Россия готовит атаку по ряду городов Украины: названы сроки массированного удара

Военный обозреватель считает, что Россия хочет осложнить ситуацию в энергетике Украины.

Новый массированный удар РФ по Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

РФ проводила разведку дронами в Киеве и западных областях

Это может сигнализировать о подготовке к массированному удару

Целями атаки, вероятно, будут объекты критической инфраструктуры

Страна-агрессор Россия готовится к новому массированному удару и проводит разведывательную работу над Киевом и областью. Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV.

По его словам, российские дроны активно летали не только над Киевом, но и над западными регионами.

"Дрон пролетал над центром (Киева, – ред.) на сверхнизких высотах. И мы помним, что он пролетал до объявления тревоги. Это означает, что ему удалось обойти посты ПВО, оставаясь незамеченным. То же самое произошло во Львове. И вчера дроны активно летали над западными регионами Украины, не только Львовом", – подчеркнул он.

Попович отметил, что на фоне такой разведки можно ожидать, что главными направлениями российской атаки станут Киев и область, а также западные регионы Украины.

По его мнению, враг хочет нанести еще один массированный удар для того, чтобы осложнить ситуацию в энергетике, которая и без того является очень сложной.

"Как мы понимаем, это будут объекты критической инфраструктуры. Сейчас наблюдается некоторое повышение температуры. Но через несколько дней синоптики обещают нам понижение температуры. И накануне этих дней враг хочет нанести еще один массированный удар, чтобы осложнить ситуацию в энергетике, которая и без того является очень сложной. Поэтому сейчас идет подготовка к этому массированному удару. И нам нужно его ожидать в ближайшие дни", - подытожил военный обозреватель.

Российские ракеты / Инфографика: Главред

Атаки РФ станут более массированными

Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак говорил, что Россия может нарастить масштаб атак по территории Украины.

По его словам, уже в первом квартале этого года РФ сможет запускать до 5 тысяч беспилотников в месяц.

"Атаки России на Украину станут более массированными. И это не запугивание - я отталкиваюсь от статистики", - подчеркнул он.

Российские удары - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в ночь на 28 января российская оккупационная армия нанесла удар по ряду городов Украины дронами и ракетами. В частности, в Запорожье произошел пожар в доме в результате вражеской атаки. Более ста квартир и двадцать автомобилей повреждены.

В Одессе зафиксировано попадание БПЛА в частный жилой дом. В Киевском районе Одессы беспилотник попал по территории православного монастыря. В результате произошел пожар.

В Голосеевском районе Киева в результате попадания в торцевую часть жилого 17-этажного дома произошло незначительное разрушение кровли и стены технического этажа, повреждены окна верхних этажей. Также повреждены несколько припаркованных автомобилей.

О персоне: Денис Попович Денис Попович – военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год – в газете "Киевские Ведомости".

