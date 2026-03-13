"Некуда забирать тебя": родные бросили 73-летнюю женщину в прифронтовом городе

Сергей Кущ
13 марта 2026, 22:52
Единственной поддержкой для пенсионерки был маленький пес по кличке Пушок.
"Некуда забирать тебя": родные бросили 73-летнюю женщину в прифронтовом городе
Родные бросили 73-летнюю женщину в прифронтовом городе / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Вы узнаете:

  • Женщину пришлось эвакуировать волонтерам
  • Она уже не надеялась на помощь

На Запорожье внуки отказались забирать свою бабушку подальше от вражеских обстрелов. 73-летнюю женщину удалось эвакуировать только волонтерам.

Как рассказали в сюжете ТСН, после смерти дочери она осталась совершенно одна. Но больше всего женщину ранили не взрывы вокруг, а слова родных.

"Очень страшно. Я уже четыре дня жду, что меня кто-то заберет. Соседей нет, все уехали. Внуки сказали: "Нам некуда забирать тебя, у нас места для тебя нет". А что мне делать?", - рассказала Татьяна Михайловна.

Единственной поддержкой для пенсионерки был маленький пес по кличке Пушок. Женщина долго не решалась эвакуироваться, потому что не хотела оставлять его одного.

Утром перед выездом она покормила собаку и сказала: "Последний раз тебя кормлю", думая, что питомец останется умирать в пустом и разбитом селе. Но волонтеры решили иначе — они забрали Пушка вместе с хозяйкой.

"Не хотелось оставлять его там одного, потому что его ждала только смерть. Будем где-то устраивать этого парня", - рассказал волонтер.

Напомним, в Херсоне в Днепровском районе увеличили зону обязательной эвакуации для семей с детьми. Причиной является рост интенсивности российских обстрелов.

Как сообщал Главред, в семи общинах Старосалтовской общины в Харьковской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми. Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов после заседания Совета обороны в пятницу, 30 января.

Кроме того, в пяти населенных пунктах Запорожской области объявлена обязательная эвакуация детей вместе с родителями или законными представителями. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

