто такой Техно Викинг и где он сейчас: история культового интернет-феноменаВидео

15:53

Доллар резко подскочил, а евро побил новый рекорд: свежий курс валют на 19 февраля

Реклама
15:48

Венгрия и Словакия выдвинули ультиматум Украине - чем угрожают

15:26

Слов "пододеяльник" и "наволочка" не существует — как сказать правильно по-украинскиВидео

15:25

Какие слова выдают постоянно несчастного человека: 8 тревожных сигналов

15:21

Небольшой "плюс" на термометре: в Тернопольской области скоро станет теплее

15:07

Как кошки находят дорогу домой и могут ли они заблудиться: объяснение для хозяев

14:51

Какими словами Кейт Миддлтон приняла Меган Маркл в королевской семье

14:39

В Украину идет долгожданное потепление: синоптик назвала дату изменения погоды

14:32

Наталья Могилевская публично представила молодого фаворита - детали

14:22

Воспетая в "Тени забытых предков": какую реку гуцулы издавна считают священной

14:15

Украина сыграла важную роль: почему Наполеон не захватил Россию

13:37

Тебе не стыдно: муж Орбакайте выругал певицу за цену платья

Реклама
13:33

Девушка купила "сокровище" на распродаже за $25: реальная цена ее поразилаВидео

13:32

Прогресс в переговорах и "решение президентов": Умеров заинтриговал заявлениемВидео

13:17

Волочкова попала в больницу для бомжей: что случилось

13:05

Окна будут чистыми и без конденсата: чем на самом деле их нужно мыть

13:01

Гороскоп Таро на завтра 19 февраля: Тельцам - слушать себя, Ракам - шанс

12:55

Одно движение "убивает" коробку автомат: водителей предупредили о роковой ошибке

12:20

Пэрис Хилтон снова пойдет к алтарю: что случилось с ее бракомФото

12:13

В Женеве закончились переговоры США, Украины и РФ: первые подробности

12:05

"Кричали и лупили": Алина Гросу рассказала правду о своем детстве

12:03

Почему куры не несут яйца зимой: пять факторов, о которых стоит знать

11:56

Скачок цен на топливо: известно, когда АЗС изменят стоимость бензина и дизеля

11:40

ВСУ выбили россиян из трех сел на важном направлении: в DeepState показали изменения

11:36

Альбина Джанабаева публично доказала измену Валерия Меладзе - детали

11:20

Мужчина не спал 8 дней и потерял связь с реальностью: что ему помогло

10:40

Китайский гороскоп на завтра 19 февраля: Крысам - угроза, Обезьянам - враги

10:35

Сильные морозы атакуют Ровенскую область: синоптики предупреждают об опасности

10:28

Украина ввела санкции против Лукашенко: Зеленский анонсировал особые последствия

10:15

РФ готовит новый удар по Украине: в ISW предупредили об опасном шаге Кремля

10:06

Можно ли сушить волосы головой вниз: трихологи дали неожиданный ответ

10:04

Второй день переговоров о мире в Женеве: когда встретятся делегации и о чем будут говорить

Реклама
09:34

"Прятки" для Седоковой подошли к концу: по делу Яниса Тиммы начинается суд

09:31

Самая тяжёлая проблема: в США сказали, что мешает Украине и РФ заключить мир

09:27

В Ровно активисты сорвали концерт Melovin - что там случилось

09:16

FPV-дроны на Шахедах: "Флеш" предупредил о новой коварной тактике россиянВидео

09:13

Гороскоп на завтра 19 февраля: Близнецам - подарок, Девам - нервы

09:01

Пять самых заботливых знаков зодиака, которые никогда не предадут

08:55

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 февраля (обновляется)

08:32

Нападет ли РФ на НАТО в 2027 году: разведки Швеции и Эстонии обновили прогнозы

08:30

Отключение света в Украине — графики на 18 февраля (обновляется)

08:24

В российских Чебоксарах было шумно: дроны атаковали важный завод, деталиВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять