В Киеве и Одессе мощные взрывы после атаки дронов: названы места 'прилетов'

Главное:
- Одесса оказалась под ударом российских беспилотников
- Ударный беспилотник РФ попал в пределы монастырского комплекса
Вечером 27 января Одесса оказалась под ударом российских беспилотников. В разных районах города жители слышали мощные взрывы, связанные с работой противовоздушной обороны.
Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении группы дронов со стороны Чёрного моря.
Отмечалось, что БпЛА сначала следовали в направлении Черноморска, затем непосредственно к Одессе. По данным мониторинговых каналов, на город могли лететь не менее четырнадцати вражеских БпЛА.
Во время отражения атаки произошло возгорание на территории православного монастыря в Киевском районе.
Информацию об этом подтвердил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, отметив, что ударный беспилотник попал в пределы монастырского комплекса, что и стало причиной пожара.
Взрывы в Киеве
Позднее появилось предупреждение об атаке дронов на Киев. Столицу вражеские БпЛА атаковали сразу с нескольких направлений.
Мониторинговые ресурсы сообщили о работе сил ПВО по российским беспилотникам. Также уточнялось, что обломки сбитых дронов упали на проезжую часть в Киеве.
Угроза масштабной атаки: что известно на данный момент
Страна-агрессор Россия, по имеющейся информации, подходит к финальной стадии подготовки крупного ракетно-дронового удара по Украине. Цели для обстрела уже определены, а саму атаку ожидают ближе к выходным или в начале следующей недели. Предполагается, что основными объектами станут элементы энергетической и газовой инфраструктуры страны.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Ранее сообщалось о том, что РФ обстреляла пассажирский поезд в Харьковской области. В вагонах находился 291 пассажир, людей оперативно эвакуировали, на данный момент известно о двух раненых.
Как сообщал Главред, в ночь на 27 января российские оккупанты дронами атаковали Одессу и область. В Хаджибейском районе разрушена часть жилого дома. Все экстренные службы работают на местах попаданий с самой ночи.
Кроме того, этой ночью Россия нанесла удар по инфраструктуре Львовской области. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Возникло задымление в результате сгорания нефтепродуктов.
Читайте также:
- РФ собирает силы для наступления: военный назвал два города, которые под угрозой
- Разрушенные дома и раненые дети: Зеленский отреагировал на удар РФ по Одессе
- РФ стягивает тяжелую технику для штурма важного города: что происходит на фронте
Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред