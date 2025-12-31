"Атака" как повод: РФ возобновила ультиматумы и заявления о капитуляции Украины - ISW

Основное:
- Кремль не предоставляет доказательств "атаки" на резиденцию Путина в Валдае
- Россия снова продвигает старые ультиматумы и требования о капитуляции Украины
- ISW считает, что вымышленный "удар" используют, чтобы отказаться от реальных мирных переговоров
Кремль и в дальнейшем не предоставляет никаких подтверждений своих заявлений о якобы атаке украинских беспилотников на резиденцию Владимира Путина в Валдае в ночь на 29 декабря. Российские чиновники заявляют, что не видят в этом "необходимости". Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что российские власти пытаются согласовать противоречивые версии событий 28-29 декабря. По данным ISW, нет никаких видео или фотодоказательств, которые обычно появляются после глубоких ударов по территории РФ, и которые могли бы подтвердить утверждение об угрозе для путинской резиденции в Новгородской области.
В отчете отмечается: Кремль использует историю об "ударе" как инструмент для давления - чтобы снова продвигать требования, которые Россия выдвигала Украине и Западу еще в 2021-2022 годах, и которые предусматривали фактическую капитуляцию Киева.
После инцидента пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы "усилит" свою переговорную позицию. При этом он отказался объяснить, что именно имеется в виду, и подчеркнул, что Москва продолжит диалог прежде всего с США.
В ISW добавляют, что несколько депутатов Госдумы подхватили эту риторику. Один из них даже предложил Кремлю поставить Украину перед фактом "мирного плана", согласованного между США и Россией. Другой цинично заявил, что РФ может вести переговоры только о "капитуляции Украины".
Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с Russia Today вновь озвучил требования, которые Кремль выдвигал в начале полномасштабного вторжения: нейтралитет Украины, демилитаризация, "денацификация", а также признание оккупированных территорий частью России. Он также заявил, что ультиматумы, которые Москва выдвинула США и Европе в декабре 2021 года, могут стать "отправной точкой" для переговоров.
Американские эксперты напоминают, что эти требования противоречат актуальной 20-пунктной мирной концепции, которую обсуждают США, Украина и европейские партнеры.
Аналитики предполагают, что история с "ударом" по Валдаю может быть использована как повод для отказа от любых новых мирных инициатив, которые возникли после последних раундов американо-украинских и многосторонних переговоров.
Кроме того, возвращение Кремля к ультиматумам 2021 года, которые предусматривали фактическое разрушение НАТО и изменение всей системы европейской безопасности, свидетельствует: стратегические цели РФ выходят далеко за пределы Украины. И любое соглашение, которое не будет включать уступок Западу вне украинского контекста, не удовлетворит путинский режим.
Атака на резиденцию Путина - что известно
Как сообщал Главред, министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что якобы Киев в ночь на 29 декабря совершил атаку беспилотниками на госрезиденцию диктатора Владимир Путина в Новгородской области.
Кроме того, помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что во время последнего разговора президент США Дональд Трамп якобы выразил солидарность с Владимиром Путиным из-за ударов ВСУ по российским объектам.
Напомним, что президент Владимир Зеленский опроверг распространяемую Москвой провокационную информацию. По его словам, таким образом Россия готовит почву для нанесения ударов по правительственным зданиям в Киеве.
Об источнике: Институт изучения войны (ISW)
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.
