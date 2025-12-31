Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского – Лукашенко

Виталий Кирсанов
31 декабря 2025, 17:28
81
По словам Лукашенко, у России имеются все технические возможности для нанесения удара по резиденции Зеленского во время его пребывания там.
Лукашенко заявил, что Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского
Лукашенко заявил, что Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru, скриншот из видео

Кратко:

  • Лукашенко назвал "атаку" на резиденцию Путина "самым диким терроризмом"
  • Разведка Украины доказала, что информация о якобы атаке на резиденцию Путина является фейком

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя заявления о якобы атаке дронов на резиденцию диктатора РФ Владимира Путина, заявил, что Россия имеет технические возможности для удара по резиденции президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает белорусское государственное агентство "Белта".

Лукашенко назвал "атаку" на резиденцию Путина "самым диким терроризмом на высшем государственном уровне", отметив, что делает такие выводы, исходя из того, как подается информация об инциденте.

видео дня

Он также высказал предположение о возможной причастности украинской стороны, заявив, что "подозревает, кто стоит за Владимиром Александровичем Зеленским", и добавил, что в случае причастности президента Украины тот "мог не осознавать последствий".

По словам Лукашенко, у России были и остаются все технические возможности для нанесения удара по резиденции Зеленского во время его пребывания там. Он также рассказал, что после первого применения ракеты "Орешник" некоторые представители российского руководства якобы предлагали нанести повторный удар "по центрам принятия решений", однако Владимир Путин, по его словам, отверг эту идею.

Кроме того, Лукашенко заявил, что с начала полномасштабной войны ни одна из сторон якобы не пыталась атаковать первых лиц государств. Он подчеркнул, что удар по резиденции Путина, которая, по его словам, часто бывает пустой во время визитов иностранных гостей, не имел бы военного значения и не повлиял бы на ситуацию на фронте.

Тем временем, Служба внешней разведки Украины сообщила о масштабной информационной операции России, направленной на дискредитацию Украины и срыв договоренностей между президентами Украины и США.

По данным разведки, Кремль обвинил Украину в якобы попытке атаки на резиденцию Владимира Путина с использованием 91 беспилотника.

Разведка напоминает, что Россия не впервые манипулирует подобными темами: в мае 2023 года сообщала об атаке дронов на Кремль, а в мае 2025 года - о якобы угрозе для вертолета Путина во время визита в Курскую область.

Украинская разведка предупреждает, что этот фейк является реакцией Кремля на прогресс в переговорах Украины и США и может использоваться для оправдания будущих атак по Украине и дискредитации украинского руководства.

Атака на резиденцию Путина - что известно

Как сообщал Главред, министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что якобы Киев в ночь на 29 декабря совершил атаку беспилотниками на госрезиденцию диктатора Владимир Путина в Новгородской области.

Кроме того, помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что во время последнего разговора президент США Дональд Трамп якобы выразил солидарность с Владимиром Путиным из-за ударов ВСУ по российским объектам.

Напомним, что президент Владимир Зеленский опроверг распространяемую Москвой провокационную информацию. По его словам, таким образом Россия готовит почву для нанесения ударов по правительственным зданиям в Киеве.

Аналитики ISW отмечают, что российские власти пытаются согласовать противоречивые версии событий 28-29 декабря. По данным ISW, нет никаких видео- или фотодоказательств, которые обычно появляются после глубоких ударов по территории РФ, и которые могли бы подтвердить утверждение об угрозе для путинской резиденции в Новгородской области.

Также стоит прочитать:

О персоне: Александр Лукашенко

Александр Лукашенко - белорусский политик и государственный деятель. На посту президента Беларуси более 30 лет - с 20 июля 1994 года.

С 2020 года Украина, США, Канада, ЕС и ряд других государств не признают его президентом Беларуси.

Это произошло после того, как президентские выборы в Беларуси 2020 года были раскритикованы из-за масштабных фальсификаций и вызвали масштабные протестные акции в стране.

В 2022 году Лукашенко поддержал полномасштабное военное вторжение России в Украину. Он предоставил оккупантам территорию Беларуси для осуществления военной интервенции на украинскую территорию и осуществления ракетных обстрелов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Александр Лукашенко Владимир Путин мирные переговоры атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
18 часов без света и блэкаут: какие регионы в 2026 году могут остаться без электричества

18 часов без света и блэкаут: какие регионы в 2026 году могут остаться без электричества

17:45Украина
"Еле откачали": Кадырова срочно госпитализировали в Москве, что известно

"Еле откачали": Кадырова срочно госпитализировали в Москве, что известно

17:28Мир
Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского – Лукашенко

Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского – Лукашенко

17:28Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 31 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 31 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

По всей Украине усиливают патрули с участием военных и полиции: в чем причина

По всей Украине усиливают патрули с участием военных и полиции: в чем причина

Неудачи останутся в 2025 году: какие знаки зодиака скоро начнут новую жизнь

Неудачи останутся в 2025 году: какие знаки зодиака скоро начнут новую жизнь

С Новым годом 2026: красивые поздравления в прозе и стихах и картинки

С Новым годом 2026: красивые поздравления в прозе и стихах и картинки

Отключение света в Украине — графики на 31 декабря (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 31 декабря (обновляется)

Последние новости

18:00

Естественная красота: Екатерина Усик показала, как выглядит с утра без макияжа

17:45

18 часов без света и блэкаут: какие регионы в 2026 году могут остаться без электричества

17:28

"Еле откачали": Кадырова срочно госпитализировали в Москве, что известно

17:28

Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского – Лукашенко

17:21

Влюбленные Даниэль Салем и Lida Lee приняли серьезное решение - детали

Цены на продукты в Украине после Нового года: Марчук – о том, что и на сколько подорожает в январеЦены на продукты в Украине после Нового года: Марчук – о том, что и на сколько подорожает в январе
17:20

"Звучали оскорбления из-за национальности": В Польше группа нападавших жестоко избила украинца

16:57

Доллар и евро резко подешевели в начале года: новый курс валют на 1 января

16:27

"Мы хотим устроить бой": Усик назвал сроки нового поединка

15:46

Трамп обозвал Келлога "идиотом" из-за слов о Зеленском - что он сказал

Реклама
15:34

"Нож в сердце": близкий друг Каменских раскрыл истинное желание пары

15:32

Жизнь трех знаков зодиака резко изменится к лучшему: к кому идет счастье

14:57

Больные и безграмотные: Коордштаб впервые назвал число пленных россиян в Украине

14:55

За день до Нового года цены рванули вверх: в Укране подорожали базовые продукты

14:52

Украинцам объяснили, почему не стоит говорить "с прошедшим" и "с наступающим"

14:31

Высыхает на глазах: 82-летняя Регина Дубовицкая напугала Сеть

13:50

Очень вкусная закуска за 15 минут: рецепт бюджетного рулета на Новый год

13:49

В США весь 2025 год шла внутренняя война за Украину – NYT

13:46

Ирина Билык заинтриговала переменами: "Билык - это любовь"

13:15

Курс доллара в январе 2026: банкир ответил, ждать ли сюрпризов в начале года

13:13

"Мира нам всем": знаменитости поздравили читателей Главреда с Новым годом

Реклама
12:54

Страны Европы могут разместить в Украине тысячи военных – подробности

12:41

Погодный удар под Новый год: Украину накрыли морозы, метели и сильный ветер

12:39

"Не захлебнитесь": Елена Мозговая дерзко приструнила хейтеров

12:35

Солнечные панели больше не нужны: новое устройство клеят прямо на стены

12:21

Путин отдал новый приказ по фронту: СМИ узнали, что должна сделать армия РФ

12:14

Два ангелочка: Михаил Поплавский впервые показал "секретных" внуков

12:07

Война РФ против Украины в январе пересечет историческую черту: в чем Путин превзойдет Гитлера

11:55

Отключение света в Украине — графики на 31 декабря (обновляется)

11:35

Почти 100 часов без света: в Вышгороде восстановили электроснабжение

11:28

Гороскоп на завтра 1 января: Львам - сюрпризы, Стрельцам - приятная встреча

11:26

69-летний Мэл Гибсон бросил 35-летнюю маму своего ребенка

11:18

Обращаться к гадалкам — тяжкий грех: священник объяснил, чем это чреватоВидео

11:12

Россиянам утерли нос: над городом в Донецкой области подняли украинский флаг

11:05

Никакой плесени и налета: "ленивый" способ делает душ идеально чистым за минутуВидео

11:03

Праздничная классика СССР: как выглядел новогодний стол практически в каждой семье

10:25

Европа настроена скептически: о чем предупреждали Зеленского перед встречей с Трампом

10:13

Слава Каминская показала подросшую дочь: как она выглядит

10:07

Новый год без переедания: эксперт назвала правила, которые спасут от набора веса

10:02

Лунный календарь стрижек на январь 2026

09:56

"Атака" как повод: РФ возобновила ультиматумы и заявления о капитуляции Украины - ISW

Реклама
09:50

С пивом и на песке: Кейт и Уильям поделились ранее не опубликованными фото

09:28

РФ не может погрузить в блэкаут Украину, но существует другая угроза - эксперт

09:09

Гороскоп Таро на завтра 1 января: Козерогам - скачок карьеры, Весам - достижения

08:54

Часть украинцев могут не отключать от света: Кабмин готовит важное решение

08:46

С Новым годом 2026: красивые поздравления в прозе и стихах и картинки

08:40

По всей Украине усиливают патрули с участием военных и полиции: в чем причина

08:27

Дочь Джессики Альбы будет учиться в одном из лучших университетов мира

08:19

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 31 декабря (обновляется)

08:10

Критично для врага на фронте: партизаны устроили диверсию на территории РФ

08:10

РФ срочно засекретила местонахождение и передвижения Путинамнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять