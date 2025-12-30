Сибига четко ответил на "беспокойство" Моди относительно "атаки" на резиденцию Путина

Глава украинского МИД привел примеры предыдущих ложных заявлений России и предупредил о рисках.

Сибига призвал государства не реагировать на непроверенные заявления России / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/andrij.sybiha, kremlin.ru

Главное:

Россия заявила о нападении на резиденцию, доказательств нет

Индия выразила обеспокоенность якобы атакой на резиденцию Путина

Украина категорически опровергает любую причастность к инциденту

Индийский премьер-министр Нарендра Моди выразил "глубокую обеспокоенность" из-за сообщений об "атаке" на резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом он написал в соцсети Х.

"Глубоко обеспокоен сообщениями об "атаке" на резиденцию президента Российской Федерации", - говорится в сообщении Моди.

Моди призывает к дипломатическому урегулированию

По словам премьера, дипломатические усилия остаются "наиболее жизнеспособным путем" к прекращению боевых действий и установлению мира.

"Мы призываем все заинтересованные стороны оставаться сосредоточенными на этом пути и избегать любых действий, способных навредить процессу", - отметил он.

Украина опровергает любую причастность

В ответ на это в Министерстве иностранных дел Украины опровергли любую причастность к событию. Министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети Х заявил:

"Прошел почти день, а Россия до сих пор не предоставила никаких правдоподобных доказательств своих обвинений в адрес Украины относительно якобы "нападения" на резиденцию Владимира Путина. И не предоставит - потому что такого нападения не было".

Он также выразил удивление обеспокоенностью со стороны Индии, Эмиратов и Пакистана относительно инцидента, который, по его словам, не имел места.

"Особое удивление это вызывает, учитывая, что все три государства не сделали никаких официальных заявлений, когда настоящая российская ракета попала в настоящее здание украинского правительства 7 сентября 2025 года", - добавил Сибига.

МИД напоминает о предыдущих ложных заявлениях России

Глава МИД напомнил о многочисленных ложных заявлениях России: "Например, Россия утверждала, что не нападет на Украину в начале 2022 года. Они часто обвиняют других в том, что сами планируют сделать. Их слова никогда не следует воспринимать за чистую монету".

Сибига призвал государства воздерживаться от реакций на непроверенные обвинения, поскольку это "подыгрывает российской пропаганде и подрывает конструктивный мирный процесс, который в последнее время продвигается вперед".

Атака на резиденцию Путина - что известно

Как сообщал Главред, министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что якобы Киев в ночь на 29 декабря совершил атаку беспилотниками на госрезиденцию диктатора Владимир Путина в Новгородской области.

Кроме того, помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что во время последнего разговора президент США Дональд Трамп якобы выразил солидарность с Владимиром Путиным из-за ударов ВСУ по российским объектам.

Напомним, что президент Владимир Зеленский опроверг распространяемую Москвой провокационную информацию. По его словам, таким образом Россия готовит почву для нанесения ударов по правительственным зданиям в Киеве.

О персоне: Андрей Сибига Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

