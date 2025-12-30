Сильные морозы начнут отступать: синоптик назвала дату потепления в Украине

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине 31 декабря
- Какая температура будет в первый день 2026 года
Погода в Украине в среду, 31 декабря, будет холодной. Ожидается снег и сильный ветер. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, год завершится красивой зимней погодой.
"Конечно, в наших нынешних условиях похолодание, снег и сильный ветер, может, и не идеальная синоптическая ситуация, однако полностью в гармонии с природным календарем", - говорится в сообщении.
Синоптик отметила, что завтра в Украине ожидается периодический снег, на юге - мокрый снег.
Температура воздуха будет низкой. Ближайшей ночью -3...-7 градусов, на востоке и северо-востоке -4...-9 градусов. Днем в среду в большинстве областей предполагается -2...-5 градусов.
"Ветер будет с северо-запада, все еще порывистый, временами сильный", - добавила она.
Погода в Киеве
В Киеве 31 декабря будет холодно, со снегом и сильными порывами ветра. Температура ночью составит до -7 градусов, днем около -5 градусов.
Погода в Украине 1 января
Диденко отметила, что 1 января 2026 года в Украине задержится морозная погода. В ночные часы ожидается -7...-14 градусов, а в дневные часы будет -4...-7 градусов.
"Вот уже днем 2-го января температура воздуха повысится. Итак, на Новый год будет морозно и снежно, в дальнейшем, со 2-3 января, - потеплеет, однако морозные волны еще будут поступать, все же зима", - подытожила синоптик.
Погода на Новый год 2026
Синоптик Украинского гидрометцентра Иван Семилит ранее говорил, что в новогоднюю ночь украинцы смогут увидеть немного снега на земле.
По его прогнозу, в дневные часы температура воздуха будет в пределах 0 ...- 5 градусов. В то же время, теплее всего будет на юге и западе страны.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, Наталья Диденко ранее говорила, что 31 декабря и 1 января морозы в Украине усилятся. Ночью будет до -7...-14 градусов, а днем до -2...-7 градусов.
Метеоролог Игорь Кибальчич сообщал, что в новогоднюю ночь и в первые дни января 2026 года в Украине прогнозируется неустойчивая погода со снегом и умеренными морозами.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
