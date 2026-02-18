Венгрия и Словакия выдвинули ультиматум Украине - чем угрожают

Венгрия и Словакия заявили о возможном прекращении поставок дизельного топлива и электроэнергии в Украину.

Венгрия и Словакия угрожают Украине прекращением поставок дизельного топлива и электроэнергии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Венгрия прекратила поставки дизтоплива в Украину

Фицо пригрозил Украине прекращением поставок электроэнергии

Причина таких действий со стороны соседей Украины - российский удар по нефтепроводу "Дружба" и отказ от поставок нефти из РФ в Венгрию и Словакию

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт приостанавливает поставки дизельного топлива в Украину до момента возобновления работы нефтепровода "Дружба". В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил возможным прекращением экспорта электроэнергии в Украину. Об этом сообщают издания Index, Dennik N и Aktuality.sk.

По информации Index, во время заседания правительства в среду Сийярто доложил о ситуации с поставками нефти после прекращения транзита по нефтепроводу "Дружба". Он отметил, что транспортировка до сих пор не возобновлена, якобы из-за решения украинской стороны, и назвал это политическим шагом.

"Мы прекращаем поставки дизельного топлива в Украину, и они не будут возобновлены, пока нефть не начнет снова поступать по нефтепроводу "Дружба". На этом мы остановимся", - сказал Сийярто.

Нефтепровод "Дружба" / Инфографика: Главред

Министр также сообщил, что Венгрия имеет стратегические запасы нефти, которых хватит примерно на 96 дней, поэтому в краткосрочной перспективе оснований для беспокойства нет. Кроме того, он заявил, что венгерская компания MOL заказала первые партии российской нефти, которые планируют доставить в страну морем через Хорватию.

В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил президента Украины Владимира Зеленского в политических манипуляциях после временного прекращения транспортировки нефти по нефтепроводу "Дружба". По его словам, такие действия повлекли для Словакии дополнительные расходы и вынудили страну прибегнуть к использованию государственных резервов.

Как сообщает издание Dennik N, после заседания правительства Фицо отметил, что пока невозможно установить ответственного за остановку поставок, поскольку Украина и Россия перекладывают вину друг на друга. Он добавил, что по его данным поврежденный участок трубопровода уже отремонтирован, поэтому с технической точки зрения поставки можно возобновить.

Словакия также рассматривает возможность использования альтернативного маршрута через нефтепровод Adria из Хорватии. В то же время премьер отметил, что этот вариант предполагает более высокие транзитные платежи, а его пропускная способность пока не проверена. Позже он добавил, что полное прекращение транзита по решению украинской стороны может привести к росту стоимости самой нефти и расходов на ее транспортировку.

"Если президент Зеленский окончательно прекратит поток нефти через территорию Украины, мы будем платить больше за этот товар, мы будем платить больше за тарифные сборы только потому, что президент Зеленский играет здесь в какие-то игры", – сказал Фицо.

Также, как отмечает издание Aktuality.sk, Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину на фоне российских ударов по объектам энергетики.

"Если Зеленскому кажется, что это не имеет никакой ценности, что это ему не нужно, то мы можем принять решение и отказаться от сотрудничества в области поставки электроэнергии", – сказал Роберт Фицо.

Как угрозы и действия Венгрии и Словакии повлияют на Украину - мнение эксперта

Из-за возможного прекращения поставок из Венгрии и Словакии волноваться не стоит, ведь их доля составляет до 10% рынка, и Украина уже неоднократно обходилась без этих объемов. Последний раз такая ситуация возникала осенью прошлого года, и тогда это не повлекло серьезных последствий, поскольку есть возможности для замещения. Об этом сообщил директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн в Facebook.

"А вот Орбану будет непереливки, нужно стратегические запасы нефти использовать, а параллельно возить российскую нефть морем и качать ее через Хорватию (которая вроде бы согласилась, хотя и заявила о недопустимости российского нефтяного импорта. Какие пацифисты!). Это будет долго и дорого", - иронизирует он.

Куюн также отметил, что в течение длительного времени Орбан заявлял о невозможности диверсификации поставок, однако в кризисный момент обратился к Хорватии с просьбой помочь с транспортировкой. Он выразил надежду, что венгерское общество сделает выводы, ведь вместо сокращения зависимости от российской нефти ее закупки только росли.

"И что самое эпическое – российские друзья (Орбана и Фицо, - ред.) сами остановили этот поток, атаковав нефтеперекачивающую станцию в Бродах в конце января. Ждем правильного голосования на венгерских выборах в апреле!", - резюмирует он.

Что этому предшествовало

27 января российские войска нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры на Львовщине. Впоследствии выяснилось, что беспилотник мог повредить участок трубопровода, по которому российская нефть транспортируется в Венгрию и Словакию.

После этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига напомнил венгерской стороне, что перебои с транзитом российской нефти вызваны именно агрессией РФ и ее атаками на инфраструктуру нефтепровода "Дружба", на которые Будапешт публично не реагирует. Об этом он сообщил в соцсети Х.

Сыбига отметил, что венгерская сторона готовится снова высказывать претензии из-за трудностей с транзитом российской нефти по этому маршруту.

"Мы можем только посоветовать им обратиться к своим "друзьям" в Москве с этими фотографиями. Это инфраструктура нефтепровода "Дружба", горящая после последнего целенаправленного российского удара 27 января, который остановил транзит нефти", — отметил министр.

/ Фото: Андрей Сибига/X

/ Фото: Андрей Сибига/X

Он также подчеркнул, что Венгрия не выразила никакого протеста России по этому поводу и даже не упоминает ее как ответственную сторону, назвав такую позицию примером двойных стандартов. Министр добавил, что с начала полномасштабной агрессии Москва больше не является надежным поставщиком.

Скандальные заявления политиков Венгрии и Словакии по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обнародовал новое резкое заявление по Украине. В своем видеообращении он обвинил украинских военных в якобы жестких угрозах в адрес Венгрии и предположил, что ВСУ могут оказаться у восточных границ его государства.

Во время публичного выступления на так называемом антивоенном митинге в городе Сомбатхей Орбан также заявил, что считает Украину врагом Венгрии.

Между тем премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что его страна может стать первой, которая выступит против вступления Украины в Европейский Союз. Он утверждает, что в ЕС якобы нет четкого понимания, как Украина использовала финансовую помощь, предоставленную во время полномасштабной войны, и предположил, что часть средств могли украсть.

Другие новости:

О персоне: Петер Сийярто Петер Сийярто — венгерский консервативный политик, министр иностранных дел и внешней торговли с 23 сентября 2014 года, имеет степень магистра в области международных отношений, был членом Национального собрания с 2002 года, пишет Википедия. Как и Орбан, Сийярто распространяет евроскептицизм, а также российскую пропаганду в вопросах, касающихся Украины и Грузии.

