Встреча Зеленского и Путина в Москве - в Кремле сделали неожиданное заявление

В Кремле заявили, что идея встречи президента Украины с диктатором Путиным обсуждалась неоднократно и назвали условие такого формата переговоров.

https://glavred.info/war/vstrecha-zelenskogo-i-putina-v-moskve-v-kremle-sdelali-neozhidannoe-zayavlenie-10736081.html Ссылка скопирована

В Кремле назвали условие встречи Зеленского и Путина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

О чем идет речь в материале:

Помощник Путина пригласил Зеленского в Москву на переговоры с Путиным

Российская сторона подчеркивает тщательную подготовку встреч такого формата

В России заявили о готовности организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и диктатора и военного преступника Путина в Москве. При этом в Кремле заявили о якобы готовности гарантировать безопасность украинскому лидеру. Об этом в комментарии российским пропагандистам заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

Он отметил, что тема возможной встречи Владимира Зеленского с президентом России не является новой и неоднократно поднималась во время телефонных разговоров Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, Трамп во время этих контактов предлагал рассмотреть такой формат.

видео дня

"И наш подход, как представляется, вполне логичен. И Владимир Владимирович раз, общаясь с журналистами, затрагивал эту тему, и суть подхода сводится к тому, что мы никогда не отказывались и не отказываемся от такого рода контактов", - указал он.

Смотрите видео заявления Ушакова:

В то же время в Кремле отмечают, что такие встречи должны быть тщательно подготовлены и направлены на достижение конкретных практических результатов.

"И наш президент тоже несколько раз, общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы, пожалуйста, приглашаем его в Москву и при этом гарантированно обеспечим его безопасность и необходимые условия для работы", - резюмировал помощник российского военного преступника.

Чего ждать от возможной встречи Зеленского и Путина - мнение эксперта

Как ранее писал Главред, политолог и председатель правления центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко убежден, что переговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным вряд ли принесут ощутимый прорыв в вопросе завершения войны России против Украины.

По его мнению, Кремль может готовить ловушку, ведь Путин может сознательно затягивать переговоры или спровоцировать политический кризис. Также не исключены осложнения еще на этапе подготовки встречи, в частности выдвижение новых ультимативных требований, выполнение которых для Украины неприемлемо.

"Представим, что встреча состоится. Два человека, лидеры воюющих стран, между которыми три с половиной года продолжается кровавая война. Большая часть граждан обеих стран ненавидят друг друга. Два лидера ненавидят друг друга еще сильнее. Дело даже не в тезисе о нелегитимности, который использует Путин, нет. Здесь взаимная ненависть. Им общаться между собой будет крайне сложно, просто говорить, не то что договариваться о чем-то. Если не будет модератора этой встречи, то есть третьей стороны, например, лидера страны, где будут проходить переговоры, то даже начать разговор будет крайне сложно", - сказал политолог.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина сможет рассчитывать на гарантии безопасности со стороны США только при условии заключения мирного соглашения с Россией. По данным Reuters, такие гарантии станут одним из ключевых элементов договоренностей, направленных на прекращение российской агрессии против Украины.

В то же время Украина намерена подписать с Вашингтоном 20-пунктный мирный план, после чего Соединенные Штаты отдельно оформят соответствующий документ с Россией. Участие Европейского Союза в подписании этих договоренностей не предусматривается. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Кроме того, по данным The Kyiv Independent, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

Другие новости:

О персоне: Юрий Ушаков Юрий Ушаков - российский дипломат, государственный деятель. С мая 2012 года занимает должность помощника президента РФ. В зоне ответственности Ушакова - внешняя политика. В период с 1996 по 1998 год был постоянным представителем России при ОБСЕ, позже, с 1998 по 1999 год, занимал должность заместителя министра иностранных дел. А с 2008 по 2012 год Ушаков был заместителем руководителя аппарата правительства России, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред