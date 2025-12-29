Придет настоящая арктическая стужа: известна дата усиления морозов в Украине

Синоптик предупредила, что на дорогах будет гололедица.

Прогноз погоды в Украине на 30 декабря / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине во вторник

Когда будет -14 градусов мороза

Погода в Украине во вторник, 30 декабря, будет морозной, ведь придет похолодание. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"В Украину идет очередная воздушная масса арктического происхождения", - подчеркнула она. видео дня

По ее словам, ближайшей ночью ожидается -2...-6 градусов, а днем 30 декабря будет +1...-3 градуса.

"Периодически небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный, порывистый, в западных областях, также Житомирская, Винницкая, Черниговская области возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду", - добавила Диденко.

Погода 30 декабря / фото: meteoprog

Синоптик также отметила, что 31 декабря и 1 января морозы в Украине усилятся. Ночью будет до -7...-14 градусов, а днем до -2...-7 градусов.

В то же время, потепление в Украине ожидается с 3 января.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Какой будет погода в начале января

Синоптик Украинского гидрометцентра Иван Семилит говорил, что первые дни января будут морозными.

По его словам, временами будет идти снег, будет образовываться снежный покров.

Он также предупредил, что в ближайшее время нужно ожидать гололедицу.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко ранее говорила, что похолодание в Украине уже начнется с 30 декабря. Она добавила, что сочетание мороза и ветра будут делать температуру значительно ниже.

Метеоролог Игорь Кибальчич заявлял, что в новогоднюю ночь и в первые дни января 2026 года в Украине прогнозируется неустойчивая погода со снегом и умеренными морозами. В отдельные дни может усиливаться ветер с порывами местами до 20 - 22 м/с, а на дорогах и тротуарах будет скользко.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

