Предатель Украины: "Редис" рассказал о генерале РФ, на которого совершили покушение

Анна Косик
6 февраля 2026, 17:14
761
Украинский командир убежден, что спать спокойно предатель теперь не сможет никогда.
редис, алексеев
Денис Прокопенко рассказал о военном преступнике, в которого стреляли / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/profile.php?id=100092398602398

Что сообщил Прокопенко:

  • В Москве неизвестный совершил покушение на предателя Украины
  • Алексеев не сдержал своего слова после выхода Мариупольского гарнизона
  • Генерал предал Украину, ведь родился в Винницкой области

6 февраля российские СМИ сообщили, что в Москве неизвестный стрелял в спину генерал-лейтенанту РФ Владимиру Алексееву. После этого его госпитализировали с несколькими пулевыми ранениями.

Покушение на первого заместителя начальника ГРУ Генштаба РФ прокомментировал командир первого армейского корпуса Нацгвардии "Азов" Денис "Редис" Прокопенко.

По его словам, Владимир Алексеев был старшим из представителей России на переговорах в Мариуполе в мае 2022 года во время выхода Мариупольского гарнизона из "Азовстали".

"Алексеев обещал соблюдение россиянами Женевской конвенции о обращении с военнопленными и гарантировал нормальные условия содержания для наших пленных. И именно его подпись стояла под соответствующим документом, подписанным тогда в Мариуполе. Также тогда мы проявили человечность и передали Алексееву трех российских военнопленных, которым оказывали медицинскую помощь, обеспечивали едой и водой. Слово офицера, уроженца Винницкой области, предателя своей Родины, оказалось ничего не стоющим", - рассказал "Редис".

подпись алексеева
Подпись Алексеева на документе о соблюдении Женевской конвенции / фото: facebook.com/profile.php?id=100092398602398

Прокопенко добавил, что по данным ГУР МО, Алексеев является ответственным за подготовку данных для ударов по гражданским объектам в Украине, а также за организацию так называемого "референдума" в Херсонской области.

"Даже если на этот раз Алексеев выживет, спокойно он уже не будет спать. И однажды дело будет доведено до конца. Ни один военный преступник, который убивал и пытал украинских военных и гражданских, разрушал украинские города, похищал украинских детей и совершал другие преступления против украинского народа, никогда не будет чувствовать себя в безопасности. Ни в одной точке планеты он не найдет себе убежища и 100% гарантий безопасности. Никогда. Возмездие найдет каждого", - подытожил командир.

Что известно о покушении на Алексеева

Главред писал , что покушение на Алексеева произошло утром 6 февраля на Волоколамском шоссе в Москве. Как пишут российские СМИ, неизвестный несколько раз выстрелил в спину генерал-лейтенанту и скрылся.

Генерала госпитализировали, его состояние остается неизвестным. На месте покушения работали экстренные службы и силовики. Следователи СК РФ изучают записи с камер видеонаблюдения, продолжается розыск подозреваемого.

Последние новости Украины

Напомним, Главред писал, что в Украине активно обсуждали возможные изменения в законодательство о минимальном возрасте для заключения брака. Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук пояснил, что снижение брачного возраста до 14 лет не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что жителей Житомира и области ждут по-настоящему зимние выходные. По данным областного гидрометцентра, 7-8 февраля регион окажется под влиянием холодной воздушной массы, которая принесет снегопады различной интенсивности и устойчивую гололедицу.

Накануне стало известно, что, по словам Александра Харченко, украинская энергосистема постепенно выходит из тяжелого энергетического периода, но это улучшение будет недолгим.

Читайте также:

О персоне: Денис Прокопенко

Денис Прокопенко - украинский офицер, полковник Национальной гвардии Украины, командир 12 бригады специального назначения "Азов", участник российско-украинской войны, Герой Украины (19 марта 2022). Командир операции битвы за Мариуполь (2022), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Азов Оборона Мариуполя новости Украины Денис Прокопенко
Кто будет финансировать послевоенные выборы в Украине - Корниенко ответил

