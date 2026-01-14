В одной области объявили обязательную эвакуацию: кому нужно немедленно выехать

Отмечается, что это единственный ответственный способ сохранить жизнь.

В пяти населенных пунктах Запорожской области объявлена обязательная эвакуация детей вместе с родителями или законными представителями. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

"Во время очередного заседания Координационного штаба по вопросам эвакуации приняли сложное, но необходимое решение – об обязательной эвакуации детей вместе с родителями или законными представителями из пяти населенных пунктов Запорожской области", – говорится в сообщении. видео дня

Известно, что речь идет о 40 детях из 26 семей в двух общинах. Для их приема и размещения определена Черкасская область.

"Обязательная эвакуация – всегда трудный шаг. Но в условиях постоянных обстрелов – это единственный ответственный способ сохранить жизнь, прежде всего – детей", – добавил Кулеба.

Он отметил, что совместно с Министерством социальной политики, Министерством внутренних дел, местными властями и всеми задействованными службами обеспечивается четкая координация действий, безопасный маршрут эвакуации и необходимая поддержка для каждой семьи на всех этапах.

Наступление РФ в Запорожской области

Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак говорил, что российские войска движутся к Запорожью, и там уже образовалась большая серая зона.

По его словам, чем ближе россияне будут приближаться к Запорожью, тем больше они будут превращать этот областной центр в руины.

"Запорожье – это большой промышленный город, который очень помогает украинской экономике, население которого составляет чуть менее миллиона человек. Очевидно, что россияне рассчитывают на то, что даже если Запорожье не станет центром битвы, то частью поля боя станет точно", – заявил эксперт.

Как сообщал Главред, в Департаменте муниципальной безопасности Киевской городской администрации сообщили, что согласно действующим планам, эвакуация населения в случае отсутствия электроэнергии не запланирована.

Ранее принудительную и обязательную эвакуацию семей с детьми объявили в Запорожском районе. Жителей поселка Малокатериновка призвали немедленно эвакуироваться в более безопасное место.

Кроме того, из отдельных населенных пунктов Днепропетровской области также согласована обязательная эвакуация детей вместе с родителями или законными представителями.

