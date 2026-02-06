Можно ли держать ноутбук постоянно на зарядке: ответ удивит многих

Привычка заряжать ноутбук кажется мелочью, но именно она чаще всего определяет, как долго прослужит батарея.

Ноутбук стал незаменимым инструментом в работе и учебе, а его батарея - главный элемент, от которого зависит комфорт пользования. Мы часто заряжаем устройство так, как привыкли, не задумываясь, что некоторые действия могут сокращать срок службы аккумулятора.

От чего портится батарея ноутбука

Аккумуляторы в мобильных устройствах не работают вечно. Каждый цикл зарядки и разрядки постепенно уменьшает их емкость, что приводит к износу и сокращению времени автономной работы, пишет Interia Kobieta. Для литий-ионных батарей среднее количество циклов составляет от 500 до 1000 полных разрядов и зарядок. После этого их производительность начинает заметно падать.

Как проверить состояние батареи

Узнать текущее количество циклов, производительность и состояние аккумулятора можно проверить следующим образом:

Windows: Пуск - Командная строка - введите команду powercfg/batteryreport - вы получите отчет, который найдете в папке C:\WINDOWS\system32\battery-report.htmp,

MacOS: Опции - Меню Apple - Информация о системе - Оборудование - Питание - будет отображен список информации о батарее.

Полностью заряженная батарея должна работать несколько часов. Если это время сокращается до часа или даже нескольких минут, аккумулятор нуждается в замене. Также сигналом является ситуация, когда ноутбук вообще не работает без подключения к сети.

Распространенная ошибка при зарядке

Одной из самых больших ошибок является так называемое "форматирование" - полная разрядка до 0% и зарядка до 100%. Современные литий-ионные батареи очень чувствительны к этому. Лучше всего поддерживать уровень заряда в пределах от 20% до 90%. Именно так можно продлить срок службы аккумулятора.

Безопасно ли оставлять ноутбук постоянно подключенным к сети

Все зависит от сценария использования. Если вы работаете с ресурсоемкими программами, играми или занимаетесь видеомонтажом, постоянное подключение помогает поддерживать стабильность работы.

Современные ноутбуки оснащены системами управления батареей (Battery Management System), которые контролируют заряд и разряд, предотвращают перегрев и чрезмерную нагрузку. Некоторые модели имеют функции "умной зарядки", которые ограничивают максимальный уровень заряда и продлевают срок службы аккумулятора.

Для повседневных задач — работа с текстами, просмотр почты или интернета — рекомендуем периодически отключать ноутбук от сети.

Температура — главный враг батареи

Температура влияет на состояние литий-ионных аккумуляторов сильнее, чем уровень заряда.

Перегрев ускоряет химические реакции внутри батареи, разрушает электролит и увеличивает внутреннее сопротивление. Чтобы избежать этого, рекомендуем пользоваться охлаждающими подставками, не ставить ноутбук на мягкие поверхности, обеспечивать вентиляцию и избегать прямых солнечных лучей.

Переохлаждение также опасно. Зарядка при температуре ниже 0°C может привести к образованию литиевых дендритов, которые повреждают элементы батареи и вызывают короткое замыкание.

Об источнике: Interia Kobieta Interia Kobieta – один из крупнейших польских веб-сайтов о стиле жизни, принадлежащий порталу Interia. Уже более 20 лет мы предоставляем достоверную информацию, проверенные советы и умные развлечения женщинам разного возраста.

