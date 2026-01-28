Укр
В Киеве и Одессе мощные взрывы после атаки дронов: названы места "прилетов"

Алексей Тесля
28 января 2026, 01:20
БпЛА РФ сначала следовали в направлении Черноморска, затем непосредственно к Одессе.
РФ атакует Украину ударными дронами / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DefenceU

Главное:

  • Одесса оказалась под ударом российских беспилотников
  • Ударный беспилотник РФ попал в пределы монастырского комплекса

Вечером 27 января Одесса оказалась под ударом российских беспилотников. В разных районах города жители слышали мощные взрывы, связанные с работой противовоздушной обороны.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении группы дронов со стороны Чёрного моря.

Отмечалось, что БпЛА сначала следовали в направлении Черноморска, затем непосредственно к Одессе. По данным мониторинговых каналов, на город могли лететь не менее четырнадцати вражеских БпЛА.

Во время отражения атаки произошло возгорание на территории православного монастыря в Киевском районе.

Информацию об этом подтвердил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, отметив, что ударный беспилотник попал в пределы монастырского комплекса, что и стало причиной пожара.

Взрывы в Киеве

Позднее появилось предупреждение об атаке дронов на Киев. Столицу вражеские БпЛА атаковали сразу с нескольких направлений.

Мониторинговые ресурсы сообщили о работе сил ПВО по российским беспилотникам. Также уточнялось, что обломки сбитых дронов упали на проезжую часть в Киеве.

Угроза масштабной атаки: что известно на данный момент

Страна-агрессор Россия, по имеющейся информации, подходит к финальной стадии подготовки крупного ракетно-дронового удара по Украине. Цели для обстрела уже определены, а саму атаку ожидают ближе к выходным или в начале следующей недели. Предполагается, что основными объектами станут элементы энергетической и газовой инфраструктуры страны.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ обстреляла пассажирский поезд в Харьковской области. В вагонах находился 291 пассажир, людей оперативно эвакуировали, на данный момент известно о двух раненых.

Как сообщал Главред, в ночь на 27 января российские оккупанты дронами атаковали Одессу и область. В Хаджибейском районе разрушена часть жилого дома. Все экстренные службы работают на местах попаданий с самой ночи.

Кроме того, этой ночью Россия нанесла удар по инфраструктуре Львовской области. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Возникло задымление в результате сгорания нефтепродуктов.

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

новости Одессы война России и Украины атака дронов
