РФ обстреляла пассажирский поезд в Харьковской области: загорелся вагон, есть раненые

На борту находились 291 пассажир, людей оперативно эвакуировали, на данный момент известно о двух раненых.

РФ обстреляла пассажирский поезд в Харьковской области: / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Алексей Кулеба

В Барвенковской общине в Харьковской области армия страны-агрессора России ударными дронами обстреляла пассажирский поезд "Барвенково — Львов — Чоп".

По предварительной информации, враг атаковал тремя БПЛА типа Shahed. Об этом сообщают вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба и начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Сообщается о попадании перед тепловозом и в пассажирский вагон, в котором из-за этого возник пожар.

На борту находились 291 пассажир. На данный момент известно о двух раненых, которых бригада поезда передала медикам скорой помощи, обоих госпитализировали.

На место происшествия оперативно выехали все экстренные службы, в частности медики, спасатели и команда Укрзализныци. Специалисты оказывают помощь пассажирам и ликвидируют последствия атаки.

Для эвакуированных пассажиров организованы резервные автобусы, а также транспорт для тех, кто ожидал на станциях обратный рейс.

"Удар по пассажирскому поезду - это прямой акт российского террора против гражданских. Никакой военной цели", - отметил Кулеба.

Как сообщал Главред, в ночь на 27 января российские оккупанты дронами атаковали Одессу и область. В Хаджибейском районе разрушена часть жилого дома. Все экстренные службы работают на местах попаданий с самой ночи.

Также российская оккупационная армия повторно атаковала энергетический объект ДТЭК Одесские электросети в Одессе. Разрушения колоссальные, ремонтные работы потребуют длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние.

Кроме того, этой ночью Россия нанесла удар по инфраструктуре Львовской области. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Возникло задымление в результате сгорания нефтепродуктов.

О персоне: Алексей Кулеба Кулеба Алексей Владимирович (8 августа 1983, Киев) - украинский государственный деятель, публичный деятель, общественный деятель. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий (с 5 сентября 2024 года). Заместитель Руководителя Офиса президента Украины (с 24 января 2023 по 4 сентября 2024). Бывший председатель Киевской областной государственной администрации с 8 февраля по 15 марта 2022 года и с 21 мая 2022 года по 24 января 2023 года. Был первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий с 1 января 2021 года по февраль 2022.

