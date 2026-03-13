"Некуда забирать тебя": родные бросили 73-летнюю женщину в прифронтовом городе

На Запорожье внуки отказались забирать свою бабушку подальше от вражеских обстрелов. 73-летнюю женщину удалось эвакуировать только волонтерам.
Как рассказали в сюжете ТСН, после смерти дочери она осталась совершенно одна. Но больше всего женщину ранили не взрывы вокруг, а слова родных.
"Очень страшно. Я уже четыре дня жду, что меня кто-то заберет. Соседей нет, все уехали. Внуки сказали: "Нам некуда забирать тебя, у нас места для тебя нет". А что мне делать?", - рассказала Татьяна Михайловна.
Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.
Единственной поддержкой для пенсионерки был маленький пес по кличке Пушок. Женщина долго не решалась эвакуироваться, потому что не хотела оставлять его одного.
Утром перед выездом она покормила собаку и сказала: "Последний раз тебя кормлю", думая, что питомец останется умирать в пустом и разбитом селе. Но волонтеры решили иначе — они забрали Пушка вместе с хозяйкой.
"Не хотелось оставлять его там одного, потому что его ждала только смерть. Будем где-то устраивать этого парня", - рассказал волонтер.
Смотрите видео о том, как проходит эвакуация людей с прифронтовых регионов:
Эвакуация - последние новости Украины
Напомним, в Херсоне в Днепровском районе увеличили зону обязательной эвакуации для семей с детьми. Причиной является рост интенсивности российских обстрелов.
Как сообщал Главред, в семи общинах Старосалтовской общины в Харьковской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми. Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов после заседания Совета обороны в пятницу, 30 января.
Кроме того, в пяти населенных пунктах Запорожской области объявлена обязательная эвакуация детей вместе с родителями или законными представителями. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
Вам может быть интересно:
- Темнота и холод охватили весь регион: в России объявили срочную эвакуацию
- В одном регионе Украины расширили зону принудительной эвакуации детей: детали
- Зеленский подписал закон о принудительной эвакуации детей из опасных регионов
Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред