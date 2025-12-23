"Ожидается рост": эксперт предупредил об изменении курса одной из валют в январе

Экономист рассказал, какой будет ситуация на валютном рынке в Украине с началом нового года.

Прогноз курса валют на январь 2026 года / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что сказал Хмелевский:

Курс гривны в следующие несколько месяцев будет стабильным

Курс доллара на межбанке в январе не поднимется выше 43 гривен

Курс евро в следующем году будет расти

НБУ до середины 2026 года сможет обеспечивать стабильный курс гривны благодаря тому, что в начале декабря валютные резервы Национального банка Украины установили исторический рекорд и достигли отметки 54,7 млрд долларов.

Как пояснил Главреду кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский, это произошло из-за привлечения иностранных займов. А поскольку ЕС после долгих дискуссий согласовал для Украины кредит в размере 90 млрд. евро, в 2026-2027 годах Нацбанк будет иметь средства для проведения валютных интервенций с целью поддержания стабильности курса гривны.

"В начале года деловая активность, как правило, низкая. Поэтому существенных колебаний валютного курса не ожидается. В январе 2026 года доллар на межбанковском рынке будет колебаться в коридоре 42,0 - 43,0 грн", - подчеркнул эксперт.

Доллар США / Инфографика: Главред

Каким будет курс евро в январе 2026 года

На межбанке курс евро в декабре колебался более существенно. Причиной этого, по мнению Хмелевского, является общее усиление евро относительно доллара и других валют на международных рынках.

Дело в том, что Федеральная резервная система (ФРС) США продолжает снижать процентные ставки, а американский лидер Дональд Трамп требует от руководства ФРС еще более значительных шагов.

"С 12 декабря ФРС начала выкуп краткосрочных казначейских векселей на 40 млрд долларов. Это увеличивает количество долларов в обращении и способствует обесцениванию американской валюты. Ожидается, что в январе курс доллара на мировых рынках может продолжать снижение, соответственно курс евро может вырасти до 1,19 долларов. Это скажется и на украинском межбанковском рынке. Здесь также ожидается рост курса евро по отношению к гривне. В целом в январе курс евро будет колебаться в коридоре 49,0 - 51,0 грн", - добавил эксперт.

Какой официальный курс доллара и евро сегодня

Главред писал, что Национальный банк Украины на 23 декабря установил официальный курс доллара к гривне на уровне 42,15 гривны за доллар. Это свидетельствует о том, что украинская валюта укрепилась на 10 копеек.

Относительно евро гривна, в свою очередь, несколько ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 49,49 гривны за один евро. С предыдущим показателем гривна потеряла 2 копейки.

Напомним, Главред писал, что даже если центральный банк не повысит ставки в 2026 году, стратеги Morgan Stanley прогнозируют рост евро до 1,30 доллара ко второму кварталу 2026 года.

Ранее сообщалось, что на валютном рынке Украины до конца текущей недели, то есть 28 декабря, ожидается относительное равновесие, несмотря на внешние факторы, которые могли бы вызвать колебания.

Накануне сообщалось, что до конца недели ежедневныекурсовые колебания составят на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, а в обменных пунктах - до 0,3 грн.

О персоне: Александр Хмелевский Александр Хмелевский - независимый эксперт по вопросам экономики. Окончил Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко по специальности "политическая экономия". Кандидат экономических наук, Институт экономики НАН Украины. Работал в банковской и инвестиционной сфере. Прошел путь от экономиста до заместителя председателя правления крупного системного банка.

