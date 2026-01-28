В Киеве и Одессе мощные взрывы после атаки дронов: названы места 'прилетов'

БпЛА РФ сначала следовали в направлении Черноморска, затем непосредственно к Одессе.

РФ атакует Украину ударными дронами / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DefenceU

Главное:

Одесса оказалась под ударом российских беспилотников

Ударный беспилотник РФ попал в пределы монастырского комплекса

Вечером 27 января Одесса оказалась под ударом российских беспилотников. В разных районах города жители слышали мощные взрывы, связанные с работой противовоздушной обороны.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении группы дронов со стороны Чёрного моря.

Отмечалось, что БпЛА сначала следовали в направлении Черноморска, затем непосредственно к Одессе. По данным мониторинговых каналов, на город могли лететь не менее четырнадцати вражеских БпЛА.

Во время отражения атаки произошло возгорание на территории православного монастыря в Киевском районе.

Информацию об этом подтвердил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, отметив, что ударный беспилотник попал в пределы монастырского комплекса, что и стало причиной пожара.

Взрывы в Киеве

Позднее появилось предупреждение об атаке дронов на Киев. Столицу вражеские БпЛА атаковали сразу с нескольких направлений.

Мониторинговые ресурсы сообщили о работе сил ПВО по российским беспилотникам. Также уточнялось, что обломки сбитых дронов упали на проезжую часть в Киеве.

Угроза масштабной атаки: что известно на данный момент

Страна-агрессор Россия, по имеющейся информации, подходит к финальной стадии подготовки крупного ракетно-дронового удара по Украине. Цели для обстрела уже определены, а саму атаку ожидают ближе к выходным или в начале следующей недели. Предполагается, что основными объектами станут элементы энергетической и газовой инфраструктуры страны.

