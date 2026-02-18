Буданов сделал заявление по итогам переговоров в Женеве: первые детали

Главное:
- Трехсторонние переговоры в Женеве завершены
- Кирилл Буданов сообщил, что разговор был "непростым, но важным"
- Глава ОП анонсировал следующий этап переговоров в ближайшее время
Глава Офиса президента Кирилл Буданов подвел итоги трехсторонних переговоров в Женеве 18 февраля.
Он заявил, что разговор был "непростым, но важным". Об этом Кирилл Буданов сообщил в своем телеграм-канале.
Глава ОП также добавил, что украинская команда готовится к продолжению встреч уже в ближайшее время.
"Очередной раунд переговоров в Женеве завершен. Разговор был непростым, но важным. Вместе с командой готовимся к продолжению - уже в ближайшее время. Выстоим!" - говорится в сообщении.
Закончится ли война в Украине в 2026 году - мнение генерала
Экс-командующий армией США в Европе Бен Годжес заявил, что не верит в окончание войны России в Украине в 2026 году.
По его словам, Кремль не заинтересован в мире.
"Нет, я не верю в то, что война закончится в этом году, потому что россияне не заинтересованы в этом (мире, — ред.). Поэтому они никогда не согласятся на перемирие или что-то подобное, если их не заставят...", — сказал Годжес на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
По его мнению, администрация лидера США Дональда Трампа не оказывает на Москву достаточного давления, а европейцев россияне не уважают, чтобы слушать.
"Пока нет давления на российское правительство, они будут продолжать делать то, что делают...", — подчеркнул Годжес.
Переговоры в Женеве — что известно
Как сообщал Главред, после первого дня трехсторонних переговоров между США, Украиной и РФ в Женеве спецпредставитель США Стивен Виткофф заявил о "значительном прогрессе". По его словам, стороны договорились проинформировать своих лидеров и продолжить работу над заключением соглашения.
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков говорил, что на переговорах в Женеве стороны будут обсуждать более широкий круг вопросов по сравнению с Абу-Даби. Он добавил, что Путин дал делегации подробные инструкции перед вылетом на переговоры в Женеву.
В то же время глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщал, что главные вопросы повестки дня включают механизмы мониторинга режима прекращения огня и организацию дальнейшего обмена пленными между сторонами конфликта.
О личности: Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 года – до 2 января 2026 года), генерал-лейтенант.
С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.
В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.
2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.
