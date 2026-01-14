Укр
Путин установил новый дедлайн для захвата Донецкой области – известны сроки

Мария Николишин
14 января 2026, 11:49
Эксперт подчеркнул, что удержание Донецкой области остается одной из ключевых задач ВСУ.
У россиян есть дедлайн для оккупации Донецкой области / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Главное из заявления эксперта:

  • Путин установил дедлайн до 1 апреля для оккупации Донецкой области
  • Армия РФ не способна выполнить поставленную задачу
  • России понадобится не менее 3-4 лет, чтобы полностью захватить Донецкую область

Российский диктатор Владимир Путин установил новый дедлайн для полной оккупации Донецкой области. Он дал армии РФ время до 1 апреля. Об этом заявил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в комментарии 24 Каналу.

Он подчеркнул, что при отсутствии обвала украинской обороны Россия не способна выполнить поставленную задачу в определенные сроки.

видео дня

По его словам, Силы обороны Украины занимают выгодные высоты, а агломерация Славянск – Краматорск – Дружковка фактически превращена в мощный укрепленный район с большими промышленными зонами.

"Это серьезный укрепрайон, который быстро захватить фактически невозможно", - говорит Свитан.

По его мнению, даже при нынешних темпах наступления России понадобится не менее 3-4 лет, чтобы полностью захватить Донецкую область.

Он также подчеркнул стратегическую важность удержания этого направления.

"Если враг выйдет на север Донецкой области, дальше открывается путь на Харьковскую, Полтавскую и Днепропетровскую области, которые преимущественно равнинные. Там будет значительно труднее сдерживать наступление", - подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Свитан подытожил, что именно поэтому удержание Донецкой области остается одной из ключевых задач украинской обороны, а заявления Кремля о скором захвате региона носят скорее политически-пропагандистский характер.

Продвижение РФ в Донецкой области

Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак говорил, что российским войскам в 2026 году не под силу закрыть вопрос с Донецкой областью, захватив ее всю военным путем.

По его мнению, у войск РФ будут огромные проблемы с дальнейшим продвижением в Донецкой области.

"Покровск российские войска пытаются взять уже больше года. Поэтому есть основания полагать, что бои за Славянск или Краматорск тоже продлятся не менее года", - пояснил Ступак.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что ситуация на Гуляйпольском направлении остается сложной: весь город находится в "серой зоне", где продолжаются активные боевые действия.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сказал, что РФ в 2025 году пыталась захватить юг Украины и полностью отрезать страну от Черного моря, но Силы обороны сорвали планы врага.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко говорил, что российские оккупационные войска продолжают контролировать населенный пункт Грабовское в Сумской области, но расширить зону боевых действий им не удалось.

Читайте также:

О персоне: Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником главы Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

