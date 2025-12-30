Сильные морозы начнут отступать: синоптик назвала дату потепления в Украине

Скоро температура воздуха в Украине повысится.

Прогноз погоды в Украине на Новый год / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине 31 декабря

Какая температура будет в первый день 2026 года

Погода в Украине в среду, 31 декабря, будет холодной. Ожидается снег и сильный ветер. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, год завершится красивой зимней погодой.

"Конечно, в наших нынешних условиях похолодание, снег и сильный ветер, может, и не идеальная синоптическая ситуация, однако полностью в гармонии с природным календарем", - говорится в сообщении.

Синоптик отметила, что завтра в Украине ожидается периодический снег, на юге - мокрый снег.

Температура воздуха будет низкой. Ближайшей ночью -3...-7 градусов, на востоке и северо-востоке -4...-9 градусов. Днем в среду в большинстве областей предполагается -2...-5 градусов.

"Ветер будет с северо-запада, все еще порывистый, временами сильный", - добавила она.

Погода 31 декабря / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве 31 декабря будет холодно, со снегом и сильными порывами ветра. Температура ночью составит до -7 градусов, днем около -5 градусов.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Погода в Украине 1 января

Диденко отметила, что 1 января 2026 года в Украине задержится морозная погода. В ночные часы ожидается -7...-14 градусов, а в дневные часы будет -4...-7 градусов.

Погода 1 января / фото: meteoprog

"Вот уже днем 2-го января температура воздуха повысится. Итак, на Новый год будет морозно и снежно, в дальнейшем, со 2-3 января, - потеплеет, однако морозные волны еще будут поступать, все же зима", - подытожила синоптик.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода на Новый год 2026

Синоптик Украинского гидрометцентра Иван Семилит ранее говорил, что в новогоднюю ночь украинцы смогут увидеть немного снега на земле.

По его прогнозу, в дневные часы температура воздуха будет в пределах 0 ...- 5 градусов. В то же время, теплее всего будет на юге и западе страны.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Наталья Диденко ранее говорила, что 31 декабря и 1 января морозы в Украине усилятся. Ночью будет до -7...-14 градусов, а днем до -2...-7 градусов.

Метеоролог Игорь Кибальчич сообщал, что в новогоднюю ночь и в первые дни января 2026 года в Украине прогнозируется неустойчивая погода со снегом и умеренными морозами.

