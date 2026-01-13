Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

"Симптом отчаяния": СМИ узнали о катастрофических потерях РФ на фронте

Анна Косик
13 января 2026, 12:20
128
Россияне пытаются снизить уровень потерь за счет новых разработок, но есть нюанс.
танк еж, взрыв
Новые танки россиян вряд ли докажут свою эффективность в боях против ВСУ / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Что сказал британский экс-полковник:

  • Россия пытается остановить критические потери бронетехники на фронте
  • Новый российский "танк-одуванчик" вряд ли покажет себя эффективно
  • С начала полномасштабной войны россияне потеряли более 6 тысяч танков

Минобороны страны-агрессора России с гордостью представило новый "танк-одуванчик" на прошлой неделе. Однако бывший полковник британских Сухопутных сил Хэмиш де Бреттон-Гордон в статье для The Telegraph пишет , что этот танк далеко не повод для гордости.

Он считает презентацию этого танка "симптомом отчаяния". Россия, по словам экс-полковника, предпринимает последнюю грубую попытку остановить катастрофические потери бронетехники в ходе боевых действий в Украине.

видео дня

Сколько танков потеряла РФ с начала полномасштабного вторжения

По достоверным оценкам, потери РФ составляют более 6 тысяч танков. На данный момент в Украине уничтожено уже больше танков, чем во время Курской битвы во Второй мировой войне - ключевого столкновения, которое ознаменовало первое решающее поражение Германии на Восточном фронте и изменило ход конфликта.

"История, кажется, повторяется в нескольких милях к западу. Как и в случае с Гитлером, амбиции Путина покорить Европу вполне могут стать его гибелью", - пишет Гэмиш де Бреттон-Гордон.

Почему "танк-одуванчик" нельзя считать успешной разработкой

Экс-полковник объяснил, что "танк-одуванчик", как и другие новейшие танки РФ "черепаха" или "еж", имеют "начинку", которая не усложняет, а наоборот упрощает их уничтожение.

125-мм пушка Т-90 остается мощной, но наведение цели через импровизированную металлическую клетку является крайне проблематичным. Защита от дронов, возможно, и усиливается у этого танка, но в незначительной степени и, в то же время, увеличенный силуэт делает машину более заметной и уязвимой.

Мобильность также страдает из-за дополнительной массы, громоздкости и риска зацепления. Бреттон-Гордон отмечает, что в "танке-кульбабе" практически невозможно тихо передвигаться по лесам и сложному рельефу для неожиданного удара.

Какие потери понес враг с начала нового года - оценка эксперта

Главред писал, что по данным военно-политического обозревателя Александра Коваленко, в течение первых семи дней января 2026 года оккупационные войска РФ захватили 48 км² территории Украины, что является одним из самых низких показателей в недельном выражении за вторую половину 2025 года.

В то же время потери личного состава РФ за первую неделю января 2026 года составили 6 930 оккупантов. Таким образом, пропорция потерь личного состава на 1 км² украинской земли в среднем составила по 144 тела оккупантов.

Поражение российских танков в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в течение 2025 года Россия значительно сократила использование танков из-за исчерпания запасов и перешла на преимущественно пехотную тактику. В то же время российская армия продолжает искать эффективные способы использования бронетехники в условиях доминирования дронов в воздухе.

Ранее сообщалось, что экипаж танков Leopard из 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ поразил российский танк Т-72 на расстоянии 5,5 км прямым наведением.

По состоянию на октябрь 2025 года стало известно, что по данным высокопоставленного чиновника НАТО, потери России в танках оцениваются от 4 до 9 тысяч.

Читайте также:

О персоне: Гэмиш де Бреттон-Гордон

Гэмиш де Бреттон-Гордон – эксперт по химическому оружию. Он был офицером британской армии в течение 23 лет и командовал объединенным химическим, биологическим, радиологическим и ядерным полком Великобритании и батальоном быстрого реагирования НАТО по ХБРЯ. Он является приглашенным лектором по борьбе со стихийными бедствиями в Борнмутском университете, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине танки Владимир Путин
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Блэкаут в Киевской области: часть супермаркетов прекращают работу

Блэкаут в Киевской области: часть супермаркетов прекращают работу

12:34Украина
Сергиенко: Сливать воду нужно не во всех домах Киева, проблемы с отоплением из-за человеческого фактора

Сергиенко: Сливать воду нужно не во всех домах Киева, проблемы с отоплением из-за человеческого фактора

12:30Интервью
Ситуация со светом на Правом берегу Киева ухудшилась: в ДТЭК сделали заявление

Ситуация со светом на Правом берегу Киева ухудшилась: в ДТЭК сделали заявление

11:46Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
В НАТО впервые отреагировали на удар "Орешником" по Львову - что сказали

В НАТО впервые отреагировали на удар "Орешником" по Львову - что сказали

"У него другой любимый": Melovina заподозрили в романе за спиной жениха

"У него другой любимый": Melovina заподозрили в романе за спиной жениха

Отключение света в Украине — графики на 13 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 13 января (обновляется)

Графики становятся более строгими: как будут отключать свет в Днепре и области 13 января

Графики становятся более строгими: как будут отключать свет в Днепре и области 13 января

РФ перебрасывает девять Ту-95МС: оккупанты готовят удар по Украине, названа вероятная цель

РФ перебрасывает девять Ту-95МС: оккупанты готовят удар по Украине, названа вероятная цель

Последние новости

13:09

Когда будет Пасха в 2026 году в Украине: точная дата и различия календарей

12:34

Блэкаут в Киевской области: часть супермаркетов прекращают работу

12:33

Точно не "хэштег" - как правильно называть на украинском этот символВидео

12:30

Сергиенко: Сливать воду нужно не во всех домах Киева, проблемы с отоплением из-за человеческого фактораФото

12:20

"Симптом отчаяния": СМИ узнали о катастрофических потерях РФ на фронте

Гороскоп на 2026 год: когда закончится война в Украине, и чего ждать в любовных и денежных делахГороскоп на 2026 год: когда закончится война в Украине, и чего ждать в любовных и денежных делах
12:19

Загремевшая в больницу Каменских дала знать, что с ней происходитВидео

12:17

Китайский гороскоп на завтра 14 января: Змеям - раздражение, Козлам - гнев

12:13

Кто познакомил диктатора Путина с Кабаевой: Дерюгина раскрыла главный секрет

11:46

Ситуация со светом на Правом берегу Киева ухудшилась: в ДТЭК сделали заявление

Реклама
11:36

"Попробуй заставить": Лилия Ребрик показала, как греет детей

11:36

"Целая эпоха подходит к концу": у слабеющего Путина все больше проблем – Politico

11:25

РФ повредила два энергообъекта, без света 47 тыс. семей: когда вернут свет в ОдессеФото

11:12

Кто стал последним финалистом Нацотбора: результаты голосования в ДиеВидео

10:43

РФ обрушила на Украину сотни дронов и ракеты: под ударом энергетика, сотни тысяч семей без светаФото

10:35

Жена Николаева расплылась за праздники: как она выглядит

10:35

Кадыров на смертном одре: в The Times спрогнозировали, что будет дальше

10:35

Как понять, что батареи замерзают: эксперты назвали четыре признака

10:27

"Понимаю, что он военный": известная актриса поразила встречей с российским оккупантом

10:22

Сотни дронов РФ уже не полетят на Украину: СБУ сообщила о блестящей операции

09:56

РФ перебрасывает девять Ту-95МС: оккупанты готовят удар по Украине, названа вероятная цель

Реклама
09:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 января (обновляется)

09:44

Почему 14 января нельзя стричься: какой церковный праздник

09:28

Много пострадавших и разрушений: Одесса и Днепропетровщина стали целями ударов РФФото

09:17

Почему очень скоро Кавказ может полыхнутьмнение

09:09

Украинская ведущая похвасталась покупкой от мужа за 2,6 млн

09:00

Пять знаков зодиака, созданных для Овна: с кем у него идеальная совместимость

08:49

Киев и область без света: что происходит и когда вернут электричество

08:40

Отключение света в Украине — графики на 13 января (обновляется)

08:37

Путинистка Долина может лишиться другой недвижимости

08:35

Условия мира для Украины будут все хуже: Небензя в ООН пригрозил Зеленскому

08:27

Карта Deep State онлайн за 13 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:20

Обеспечивает оккупантов дронами: в Таганроге горит важный для армии РФ завод

08:18

Гороскоп Таро на завтра 14 января: Весам - сила, Стрельцам - остерегаться

07:48

РФ атакует Украину, ракеты движутся на Киев, работает ПВО: что известно

06:52

Взрывы в Харькове: "Шахед" попал в детский санаторий и Новую почту, есть жертвыФотоВидео

06:23

Кого ждет финансовый поворот и судьбоносные встречи: гороскоп до конца зимы 2026Видео

06:10

Смерть Кадырова приведет к открытию окна возможностей для создания беспорядков в Чечне?мнение

05:55

Сбежавшую из РФ Долину силой лишат квартиры в Москве — детали

05:23

Гороскоп на завтра 14 января: Львам - волнение, Скорпионам - признание

04:41

Откуда произошло слово "Москва": историк дал неожиданный ответ

Реклама
04:05

Десять секунд из глубин Вселенной: загадочный сигнал ошеломил учёных

03:30

Время для финансов и смелых решений: астролог раскрыл главные сюрпризы 2026 годаВидео

03:03

В Украине нашли гигантского человека-великана: его пещера имела скрытый секретВидео

01:48

Перебои со светом и громкие взрывы: Украина под массовой атакой баллистики и дронов

01:30

Мерил Стрип и Мартин Шорт готовятся к свадьбе - СМИ

01:29

Рекорд больше не принадлежит Шевченко — кто обошел легенду украинского футбола

00:59

Беременная Бех-Романчук пожаловалась на свои "габариты": "Выглядит именно так"

00:42

Скопление БПЛА и "скоростные цели": в Харькове была слышна серия взрывов, что известно

12 января, понедельник
23:58

Евровидение-2026: стала известна дата выступления Украины

23:46

Распространенная ошибка садоводов: какое укрытие может уничтожить розы к веснеВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять