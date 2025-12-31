Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского – Лукашенко

По словам Лукашенко, у России имеются все технические возможности для нанесения удара по резиденции Зеленского во время его пребывания там.

https://glavred.info/ukraine/rossiya-mogla-by-nanesti-udar-po-rezidencii-zelenskogo-lukashenko-10728509.html Ссылка скопирована

Лукашенко заявил, что Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru, скриншот из видео

Кратко:

Лукашенко назвал "атаку" на резиденцию Путина "самым диким терроризмом"

Разведка Украины доказала, что информация о якобы атаке на резиденцию Путина является фейком

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя заявления о якобы атаке дронов на резиденцию диктатора РФ Владимира Путина, заявил, что Россия имеет технические возможности для удара по резиденции президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает белорусское государственное агентство "Белта".

Лукашенко назвал "атаку" на резиденцию Путина "самым диким терроризмом на высшем государственном уровне", отметив, что делает такие выводы, исходя из того, как подается информация об инциденте.

видео дня

Он также высказал предположение о возможной причастности украинской стороны, заявив, что "подозревает, кто стоит за Владимиром Александровичем Зеленским", и добавил, что в случае причастности президента Украины тот "мог не осознавать последствий".

По словам Лукашенко, у России были и остаются все технические возможности для нанесения удара по резиденции Зеленского во время его пребывания там. Он также рассказал, что после первого применения ракеты "Орешник" некоторые представители российского руководства якобы предлагали нанести повторный удар "по центрам принятия решений", однако Владимир Путин, по его словам, отверг эту идею.

Кроме того, Лукашенко заявил, что с начала полномасштабной войны ни одна из сторон якобы не пыталась атаковать первых лиц государств. Он подчеркнул, что удар по резиденции Путина, которая, по его словам, часто бывает пустой во время визитов иностранных гостей, не имел бы военного значения и не повлиял бы на ситуацию на фронте.

Тем временем, Служба внешней разведки Украины сообщила о масштабной информационной операции России, направленной на дискредитацию Украины и срыв договоренностей между президентами Украины и США.

По данным разведки, Кремль обвинил Украину в якобы попытке атаки на резиденцию Владимира Путина с использованием 91 беспилотника.

Разведка напоминает, что Россия не впервые манипулирует подобными темами: в мае 2023 года сообщала об атаке дронов на Кремль, а в мае 2025 года - о якобы угрозе для вертолета Путина во время визита в Курскую область.

Украинская разведка предупреждает, что этот фейк является реакцией Кремля на прогресс в переговорах Украины и США и может использоваться для оправдания будущих атак по Украине и дискредитации украинского руководства.

Атака на резиденцию Путина - что известно

Как сообщал Главред, министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что якобы Киев в ночь на 29 декабря совершил атаку беспилотниками на госрезиденцию диктатора Владимир Путина в Новгородской области.

Кроме того, помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что во время последнего разговора президент США Дональд Трамп якобы выразил солидарность с Владимиром Путиным из-за ударов ВСУ по российским объектам.

Напомним, что президент Владимир Зеленский опроверг распространяемую Москвой провокационную информацию. По его словам, таким образом Россия готовит почву для нанесения ударов по правительственным зданиям в Киеве.

Аналитики ISW отмечают, что российские власти пытаются согласовать противоречивые версии событий 28-29 декабря. По данным ISW, нет никаких видео- или фотодоказательств, которые обычно появляются после глубоких ударов по территории РФ, и которые могли бы подтвердить утверждение об угрозе для путинской резиденции в Новгородской области.

Также стоит прочитать:

О персоне: Александр Лукашенко Александр Лукашенко - белорусский политик и государственный деятель. На посту президента Беларуси более 30 лет - с 20 июля 1994 года. С 2020 года Украина, США, Канада, ЕС и ряд других государств не признают его президентом Беларуси. Это произошло после того, как президентские выборы в Беларуси 2020 года были раскритикованы из-за масштабных фальсификаций и вызвали масштабные протестные акции в стране. В 2022 году Лукашенко поддержал полномасштабное военное вторжение России в Украину. Он предоставил оккупантам территорию Беларуси для осуществления военной интервенции на украинскую территорию и осуществления ракетных обстрелов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред