Сибига четко ответил на "беспокойство" Моди относительно "атаки" на резиденцию Путина

Индийский премьер-министр Нарендра Моди выразил "глубокую обеспокоенность" из-за сообщений об "атаке" на резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом он написал в соцсети Х.
"Глубоко обеспокоен сообщениями об "атаке" на резиденцию президента Российской Федерации", - говорится в сообщении Моди.
Моди призывает к дипломатическому урегулированию
По словам премьера, дипломатические усилия остаются "наиболее жизнеспособным путем" к прекращению боевых действий и установлению мира.
"Мы призываем все заинтересованные стороны оставаться сосредоточенными на этом пути и избегать любых действий, способных навредить процессу", - отметил он.
Украина опровергает любую причастность
В ответ на это в Министерстве иностранных дел Украины опровергли любую причастность к событию. Министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети Х заявил:
"Прошел почти день, а Россия до сих пор не предоставила никаких правдоподобных доказательств своих обвинений в адрес Украины относительно якобы "нападения" на резиденцию Владимира Путина. И не предоставит - потому что такого нападения не было".
Он также выразил удивление обеспокоенностью со стороны Индии, Эмиратов и Пакистана относительно инцидента, который, по его словам, не имел места.
"Особое удивление это вызывает, учитывая, что все три государства не сделали никаких официальных заявлений, когда настоящая российская ракета попала в настоящее здание украинского правительства 7 сентября 2025 года", - добавил Сибига.
МИД напоминает о предыдущих ложных заявлениях России
Глава МИД напомнил о многочисленных ложных заявлениях России: "Например, Россия утверждала, что не нападет на Украину в начале 2022 года. Они часто обвиняют других в том, что сами планируют сделать. Их слова никогда не следует воспринимать за чистую монету".
Сибига призвал государства воздерживаться от реакций на непроверенные обвинения, поскольку это "подыгрывает российской пропаганде и подрывает конструктивный мирный процесс, который в последнее время продвигается вперед".
Атака на резиденцию Путина - что известно
Как сообщал Главред, министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что якобы Киев в ночь на 29 декабря совершил атаку беспилотниками на госрезиденцию диктатора Владимир Путина в Новгородской области.
Кроме того, помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что во время последнего разговора президент США Дональд Трамп якобы выразил солидарность с Владимиром Путиным из-за ударов ВСУ по российским объектам.
Напомним, что президент Владимир Зеленский опроверг распространяемую Москвой провокационную информацию. По его словам, таким образом Россия готовит почву для нанесения ударов по правительственным зданиям в Киеве.
