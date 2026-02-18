Буданов сделал заявление по итогам переговоров в Женеве: первые детали

Глава Офиса президента сообщил, что новая встреча состоится в ближайшее время.

Главное:

Трехсторонние переговоры в Женеве завершены

Кирилл Буданов сообщил, что разговор был "непростым, но важным"

Глава ОП анонсировал следующий этап переговоров в ближайшее время

Глава Офиса президента Кирилл Буданов подвел итоги трехсторонних переговоров в Женеве 18 февраля.

Он заявил, что разговор был "непростым, но важным". Об этом Кирилл Буданов сообщил в своем телеграм-канале.

Глава ОП также добавил, что украинская команда готовится к продолжению встреч уже в ближайшее время.

"Очередной раунд переговоров в Женеве завершен. Разговор был непростым, но важным. Вместе с командой готовимся к продолжению - уже в ближайшее время. Выстоим!" - говорится в сообщении.

Закончится ли война в Украине в 2026 году - мнение генерала

Экс-командующий армией США в Европе Бен Годжес заявил, что не верит в окончание войны России в Украине в 2026 году.

По его словам, Кремль не заинтересован в мире.

"Нет, я не верю в то, что война закончится в этом году, потому что россияне не заинтересованы в этом (мире, — ред.). Поэтому они никогда не согласятся на перемирие или что-то подобное, если их не заставят...", — сказал Годжес на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

По его мнению, администрация лидера США Дональда Трампа не оказывает на Москву достаточного давления, а европейцев россияне не уважают, чтобы слушать.

"Пока нет давления на российское правительство, они будут продолжать делать то, что делают...", — подчеркнул Годжес.

Переговоры в Женеве — что известно

Как сообщал Главред, после первого дня трехсторонних переговоров между США, Украиной и РФ в Женеве спецпредставитель США Стивен Виткофф заявил о "значительном прогрессе". По его словам, стороны договорились проинформировать своих лидеров и продолжить работу над заключением соглашения.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков говорил, что на переговорах в Женеве стороны будут обсуждать более широкий круг вопросов по сравнению с Абу-Даби. Он добавил, что Путин дал делегации подробные инструкции перед вылетом на переговоры в Женеву.

В то же время глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщал, что главные вопросы повестки дня включают механизмы мониторинга режима прекращения огня и организацию дальнейшего обмена пленными между сторонами конфликта.

О личности: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 года – до 2 января 2026 года), генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия. 2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

