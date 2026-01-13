"Симптом отчаяния": СМИ узнали о катастрофических потерях РФ на фронте

Россияне пытаются снизить уровень потерь за счет новых разработок, но есть нюанс.

Новые танки россиян вряд ли докажут свою эффективность в боях против ВСУ / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Минобороны страны-агрессора России с гордостью представило новый "танк-одуванчик" на прошлой неделе. Однако бывший полковник британских Сухопутных сил Хэмиш де Бреттон-Гордон в статье для The Telegraph пишет , что этот танк далеко не повод для гордости.

Он считает презентацию этого танка "симптомом отчаяния". Россия, по словам экс-полковника, предпринимает последнюю грубую попытку остановить катастрофические потери бронетехники в ходе боевых действий в Украине.

Сколько танков потеряла РФ с начала полномасштабного вторжения

По достоверным оценкам, потери РФ составляют более 6 тысяч танков. На данный момент в Украине уничтожено уже больше танков, чем во время Курской битвы во Второй мировой войне - ключевого столкновения, которое ознаменовало первое решающее поражение Германии на Восточном фронте и изменило ход конфликта.

"История, кажется, повторяется в нескольких милях к западу. Как и в случае с Гитлером, амбиции Путина покорить Европу вполне могут стать его гибелью", - пишет Гэмиш де Бреттон-Гордон.

Почему "танк-одуванчик" нельзя считать успешной разработкой

Экс-полковник объяснил, что "танк-одуванчик", как и другие новейшие танки РФ "черепаха" или "еж", имеют "начинку", которая не усложняет, а наоборот упрощает их уничтожение.

125-мм пушка Т-90 остается мощной, но наведение цели через импровизированную металлическую клетку является крайне проблематичным. Защита от дронов, возможно, и усиливается у этого танка, но в незначительной степени и, в то же время, увеличенный силуэт делает машину более заметной и уязвимой.

Мобильность также страдает из-за дополнительной массы, громоздкости и риска зацепления. Бреттон-Гордон отмечает, что в "танке-кульбабе" практически невозможно тихо передвигаться по лесам и сложному рельефу для неожиданного удара.

Какие потери понес враг с начала нового года - оценка эксперта

Главред писал, что по данным военно-политического обозревателя Александра Коваленко, в течение первых семи дней января 2026 года оккупационные войска РФ захватили 48 км² территории Украины, что является одним из самых низких показателей в недельном выражении за вторую половину 2025 года.

В то же время потери личного состава РФ за первую неделю января 2026 года составили 6 930 оккупантов. Таким образом, пропорция потерь личного состава на 1 км² украинской земли в среднем составила по 144 тела оккупантов.

Поражение российских танков в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в течение 2025 года Россия значительно сократила использование танков из-за исчерпания запасов и перешла на преимущественно пехотную тактику. В то же время российская армия продолжает искать эффективные способы использования бронетехники в условиях доминирования дронов в воздухе.

Ранее сообщалось, что экипаж танков Leopard из 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ поразил российский танк Т-72 на расстоянии 5,5 км прямым наведением.

По состоянию на октябрь 2025 года стало известно, что по данным высокопоставленного чиновника НАТО, потери России в танках оцениваются от 4 до 9 тысяч.

О персоне: Гэмиш де Бреттон-Гордон Гэмиш де Бреттон-Гордон – эксперт по химическому оружию. Он был офицером британской армии в течение 23 лет и командовал объединенным химическим, биологическим, радиологическим и ядерным полком Великобритании и батальоном быстрого реагирования НАТО по ХБРЯ. Он является приглашенным лектором по борьбе со стихийными бедствиями в Борнмутском университете, пишет Википедия.

