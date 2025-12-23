Укр
Читать на украинском
РФ нанесла массированный удар по энергетике: почти вся Ровенщина без света, ситуация сложная

Анна Ярославская
23 декабря 2025, 10:50
Из-за российских атак атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации.
Артем Некрасов, энергетика
Артем Некрасов рассказал о ситуации в энергетике после атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Ночью и утром РФ осуществила девятую с начала года массированную атаку на энергетическую инфраструктуру
  • Почти полностью обесточена Ровенская область
  • Отключения электроэнергии зафиксированы еще в семи областях

После массированного ракетно-дронового ракетного удара РФ ситуация в энергетической системе Украины по состоянию на утро 23 декабря остается сложной.

Как рассказал на брифинге и. о. министра энергетики Украины Артем Некрасов, ночью и утром армия РФ совершила девятую с начала года массированную атаку на энергетическую систему Украины.

В результате по состоянию на утро вторника почти полностью обесточены потребители в Ровенской области.

Также есть отключения электричества в Винницкой, Черниговской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской и Харьковских областях. Аварийно-восстановленные работы начнутся после того, как это позволит ситуация с безопасностью.

В Одесской области продолжается ликвидация последствий нескольких массироанных ударов по энергетической инфраструктуре региона. Значительное количество потребителей остается обесточенным.

Некрасов добавил, что в результате массированных атак РФ на энергетическую инфраструктуру, атомные электростанции вынужденно снизили мощность своей генерации.

"Увеличение мощности атомных электростанций до номинальных значений будет происходить постепенно, как только энергетики восстановят поврежденные сети. Это грубое нарушение международных требований по ядерной безопасности во время российских ударов по энергетической инфраструктуре, обеспечивающей питание собственных потребностей и выдачу мощностей атомных электростанций. И оно не должно оставаться без внимания мирового сообщества. Российскую политику энергетического террора следует остановить", - подчеркнул и.о. министра.

Он добавил, что на всей территории Украины применены графики аварийных отключений - их отменят сразу после стабилизации ситуации в энергетической системе.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Ракетный удар по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 23 декабря враг поднял в воздух стратегические бомбардировщики и выпустил ряд ударных дронов.

Детальнее о ракетно-дроновом ударе читайте в материале: Украину атакуют дроны и ракеты, "красная" почти вся страна: где угроза "прилетов".

Утром во вторник местные власти сообщили о последствиях атаки на Киев и другие регионы. Есть "прилеты", жертвы и пострадавшие.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала, что оккупанты применили по Украине более 600 дронов и десятки ракет. Больше всего пострадали энергообъекты на западе страны.

Какие регионы наиболее чувствительны к отключениям: мнение эксперта

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" и эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар заявил в интервью Главреду, что последствия коллапса энергосистемы для разных регионов Украины будут разными.

"Сказать, что отключения будут длиться везде по 12 часов, было бы неправильно. Центральная часть страны в целом более уязвима к отключениям", - пояснил эксперт.

По его словам, Киев и столичный регион традиционно являются энергодефицитными.

"Когда выходит из строя подстанция, через которую электроэнергия поступает с наших АЭС, возникает ситуация, похожая на те, что мы уже наблюдали в 2022 и 2024 годах", - добавил Гончар.

О персоне: Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

