Украина ввела санкции против Лукашенко: Зеленский анонсировал особые последствия

Зеленский отметил, что Лукашенко помогает россиянам обходить санкции.

Главное из заявления Зеленского:

Украина применила пакет санкций против Лукашенко

Он обменивает суверенитет Беларуси на продление личной власти

Лукашенко также увеличивает свое участие в масштабировании и затягивании войны

В среду, 18 февраля, Украина применила пакет санкций против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня Украина применила пакет санкций против Александра Лукашенко, и мы значительно активизируем противодействие всем формам его содействия убийствам украинцев. Будем работать с партнерами так, чтобы это имело глобальный эффект", - говорится в сообщении.

По его словам, во второй половине 2025 года на территории Беларуси россияне развернули систему ретрансляторов для управления ударными дронами, что увеличило возможности российской армии наносить удары по северным областям Украины - от Киевщины до Волыни.

"Часть ударов, в частности по энергетическим объектам и железной дороге в наших регионах, россияне не смогли бы нанести без такой помощи Беларуси. Более 3 тысяч предприятий Беларуси поставлены на службу российской войне и поставляют технику, оборудование и компоненты, которые отнесены к категории критически важных. В частности, это и компоненты для производства ракет, которые терроризируют наши города и села", – подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что в настоящее время продолжается и развитие инфраструктуры для размещения на территории Беларуси ракет средней дальности – "Орешника", что является очевидной угрозой не только для украинцев, но и для всех европейцев.

"Александр Лукашенко не только предоставил территорию Беларуси для "Орешника". В прошлом году предприятия страны поставляли России критические узлы, компоненты и механическую базу для этого оружия. Это продолжается и в 2026-м", - говорит глава государства.

Он также отметил, что Александр Лукашенко уже довольно давно обменивает суверенитет Беларуси на продление личной власти, помогает россиянам обходить санкции мира за эту агрессию, активно оправдывает российскую войну, а теперь еще и увеличивает свое собственное участие в масштабировании и затягивании войны.

"За это будут особые последствия", - подытожил Зеленский.

